Таинственные несчастные случаи в истории советского туризма

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Самый, пожалуй, известный такой случай - это гибель группы Дятлова, про которую сняли и написали чрезвычайно много материала. Но ведь эта трагедия была не единственной...
Кто-то верит в мистическую подоплеку этих событий, кто-то находит разумное и логичное объяснение каждому из них, но так или иначе - это трагедии, унесшие жизни людей. Людей, которые хотели просто исследовать уголки нашей Родины.
Трагедия на Кольском полуострове (Чивруайская трагедия)
В 1973 году, в конце января, на Кольском полуострове в Ловозерских островах погибли 10 лыжников-туристов. Официальная версия такова: замерзли. Но обстоятельства их смерти до сих пор вызывают массу вопросов. Странно, например, почему группа после сложного дневного перехода приняла решение в темноте подниматься на перевал. Температура была низкой, ветер сильным и дул лыжникам в спину.
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Потом они разбились на две группы: часть людей оставила снаряжение и пошла за помощью или может быть просто посмотреть, что их ждет вперед, а вот те, кто остались не смогли поставить палатку и разбить лагерь. И погибли. Но не выжили и те, кто ушли на разведку.
По факту гибели группы туристов было проведено расследование. Официальное заключение было таким: смерть от переохлаждения. Но подробностей следствия нигде нет, нет его и в архивах. Их будто или спрятали, или уничтожили.
По факту гибели группы туристов было проведено расследование. Официальное заключение было таким: смерть от переохлаждения. Но подробностей следствия нигде нет, нет его и в архивах. Их будто или спрятали, или уничтожили.
Группа Дятлова
Самая известная погибшая туристическая группа. После того, как они не вернулись в оговоренный срок, искать их начали не сразу, предположив, что их могли задержать погодные условия, или еще какие-нибудь форс-мажорные обстоятельства. Ждали, что вот-вот они вернутся и все объяснят. Но после того, как начались поиски, надежды не осталось: отряды поисковиков стали находить тела погибших ребят.
Жуткая история, которая до сих пор вызывает массу вопросов и предположений. Обнаруженные на палатке разрезы вызвали мысли об убийстве, хотя на телах погибших следов насилия не было. Ну а местные жители, склонные к суевериям, чуть позже начали говорить об огненных шарах недалеко от места трагедии.
Так или иначе, вопросы все еще есть.
Так или иначе, вопросы все еще есть.
Группа Коровиной
1993 год. Семеро ребят, под предводительством мастера спорта Людмилы Коровиной, отправились через перевал Хамар-Дабан в Бурятии.
Группа задержалась на стоянке из-за резко испортившейся погоды. Сильный ветер вкупе с непрерывным снегом и дождем блокировал дальнейшее передвижение. Но когда туристы все же решили идти дальше, то у одного из участников пошла кровь из ушей. Руководитель группы велела остальным спускаться дальше, а сама пыталась оказать ему помощь. Но в группе началась настоящая паника, кто-то кусался, кто-то бился головой о камни, и единственная выжившая, Валентина Уточенко, так никогда и не смогла толком объяснить, что именно случилось с группой.
Валентина спустилась ниже по склону, забилась под валун и переночевала там. Утром, вернувшись на место трагедии, она застала в живых только Людмилу Коровину, которая единственное, что успела сделать перед смертью - указать Уточенко направление, куда идти.
Валентина добралась до реки и там встретила других туристов, они оказали ей помощь.
Группа задержалась на стоянке из-за резко испортившейся погоды. Сильный ветер вкупе с непрерывным снегом и дождем блокировал дальнейшее передвижение. Но когда туристы все же решили идти дальше, то у одного из участников пошла кровь из ушей. Руководитель группы велела остальным спускаться дальше, а сама пыталась оказать ему помощь. Но в группе началась настоящая паника, кто-то кусался, кто-то бился головой о камни, и единственная выжившая, Валентина Уточенко, так никогда и не смогла толком объяснить, что именно случилось с группой.
Валентина спустилась ниже по склону, забилась под валун и переночевала там. Утром, вернувшись на место трагедии, она застала в живых только Людмилу Коровину, которая единственное, что успела сделать перед смертью - указать Уточенко направление, куда идти.
Валентина добралась до реки и там встретила других туристов, они оказали ей помощь.
Вероятное предположение, что группа погибла от переохлаждения, вызванного гипотермией, потому что участники группы были найдены практически без одежды, обуви и не в спальниках. Это совершенно парадоксальное явление.
По мере охлаждения тела организм включает защитную функцию - вазоконстрикцию, в результате которой происходит непроизвольное сужение кровеносных сосудов внешних покровов кожи, позволяющее снизить потери тепла. Однако для сжатия этих мышечных клеток требуется энергия и потребление глюкозы, поэтому при дальнейшем охлаждении сжимающие сосуды мышцы в определенный момент расслабляются. Это заставляет теплую кровь, омывающую внутренние органы, хлынуть к периферийным тканям, и человек ощущает «горячую вспышку» — мощный прилив тепла. И человек начинает судорожно срывать с себя одежду, а в некоторых случаях финальной стадии гипотермии, когда клетки мозга уже работают автономно, наступает стадия "терминального копания" (как теплокровные животные закапываются в землю или снег перед спячкой).
По мере охлаждения тела организм включает защитную функцию - вазоконстрикцию, в результате которой происходит непроизвольное сужение кровеносных сосудов внешних покровов кожи, позволяющее снизить потери тепла. Однако для сжатия этих мышечных клеток требуется энергия и потребление глюкозы, поэтому при дальнейшем охлаждении сжимающие сосуды мышцы в определенный момент расслабляются. Это заставляет теплую кровь, омывающую внутренние органы, хлынуть к периферийным тканям, и человек ощущает «горячую вспышку» — мощный прилив тепла. И человек начинает судорожно срывать с себя одежду, а в некоторых случаях финальной стадии гипотермии, когда клетки мозга уже работают автономно, наступает стадия "терминального копания" (как теплокровные животные закапываются в землю или снег перед спячкой).
Группа Клочкова
Прошло тринадцать лет после гибели группы Дятлова и в июле 1972 года шесть альпинистов, во главе с Петром Клочковым, пропали на Памире. Последний раз их видели в деревне Мук, после чего следы их привели к перевалу, а вот за ним уже никаких следов обнаружено не было. Поисковые отряды нашли лишь запаску с продуктами неподалеку от деревни и на перевале записку.
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Метки: СССР интересное истории путешествие спорт туризм факты
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