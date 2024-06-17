В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья

Закон более чем своевременный, т.к. по данным МВД, в 2023 году каждая седьмая кража, каждый двадцать седьмой грабеж и почти каждое седьмое разбойное нападение были связаны с незаконным проникновением в жилье или помещение- сообщает "Парламентская газета".Так, за 2023 год зафиксировано 20,5 тысячи квартирных краж, и зачастую в дом вламываются не в отсутствии хозяев. Такие проникновения связаны с высоким риском для жизни мирных россиян, и у них должна быть возможность защищать себя, своё жильё и близких любыми возможными способами.

В СПЧ (Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека) инициативу поддержали.