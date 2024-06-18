Как снимали фильм "В бой идут одни старики": кадры со съемок и 26 интересных фактов о фильме

«В бой идут одни старики» – художественный фильм Леонида Быкова, снятый по воспоминаниям советских летчиков, по праву считается лучшим советским фильмом о Великой отечественной войне.
1. Леонид быков с детства хотел стать летчиком. В 1943 году он хотел поступить в летное училище, но его туда не взяли. Причиной стал его небольшой рост (всего 163 см), а также раскрытие его обмана по поводу своего возраста, ведь чтобы поступить в училище, Быков добавил себе пару лет.
Спустя два года Быкову все же удалось поступить в во вторую ленинградскую летную школу ВВС. Правд, к тому времени война закончилось, а школа была расформирована.
К сожалению, летчиком в реальной жизни он так и не стал, зато позже он решил снять фильм про военных летчиков.
2. Когда у Быкова возникла идея снять фильм про военных летчиков, он тут же приступил к написанию сценария, подключив к этому процессу Александра Сацкого и Евгения Оноприенко. Причем, по сюжету фильм должен был повествовать не просто о летчиках, а о поющих летчиках.
Причем, сценарий был написан не совсем с нуля, так как в основу сюжета его фильма легли многочисленные истории реальных военных летчиков.
Правда, наверху сюжет забраковали, так как чиновникам не понравилось, что герои войны вместо того, чтобы защищать Родину, поют какие-то песенки.
3. Но Быков не мог смириться с отказом чиновников, поэтому во время своих гастролях он зачитывал со сцены отрывки из своего сценария. И сразу стоит отметить, что зрители были просто в восторге от прочитанных со сцены кусочков сценария. Более того, довольны были не только обычные зрители, но и бывши е фронтовики, которые сами прошли через все ужасы войны. В результате этого чиновникам пришлось сдаться.
4. Особую помощь при создании фильма оказал герой войны и профессиональный военный летчик - маршал Александр Покрышкин, за помощью к которому обратился сам Леонид Быков.
Дело в том, что для съемок фильма Быков хотел использовать настоящие военные самолеты, с чем Покрышкин, собственно, и помог.
Правда, изначально маршал Покрышкин был против того, чтобы в каком-то фильме использовалась военная техника. Но в итоге Быкову удалось договориться. Он оставил генералу копию сценария и попросил почитать его. И когда генерал Покрышкин прочитал сценарий, он был просто в диком восторге от него, и тут же распорядился дать для съемок фильма 5 самолетов. После этого самолеты перевезли на киевский аэродром "Чайка", где им придали необходимый внешний вид.
5. К работе над фильмом подключили генерала авиации Семена Харламова и заслуженного военного летчика СССР - Анатолия Иванова, которые консультировали создателей фильма на протяжении всех этапов съемочного процесса.
6. Самолет У-2 (Кукурузник) любезно предоставил музей ВВС. Сам самолет уже давно не летал, но двигатель работал, поэтому на нем можно было ездить по земле. Роль пилота (или водителя) этого нелетающего самолета взяла на себя чемпионка по самолетному спорту УССР Людмила Петраш.
Но оказалось, что у данного самолета еще и не работают тормоза. Людмила чуть не наехала на оператора фильма. Дело в том, что по сюжету она должна была остановиться в нескольких метрах от оператора. Но из-за неработающих тормозов притормозить ей не удалось. Оператор в ужасе пустился наутек, а члены съемочной группы резко побежали к кукурузнику, чтобы затормозить его, схватив за хвост.
7. Изначально Быков хотел сделать фильм цветным, но ему в этом отказали, дав ему узкоформатную черно-белую пленку для съемок. Но как оказалось, снимать фильм на черно-белую пленку было даже лучше, так как фильм смотрелся более органичным, да и реальные кадры боевых действий (черно-белые) прекрасно вписывались в черно-белый фильм.
8. В воздушных съемках участвовали профессиональные летчики ДОСААФ УССР и бывшие фронтовики.
9. Для того, чтобы не портить самолеты краской, художники рисовали на них гуашью. Правда, это вызывало некоторые проблемы, так как во время дождя краска расплывалась, из-за чего ее приходилось наносить заново.
