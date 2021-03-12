Таинственные несчастные случаи в истории советского туризма

1993 год. Семеро ребят, под предводительством мастера спорта Людмилы Коровиной, отправились через перевал Хамар-Дабан в Бурятии.

Группа задержалась на стоянке из-за резко испортившейся погоды. Сильный ветер вкупе с непрерывным снегом и дождем блокировал дальнейшее передвижение. Но когда туристы все же решили идти дальше, то у одного из участников пошла кровь из ушей. Руководитель группы велела остальным спускаться дальше, а сама пыталась оказать ему помощь. Но в группе началась настоящая паника, кто-то кусался, кто-то бился головой о камни, и единственная выжившая, Валентина Уточенко, так никогда и не смогла толком объяснить, что именно случилось с группой.

Валентина спустилась ниже по склону, забилась под валун и переночевала там. Утром, вернувшись на место трагедии, она застала в живых только Людмилу Коровину, которая единственное, что успела сделать перед смертью - указать Уточенко направление, куда идти.

Валентина добралась до реки и там встретила других туристов, они оказали ей помощь.