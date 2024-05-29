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Мужчины оригинально погасили назревающий конфликт

Мужчины оригинально погасили назревающий конфликт

Автор:
29 мая 2024 09:35
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Рыбак   Юмор   конфликт   подгон   рыбалка   
3155
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Никто не застрахован от конфликтов. Ссоры и столкновения различных интересов — часть нашего бытия. К счастью, многие конфликты можно погасить в зародыше.

Мужчины помешали рыбаку своим радиоуправляемым катером, однако быстро нашли ключ к разрешению конфликта.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Видео   Прикол   Рыбак   Юмор   конфликт   подгон   рыбалка   
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7  комментариев
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823
Шурман 2 часа назад
:))) всякое бывает :) я Кентам пиво с дрона передаю :) потому что
это пляжная рыбалка и стоим друг от друга в 50-100 метрах :) могу тоже таких видосиков накидать но Кенты против что бы их лица в интернете были .
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1k
DuckTales 54 минуты назад
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11k
goshan_hmc Час назад
У нас раньше популярным местом для рыбалки был канал ГРЭС. Круглый год открытая вода, а если на рыбозавода садок с карпятами упустят - праздник на обоих берегах!!! С берега на берег.(20-30 метров) Перебрасывали спиннингом грузило., а обратно - полтора-два пива или бутылку водки с пустой политикой в качестве поплавка.... Весело было...
А теперь там дроны летают, Росгвардия нарушителей ловит- объект повышенной террористической угрозы....
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Себастьян Перейра
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