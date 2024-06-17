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В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья

В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья

Автор:
17 июня 2024 18:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   законопроект   защита жилья   кабмин   самооборона   ярослав нилов   
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Если он будет принят, дом действительно может стать крепостью.

Инициатор законопроекта - глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Он предлагает законодательно закрепить право россиянина на любые формы самообороны при защите своего жилья. Уточняется, что под жильём понимается место постоянного, временного и фактического пребывания гражданина - к примеру, номер в отеле.


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"Законопроектом предлагается внести в статью 37 "Необходимая оборона" Уголовного кодекса Российской Федерации изменение, дополнив указанную статью фактически специальной нормой, которая регулирует вопросы пределов необходимой обороны исключительно в пределах жилища обороняющегося, а именно предлагается не считать превышением пределов необходимой обороны действия лица, которые направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище", - написано в пояснительной записке.



Между тем, сейчас нападающие находятся в более выгодном положении, тогда как защищающийся должен всё время помнить, что ему придётся доказывать свою невиновность, если он случайно перегнёт палку. Между тем, гораздо логичнее, если защищающий свой дом и близких человек будет уверен, что не попадет на скамью подсудимых.



Нилов поясняет, что эту тему поднимал еще покойный В. Жириновский, но, к сожалению, инициатива не была оценена по достоинству. Возможно, сейчас получится сдвинуть вопрос с мёртвой точки.


Закон более чем своевременный, т.к. по данным МВД, в 2023 году каждая седьмая кража, каждый двадцать седьмой грабеж и почти каждое седьмое разбойное нападение были связаны с незаконным проникновением в жилье или помещение- сообщает "Парламентская газета".Так, за 2023 год зафиксировано 20,5 тысячи квартирных краж, и зачастую в дом вламываются не в отсутствии хозяев. Такие проникновения связаны с высоким риском для жизни мирных россиян, и у них должна быть возможность защищать себя, своё жильё и близких любыми возможными способами.


В СПЧ (Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека) инициативу поддержали.


А вот в Кабмине считают, что законопроект нуждается в существенной доработке. В 2022 году похожую законодательную инициативу уже рассматривали и не поддержали ее, но документ с тех пор остался практически прежним, без изменений, тогда как они нужны.


На ответ Кабмина Ярослав Нилов отреагировал иронично: "Кто бы сомневался?".


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Метки: Госдума   законопроект   защита жилья   кабмин   самооборона   ярослав нилов   
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1k
Макс Юпитер 21 минуту назад
Тогда и короткоствол нужно разрешить. Если нападут люди вооруженные огнестрелом, то чем от них защититься???? Битой чтоль?
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20k
Bill 3 минуты назад
Государство не может расстреливать даже серийных убийц и террористов, а обычные граждане смогут спокойно убивать форточных воришек?
Вангую, не примут - слишком много противоречий с действующим законодательством.
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96k
Херанука Паибалу 11 минут назад
НИКОГДА такое не примут
Мотив будет прост:
"затащил его насильно в коридор квартиры и там убил на правах самообороны"
не примут 100%
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11k
Vacony 54 минуты назад
порыв хороший... так и должно быть.. один нюанс -как с доказательствами , что была прям оборона ? ведь можно куча вариантов придумать, где завалить кого то , и выставить что он пришел, ворвался, оказался дома, на участке,на даче и т.д...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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