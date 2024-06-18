Числа в шведском языке

1505
1
1
Источник:
Ссылки по теме:
- Екатерина Шпица учит китайский язык
- Переводчик с женского языка
- Испанец и могучий русский язык
- Забавная школьная традиция
- Забавный бой кота и руки хозяйки
Новости партнёров
реклама
Источник:
На что жалуетесь?
Ранее таких чисел не было, а теперь получаются эти длинные словообразования.
Видно математика у них на самый любимый урок (особенно устно высказаться)
"короче, на 7, я этому 77 говорю, не пошел бы он на 7, 777."
но тату ее портят явно
А мы оценим ...