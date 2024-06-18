Так вот почему на BMW не включаются поворотники

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Поворотники и водители BMW - это очень сложная история взаимоотношений, которая разлетелась на мемы. Но, а вдруг владельцы этих немецких машин ни в чем не виноваты? Они бы и рады включать поворотники, но... поворотники против.
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