Девушка, которая любит собирать компьютеры

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Эта девушка любит собирать компьютеры. Однако, судя по видео, получается у неё не очень.
Можно нам другого сборщика.
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Мало кто заметил, что она там делала не так, а если бы ещё пару пуговиц расстегнула - то ей бы простили и погнутые ножки и отломанные сокеты памяти.
когда ты что то любишь, ты стараешься, а тут возможно испортили вполне себе рабочее железо что бы снять очередной тикток
Куда удобнее им процессоры забивать...
но не очень умеет это делать