Со временем художники придумали, как сделать так, чтобы краска не смывалась во время дождя. Они стали добавлять в гуаш клей, после чего работа пошла как по маслу.
Вот только отмыть все это дело было очень трудно, поэтому даже после окончания съемок на учебных самолетах еще некоторые время красовались звезды и даже немецкая свастика.
10. Леонид Быков решил, что он будет не только режиссером ленты "В бой идут одни старики", но и сыграет в ней главной роль командира поющей эскадрильи - капитана Титаренко с позывным "Маэстро". Таким образом он хоть и косвенно, но смог осуществить свою мечту стать летчиком.
Прототипом Титоренко стал настоящий военный летчик Виталий Попков, который также был командиром поющей эскадрильи, и который также носил позывной "Маэстро".
Его эскадрилья получила прозвище "Поющая эскадрилья" потому что в ней имелся хор и даже джаз-оркестр. Впрочем, Попков стал не единственным прототипом. Как говорил Леонид Быков, "Маэстро" - это собирательный образ, который он основывал на историях многих ветеранов войны.
Узнав о существовании такой вот поющей эскадрильи, Леонид Утесов лично посетил поющих летчиков и подарил им два самолета, на которых красовались надписи "Веселые ребята" и "От джаз-оркестра Леонида Утесова".
11. Идея наносить ноты на самолет была позаимствована у военного летчика и героя СССР Василия Емельяненко. До того как стать военным летчиком, Василий учился в московской консерватории на композиторском факультете. Видимо, именно поэтому он и решил наносить на фюзеляж самолета ноты.
12. На роль Виктора Щедронова по прозвищу "Смуглянка" взяли актера Сергея Подгорного, но изначально на эту роль пригласили актера Анатолия Матешко. Матешко успешно прошел пробы и был утвержден на роль. Но уже во время съемок пришла телеграмма из студии, где говорилось о том, что Матешко должен немедленно прибыть в студию для съемок в другом фильме. Поэтому в срочном порядке пришлось искать другого актера на эту роль.
В этот самый момент ассистент режиссера привез на съемочную площадку первокурсников Киевского театрального института в качестве актеров массовки. Осмотрев ребят, Быков остановил свой взгляд на Сергее Подгорном, после чему велел ему прочитать сценарий и переодеваться, так как теперь именно он будет играть "Смуглянку".
Тем не менее, не все кадры с участием Матешко были пересняты. Так, например, именно он утешает "Кузнечика" в одной из сцен.
Кстати, сам образ "Смуглянки" был основан на друге Леонида Быкова - Викторе, который погиб на войне.
13. Кстати, в фильме снялась и сестра Анатолия Матешко - Ольга, которая сыграла роль Зои Молчановой. Ее прототипом стала летчица и заместитель командира женского авиаполка Надежда Попова.
14. Изначально, роль "Кузнечика" предполагалась для актера Владимира Конкина, но он не смог принять участия в фильме, так как уже снимался в картине "Как закалялась сталь". Поэтому роль "Кузнечика" Быков отдал молодому актеру Сергею Иванову.
По словам самого актера, он получил эту роль благодаря своей наглости и хитрости. Он заранее прочитал сценарий и просто не давал прохода Быкову. Режиссеру понравился такой напор молодого человека и он утвердил его на роль.
Как ни странно, но прообразом "Кузнечика" стал все тот же Михаил Попков, который был и прототипом "Маэстро". Сам же Попков шутил, что в этом фильме его разделили на две части. Кстати, история про вечного дежурного, коим был назначен "Кузнечик", как раз была взята из биографии Попкова, который за свое лихачество дежурил на аэродроме на протяжении 2 месяцев.
15. Роль младшего лейтенанта Сагдуллаева по прозвищу "Ромео" сыграл узбекский актер с такой же фамилией - Рустам Сагдуллаев. Его Леонид Быков приметил на съемках фильма "Мой добрый человек".
И несмотря на то, что Сагдуллаев был задействован в съемках другого фильма, режиссер фильма "Мой добрый человек" разрешил ему участвовать в съемках фильма "В бой идут одни старики", ведь он прекрасно понимал, что нельзя отказываться от роли для фильма от студии имени Довженко.
