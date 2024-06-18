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Числа в шведском языке

Числа в шведском языке

Автор:
18 июня 2024 10:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   иностранный язык   цифры   числа   шведский язык   
1505
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Оказывается, все мы немного владеем шведским.


Какого 77777 ты от меня хочешь?

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Метки: Юмор   забавно   иностранный язык   цифры   числа   шведский язык   
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14  комментариев
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3k
PbIBOK 46 минут назад
Ссылка youtu.be
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15
Tim 6 минут назад
Так вот ты какой семиэтажный мат
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98
Олег Назаров 10 минут назад
Какая чудовищная экзема... Да ещё зелёного цвета... Жаль. Красивая была девушка.
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5k
Двестиграмм 15 минут назад
ну вот как ей мочки целовать?
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8k
Евгений Д Полчаса назад
древний и поэтому ограниченный язык.
Ранее таких чисел не было, а теперь получаются эти длинные словообразования.
Видно математика у них на самый любимый урок (особенно устно высказаться)
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3k
Роман 50 минут назад
Шведская стенографистка в России:
"короче, на 7, я этому 77 говорю, не пошел бы он на 7, 777."
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3k
Оксид Бетона 50 минут назад
Ой, да сама ты пошла на ху.й!
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7k
Babangdida 53 минуты назад
Самое интересное, что все напридумывали себе языков, но все пользуются арабскими (т.е. индийскими) цифрами и системой исчисления.
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14k
Гомерчик Час назад
какая же она страшная....
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7k
satra 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
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