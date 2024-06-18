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&nbsp;Мужчина отомстил за всех покупателей мороженого

 Мужчина отомстил за всех покупателей мороженого

Автор:
18 июня 2024 07:50
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   люди   мороженое   мороженщик   розыгрыш   
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Мужчина отомстил мороженщику, который любит подшучивать над покупателями. Он проделал тот же трюк, что и турецкий шутник, но со своими деньгами.

В это игру можно играть вдвоём.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   люди   мороженое   мороженщик   розыгрыш   
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4  комментария
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80k
Viktor Час назад
Постанова канешн, но весело!
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5k
Serj81 7 минут назад
Слишком наиграно, оскара не видать
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23k
BiZ 18 минут назад
постановы достали. мож хватит их распространять?
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19k
GROMOZEKA 47 минут назад
Отомстил?
Если не ошибаюсь именно за трюками к этим мороженщикам и ходят.
Если не нравится, рядом куча другого мороженного продается
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4033 поста (4033 в горячем)

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