Кстати, Сагдуллаев неслучайно ходил в шлемофоне. Дело в том, что для фильма "Мой добрый человек" ему нужны были длинные волосы, тогда как для "Стариков" требовались короткие волосы. И лишь после окончания съемок фильма "Мой добрый человек" Сагдуллаев подстригся и фильме Быкова появлялся уже без шлемофона.
Актеру очень понравилось сниматься у Быкова, но когда он увидел рабочие кадры со своим участием, то он себе просто не понравился и даже подумывал уйти из фильма..
Но режиссеру удалось уговорить актера остаться. Говорят, что Быков всегда мог замотивировать актеров и умел подбирать нужные слова.
16. Роль механика Макарыча сыграл известный актер Алексей Смирнов, но Леониду Быкову пришлось за него побороться с чиновниками. Дело в том, что начальство не хотело видеть комедийного актера, который был известен своей ролью Феди из "Операции Ы", в таком серьезном драматическом фильме.
Кто-то из чиновников даже заявил, что у Смирнова тупое лицо и он не годится на такую роль. Быков, будучи другом Смирнова, не смог стерпеть такие слова в адрес актера. Он сказал чиновником о героическом военном прошлом актера (Смирнов прошел всю войну), о его медалях и наградах. Быков даже поставил чиновникам ультиматум: либо Смирнов играет Макарыча, либо он откажется снимать фильм.
Узнав об этом, чиновники притихли. Им просто нечего было сказать в противовес, и в итоге Алексей Смирнов получил роль Макарыча.
А для самого Алексея Смирнова эта роль стала настоящим подарком судьбы, ведь именно благодаря ей он смог выйти из комедийного образа хулигана и тунеядца, и стать по настоящему драматичным персонажем.
В сцене, где Маэстро, Кузнечик и Макарыч обнаруживают памятник погибшим летчицам, Алексей Смирнов не смог сдержать слез, так как он помнил те ужасы войны, и сколько жизней она унесла. В результате, дабы не мучать актера, Быков решил не переснимать сцену, а вставить в фильм сцену с репетиции.
Дружба Смирнова и Быкова была по-настоящему крепкой. И когда 11 апреля 1979 года Быков погиб в автокатастрофе, Смирнов был сильно ошарашен этой новостью, из-за чего даже угодил в больницу, где ему поставили диагноз "Ишемическая болезнь сердца" и "атеросклероз".
Ну а 7 мая 1979 года прямо в день выписки Алексей Смирнов умер прямо у себя в палате. В этот день Смирнов решил устроить небольшой банкет для персонала, и когда кто-то во время произнесения тоста, посвященному Дню Победы вспомнил про фильм "В бой идут одни старики", Смирнов резко помрачнел и ушел в свою палату. Когда за ним пришли, актер уже не дышал.
17. На роль Маши Леонид Быков утвердил 18-летнюю актрису Евгению Симонову. Во время проб актриса очень сильно смущалась, но когда Леонид Быков взял ее за руку, от мандража и след простыл.
18. Изначально актер Виктор Мирошниченко хотел сыграть роль Макарыча, но так как она была закреплена за Алексеем Смирновым, Быков предложил ему сыграть роль командира полка майора Ермакова по прозвищу Батя.
19. На роль летчика Алябьева Быков взял своего друга Алима Федоринского. И кстати, фамилию Алябьев Быков взял не с "потолка". Еще в годы Великой отечественной войны, когда семья Леонида Быкова была эвакуирована в Барнаул, их приютила местная семья Алябьевых. Таким образом Быков хотел увековечить фамилию той семьи, которая приютила его и его семью в трудные времена.
Изначально, его роль должна была быть гораздо шире, но из-за того, что Федоринский простудил лицевой нерв, он угодил в больницу на 1,5 месяца.
20. Для съемок сцен с танцами был приглашен профессиональный хореограф. Но в итоге он так и не явился на съемочную площадку, поэтому постановкой всех танцев занимался сам Леонид Быков.
21. Ну и конечно же нельзя не вспомнить о песни "Смуглянка", которая теперь ассоциируется именно с этим фильмом.
Впервые Леонид Быков услышал ее будучи подростком, когда ехал в поезде. Эта песня так впечатлила Быкова, что через много лет он решил вставить ее в свой фильм.
