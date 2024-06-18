Как снимали фильм "В бой идут одни старики": кадры со съемок и 26 интересных фактов о фильме

1. Леонид быков с детства хотел стать летчиком. В 1943 году он хотел поступить в летное училище, но его туда не взяли. Причиной стал его небольшой рост (всего 163 см), а также раскрытие его обмана по поводу своего возраста, ведь чтобы поступить в училище, Быков добавил себе пару лет.

Спустя два года Быкову все же удалось поступить в во вторую ленинградскую летную школу ВВС. Правд, к тому времени война закончилось, а школа была расформирована.