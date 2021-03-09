10 редких фотографий Юрия Гагарина

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9 марта 1934 года родился военный летчик и космонавт. Удивительный человек, первый побывавший в космосе, гибель которого до сих пор покрыта тайнами.
Есть множество предположений, почему погиб Юрий Гагарин. 27 марта 1968 года он и его давний друг Владимир Серегин отправились в полет. После завершения программы пилотажа самолет МиГ-15УТИ резко ушел в штопор и разбился рядом с космодромом Киржач.
Это то, что известно точно, а остальное лишь предположения, которые рассматривали множество раз. Давайте просто посмотрим на редкие кадры Юрия Гагарина и вспомним этого великого человека, совершившего настоящий подвиг.
Это то, что известно точно, а остальное лишь предположения, которые рассматривали множество раз. Давайте просто посмотрим на редкие кадры Юрия Гагарина и вспомним этого великого человека, совершившего настоящий подвиг.
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Чуть больше часа Юрий Гагарин находится на Земле
Здесь он находится в кабинете начальника 4-го Управления НИИ ВВС генерал-лейтенанта Бровко И.К.
Костюмированный праздник
Юрий Гагарин (слева) и Алексей Леонов дурачатся на празднике в Звездном городке в 1965 году.
Через несколько часов после посадки на Землю
Это фото с огромной приветственной толпой было сделано, после того как Юрий закончил отчитываться о полете и направляется в Куйбышев.
Кажется, что в даже самые ответственные минуты он хоть немного, да улыбался
Сосредоточенный, серьезный и все равно с полуулыбкой на лице
Гагарин с семьей
Они просто обожали своего отца, а он часто делился с ними своим жизненным опытом и рассказывал, чего можно добиться при желании, ведь он сам был обыкновенным крестьянским мальчишкой из глухого села Смоленщины.
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Автор, шел бы ты уроки учить и не трогал бы эту тему.