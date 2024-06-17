В Госдуму внесли законопроект о любых способах самообороны жилья

Если он будет принят, дом действительно может стать крепостью.
Инициатор законопроекта - глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Он предлагает законодательно закрепить право россиянина на любые формы самообороны при защите своего жилья. Уточняется, что под жильём понимается место постоянного, временного и фактического пребывания гражданина - к примеру, номер в отеле.
"Законопроектом предлагается внести в статью 37 "Необходимая оборона" Уголовного кодекса Российской Федерации изменение, дополнив указанную статью фактически специальной нормой, которая регулирует вопросы пределов необходимой обороны исключительно в пределах жилища обороняющегося, а именно предлагается не считать превышением пределов необходимой обороны действия лица, которые направлены на защиту от посягательства, сопряженного с насилием, опасным для его жизни или жизни находящихся рядом с ним лиц, или с непосредственной угрозой применения такого насилия, либо на защиту своего имущества при незаконном проникновении посягающего лица в его жилище", - написано в пояснительной записке.
Между тем, сейчас нападающие находятся в более выгодном положении, тогда как защищающийся должен всё время помнить, что ему придётся доказывать свою невиновность, если он случайно перегнёт палку. Между тем, гораздо логичнее, если защищающий свой дом и близких человек будет уверен, что не попадет на скамью подсудимых.
Нилов поясняет, что эту тему поднимал еще покойный В. Жириновский, но, к сожалению, инициатива не была оценена по достоинству. Возможно, сейчас получится сдвинуть вопрос с мёртвой точки.
Закон более чем своевременный, т.к. по данным МВД, в 2023 году каждая седьмая кража, каждый двадцать седьмой грабеж и почти каждое седьмое разбойное нападение были связаны с незаконным проникновением в жилье или помещение- сообщает "Парламентская газета".Так, за 2023 год зафиксировано 20,5 тысячи квартирных краж, и зачастую в дом вламываются не в отсутствии хозяев. Такие проникновения связаны с высоким риском для жизни мирных россиян, и у них должна быть возможность защищать себя, своё жильё и близких любыми возможными способами.
В СПЧ (Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека) инициативу поддержали.
А вот в Кабмине считают, что законопроект нуждается в существенной доработке. В 2022 году похожую законодательную инициативу уже рассматривали и не поддержали ее, но документ с тех пор остался практически прежним, без изменений, тогда как они нужны.
Источник:
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Вангую, не примут - слишком много противоречий с действующим законодательством.
Мотив будет прост:
"затащил его насильно в коридор квартиры и там убил на правах самообороны"
не примут 100%