Авторами песни были Ян Шведов и Анатолий Новиков. Песня была написана в честь героев Гражданской войны, но в то время она не имел популярности среди граждан. Ее называли чересчур легкомысленной. И в 40-х об этой песни уже мало кто помнил. Зато Леонид Быков помог ей родиться заново, увековечив ее.
За 3 года до своей гибели Леонид Быков оставил завещание, в котором оставил просьбу актерам из фильма спеть на его похоронах песню "Смуглянка". И после смерти Быкова, актеры из фильма выполнили его просьбу, спев ту самую "Смуглянку".
22. В 1973 году на премьеру фильма были приглашены не только чиновники, но и военные летчики-фронтовики. После окончания фильма раздались громкие аплодисменты, а многие зрители утирали слезы.
Но все же нашелся один украинский чиновник, который остался недовольным. Особенно ему не понравилось, что в фильме очень много времени уделяется песням в то время. когда люди гибнут, мол на войне такого никогда не было.
Но сами летчики-фронтовики вступились за фильм, сказав, что война - это не только бои и гибель. В войне всегда было много места для дружбы, любви и конечно же песен, которые помогали фронтовикам пережить то нелегкое время.
23. Когда в августе 1973 года фильм вышел в широкий прокат, он тут же стал всенародно любимым хитом. У кинотеатров собирались огромные очереди, потому что все хотели посмотреть нашумевший фильм Леонида Быкова. В итоге картину посмотрело 44,3 миллиона зрителей.
Таким образом, фильм попал на третью строчку самых кассовых фильмов СССР того года, уступив лишь фильмам "Невероятные приключения итальянцев в России" и "Калина красная".
24. В 2009 году вышла колоризированная (цветная) версия фильма "В бой идут одни старики", благодаря чему зрители смогли по-новому взглянуть на картину. Тем не менее, нашлось немало зрителей, которые посчитали, что колоризация - это издевательство над классикой, и что фильм не нужно было делать цветным.
25. Даже спустя много лет, актеры из фильма не переставали выходить из образа. Уже будучи пенсионерами, они продолжали колесить в форме военных летчиков и исполнять для зрителей военные песни.
Также, актеры из фильма не забывали и о самом Леониде Быкове, и всегда приходили к нему к его памятнику, чтобы почтить память режиссера, актера и просто друга.
26. К 70-летию победы в Великой Отечественной войны Ульяновский автозавод (УАЗ) выпустил ограниченную серию автомобилей УАЗ "Хантер" с нанесенным на ней нотным станом из фильма "В бой идут одни старики" и надписью "Маэстро".
Леонид Быков создал по истине настоящий шедевр. Он смог не только показать горечь войны, дружбу и любовь, но и также показать сплочение и дружбу разных народов, будь то русский, украинец, грузин или узбек, которые были объединены общей идеей победой над врагом.
Источник:
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Когда будем создавать что-то новое?
Один Андрей Шальопа со своими "28 панфиловцев" будет снимать достойные фильмы на народную поддержку?
А где сейчас все эти деятели культурки? Которые должны снимать подобные фильмы?
Я думаю, что и сейчас полно героев СВО, про которых можно снимать фильмы, которые будет не хуже "Стариков".
Чем занимается "министерство культуры"? Ну кроме как продолжать финансировать разный русофобский и антисоветский шлак?
Но в последнее время его смотреть не могу. Прямо физически больно от осознания катастрофы, что сотворили с нами империалистические цели отдельных политиканов.
А фильм, конечно, очень сильный. Один из немногих, при просмотре которого у меня слезы.
Кстати что удивляет. Сейчас много говорят о психических проблемах у людей, которые воют на Украине (и наши и украинцы). Но эти люди прошли ее и сохранили человечность и бодрость духа. Фильм по сути рассказывает о страшном, но фильм пропагандирует совсем другое, а именно мир, дружбу и любовь.
Я хоть и был совсем мелким, когда застал ветеранов еще полных сил. Но никогда не видел в них злобу. Наоборот это были люди преисполненные миролюбия и доброты. Может мне повезло, не знаю.
Может сейчас война другая, но уровень жестокости мне кажется тогда был выше все же.
И нет между ними никакого контраста. Даже если кого-то накрывало - держались. Потому что видели и понимали, что держатся все.
В войны после этого, ветераны возвращались в полный мирняк, как правило. К людям, которых их войны никак особо не касались. И контраст колоссальный.
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