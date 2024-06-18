 Мужчина отомстил за всех покупателей мороженого

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Мужчина отомстил мороженщику, который любит подшучивать над покупателями. Он проделал тот же трюк, что и турецкий шутник, но со своими деньгами.
В это игру можно играть вдвоём.
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Если не ошибаюсь именно за трюками к этим мороженщикам и ходят.
Если не нравится, рядом куча другого мороженного продается