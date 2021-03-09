10 редких фотографий Юрия Гагарина

Есть множество предположений, почему погиб Юрий Гагарин. 27 марта 1968 года он и его давний друг Владимир Серегин отправились в полет. После завершения программы пилотажа самолет МиГ-15УТИ резко ушел в штопор и разбился рядом с космодромом Киржач.



Это то, что известно точно, а остальное лишь предположения, которые рассматривали множество раз. Давайте просто посмотрим на редкие кадры Юрия Гагарина и вспомним этого великого человека, совершившего настоящий подвиг.