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Девушка, которая любит собирать компьютеры

Девушка, которая любит собирать компьютеры

Автор:
18 июня 2024 07:46
Метки: Видео   Девушка   Прикол   компьютер   компьютерное железо   сборка   
1565
1
1

Эта девушка любит собирать компьютеры. Однако, судя по видео, получается у неё не очень.

Можно нам другого сборщика.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Прикол   компьютер   компьютерное железо   сборка   
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99k
Доктор Джонс 58 минут назад
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23k
BiZ 9 минут назад
менты разделились на тупых и очень сильных
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5k
Василий Афиногенов 12 минут назад
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346
Игорь 17 минут назад
Вот дура-то

Мало кто заметил, что она там делала не так, а если бы ещё пару пуговиц расстегнула
- то ей бы простили и погнутые ножки и отломанные сокеты памяти.
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14k
Copycat Полчаса назад
я не вижу что она любит
когда ты что то любишь, ты стараешься, а тут возможно испортили вполне себе рабочее железо что бы снять очередной тикток
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5k
Евгений Полчаса назад
Я тоже очень люблю играть на гитаре. Жаль что не умею
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56k
Aleksandr Полчаса назад
Вот дура, руками всё заталкивает...есть же резиновый молоток.
Куда удобнее им процессоры забивать...
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8k
Евгений Д 41 минуту назад
может и любит собирать-
но не очень умеет это делать
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11k
goshan_hmc Час назад
3,143датый компутер....
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4033 поста (4033 в горячем)

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