FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1715 постов • 610 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Фабрика идей
Шляпных дел мастер

Шляпных дел мастер

Автор:
18 июня 2024 10:43
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Видео   креатив   мастер   ручная работа   талант   шляпа   
940
1
1

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие. Талантливый мастер показал, как он изготавливает шляпы.

Шляпы у этого мастера стоят от 500 долларов (около 44 тысяч рублей) до 1500 долларов (около 131 тысячи рублей)

Треки в видео:
1. Metallica - Spit Out the Bone
2. Ozzy Osbourne - 11 Silver
3. Erock - Harry Potter Meets Metal

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Видео   креатив   мастер   ручная работа   талант   шляпа   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
51k
Максим Т. 20 минут назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Пуриц Жорж Полминуты назад
Очень нравится когда люди своими руками делают весь цикл. Я такого ничего не умею. Знаю что мои предки по маминой линии делали сбрую для лошадей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3037 постов (2974 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

858397



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Будьте людьми!": в Москве мусульманам помешали резать баранов в парке и на площадке в ЖК
"Будьте людьми!": в Москве мусульманам помешали резать баранов в парке и на площадке в ЖК
Фотоподборка известных личностей ХХ века
Фотоподборка известных личностей ХХ века
Набирающие популярность в сообществах
Ссылка на необитаемый остров за хулиганство
Ссылка на необитаемый остров за хулиганство
Как правильно варить спагетти
Как правильно варить спагетти
Первая и такая успешная
Первая и такая успешная
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#новости#машина#улыбнуло#США#маразм#удивительно#задержание
#в мире#люди#история#позитив#Москва#собака#Япония#Россия#Китай#дети
#животные#Юмор#забавно#факты#кошка#кот#конфликт#Ynews#кино#подборка
Первая и такая успешная Первая и такая успешная Шоколадный колизей Шоколадный колизей Толковый мастер-плиточник⁠⁠ Толковый мастер-плиточник⁠⁠ Мужчина смастерил шедевр Мужчина смастерил шедевр Рукастый отец смастерил автомобиль из дерева для своей дочери Рукастый отец смастерил автомобиль из дерева для своей дочери Изготовление стильного столика своими руками Изготовление стильного столика своими руками

На что жалуетесь?

Вернуться