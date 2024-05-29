Мужчины оригинально погасили назревающий конфликт

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Никто не застрахован от конфликтов. Ссоры и столкновения различных интересов — часть нашего бытия. К счастью, многие конфликты можно погасить в зародыше.
Мужчины помешали рыбаку своим радиоуправляемым катером, однако быстро нашли ключ к разрешению конфликта.
Внимание! Присутствует ненормативная лексика.
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это пляжная рыбалка и стоим друг от друга в 50-100 метрах :) могу тоже таких видосиков накидать но Кенты против что бы их лица в интернете были .
А теперь там дроны летают, Росгвардия нарушителей ловит- объект повышенной террористической угрозы....