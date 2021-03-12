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Таинственные несчастные случаи в истории советского туризма

Таинственные несчастные случаи в истории советского туризма (9 фото)

Автор:
12 марта 2021 20:45
Сообщество : Истории
Метки: СССР   интересное   истории   путешествие   спорт   туризм   факты   
2074
9
Самый, пожалуй, известный такой случай - это гибель группы Дятлова, про которую сняли и написали чрезвычайно много материала. Но ведь эта трагедия была не единственной...
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Метки: СССР   интересное   истории   путешествие   спорт   туризм   факты   
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59k
Viktor 2 часа назад
Опять спрошу, какой кайф тащиться хрен знает куда зимой - снег, пронизывающий ветер и прочие прелести погоды в этот период?
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23k
Григорий Минуту назад
Все истории со времен без телефонов, GPS, интернета и т.д. Данных очень мало. Если мы почитаем судовой журнал Колумба, то получим настоящую историю нахождения Индии.
Мой сын не понимает, а как это - дома не было телефона. Я не понимаю как переться в горы на ночь глядя.
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35k
Бабай 2 минуты назад
Шри Япутра с учениками стоял под горой Кайлас и рассказывал им очередную притчу:
- Однажды на эту гору, вот по этой тропе, поднялись несколько просветлённых, и больше их никто и никогда уже не видел
- Куда же они делись?!
- А х.й их знает! -ответил Учитель, - наверное, спустились с другой стороны...
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1k
YAKOV 7 минут назад
А как же Бодров...
Ранним утром 20 сентября 2002 года съёмочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым отправилась из Владикавказа в горы. Съёмки шли весь день, когда стемнело, группа, включая семерых участников конного театра «Нарты», двинулась обратно в город. В 20:08 внезапно начался сход ледника Колка, ледовый обвал за несколько минут накрыл всё Кармадонское ущелье 60-метровым слоем льда и камней. Спастись никто не успел.
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879
Saplus 16 минут назад
"Официальная версия гибели мотоциклиста - удар об КАМАЗ на скорости 210 км/ч... Но обстоятельства смерти до сих пор вызывают массу вопросов и разночтений..."
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1k
Роман Гамзалиев 18 минут назад
Я вот когда читаю про покорителей вершин , всегда провожу параллель из жизни . Многие водят авто и что лукавить иногда превышаем скорость , но только в пути видишь аварию и кровь на трассе сразу сбрасываешь скорость сам и этих впечатлений хватает на несколько дней . Почему тоже самое не происходит с людьми на пути к вершине , ты идешь по тропе вокруг лежат замороженные трупы и типа не я не из них?)
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5k
Vadim 20 минут назад
Не. В походы только летом и по пологим холмам.
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3k
Горожанин Час назад
"Официальная версия такова: замерзли. Но обстоятельства их смерти до сих пор вызывают массу вопросов..."

Господи, когда это закончится?
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1k
Дмитрий Горожанин 58 минут назад
Ну так закончилось вроде? Не?
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340
Юрий 2 часа назад
Туризм, рискованный спорт. Что поделать. Но оно того стоит.
Ссылка www.youtube.com
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57k
Опиум для народа Юрий Час назад
Романтика,бл"дь.

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340
Юрий Опиум для народа Час назад
Это опасный спорт. Романтики там мало.
Но ощущение, когда ты на вершине...
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57k
Опиум для народа Юрий 51 минуту назад
Ну а я про что- вот же лежат ,наслаждаются ощущениями.)
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3k
Кистень Опиум для народа 48 минут назад
Ну это же так почётно-загнуться на Эвересте!
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57k
Опиум для народа Кистень 44 минуты назад
Да, так и представляю - заползает повыше предыдущего трупа и радуется что он выше лежать будет.)
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