Шляпных дел мастер

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Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие. Талантливый мастер показал, как он изготавливает шляпы.
Шляпы у этого мастера стоят от 500 долларов (около 44 тысяч рублей) до 1500 долларов (около 131 тысячи рублей)
Треки в видео:
1. Metallica - Spit Out the Bone
2. Ozzy Osbourne - 11 Silver
3. Erock - Harry Potter Meets Metal
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