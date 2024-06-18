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Так вот почему на BMW не включаются поворотники

Так вот почему на BMW не включаются поворотники

Автор:
18 июня 2024 11:04
Сообщество : Автомир
Метки: BMW   Видео   Юмор   авто   водитель   машина   поворотники   
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Поворотники и водители BMW - это очень сложная история взаимоотношений, которая разлетелась на мемы. Но, а вдруг владельцы этих немецких машин ни в чем не виноваты? Они бы и рады включать поворотники, но... поворотники против.

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Метки: BMW   Видео   Юмор   авто   водитель   машина   поворотники   
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15  комментариев
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12k
BarOb Час назад
Хоть с таким выключателем, но главное включает
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11k
vasilykopkov 9 минут назад
У европейских утопленников проводка - стандартная проблема
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46k
Aleks 9 минут назад
Первый раз за 20 лет включили, контакт на лампочке закис.
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10k
Jora Kyky(Kukunaher) 10 минут назад
У меня сейчас 10-ти летний Фольц-Пассат. Первая неисправность в электрике на 250 тысяч была. Знакомый пару лет назад купил новый Мэрс S-класса, сразу же, из салона до дома доехать не успел, стопы отказали. Так и мучается с электрикой, то одно, то другое, то комп сам по себе обнуляется. Обнуляет всё, кроме пробега. Приходится каждый раз перенастраивать, вплоть до положения кресел. Жутко матерится знакомый, но никто неисправность найти не может. В общем, чем круче мэрс, тем больше эбли.
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64k
Hitokiri 14 минут назад
Просто ведро собранное из тре одно в Прибалтике не является .BMW
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3k
Pioner76 18 минут назад
Вот.
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4k
просто Дмитрий 37 минут назад
Так же и с предсавителями " маленьких, но очень гордых стран. " Пока щелбана не дашь, не врубятся...
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1k
Александр 39 минут назад
Сначала тоже самое нужно сделать по голове водиле.
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7k
heta 45 минут назад
Это какой-то редчайший случай в генетике. Фиксируйте его скорее, а то вымрет.
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11k
Алексей 45 минут назад
У меня на 9ке так поворотник заботал,без подзатыльника никак
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3k
Роман 54 минуты назад
Сенсорный с датчиком отпечатка, наверное - настоящий бизнес-класс для богатых
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360
Ли Харви Освальд 55 минут назад
БМВ курва!
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1k
Corkscrew Час назад
Этот как раз адекватный - сам вышел и "включил", другие не заморачиваются, им проще включать бычку каждый раз
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7k
livaneth Час назад
Это автор сейчас извинился за всех владельцев БМВ или обосрал завод в Баварии?
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9k
Тяжолый Орк Час назад
а ты сидишь в своей драндулетке, думаешь: к тебе идет? щас бить будет? А, нет, пронесло.
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