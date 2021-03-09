FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4710 постов • 649 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
10 редких фотографий Юрия Гагарина

10 редких фотографий Юрия Гагарина (11 фото)

Автор:
09 марта 2021 20:59
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: СССР   гагарин   знаменитости   космонавт   люди   слава   фото   
605
11
9 марта 1934 года родился военный летчик и космонавт. Удивительный человек, первый побывавший в космосе, гибель которого до сих пор покрыта тайнами.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: СССР   гагарин   знаменитости   космонавт   люди   слава   фото   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Андрей Ватрушкин Полчаса назад
27 марта 1968 года он и его давний друг Владимир Серегин отправились в полет. После завершения программы пилотажа самолет МиГ-15УТИ резко ушел в штопор и разбился рядом с космодромом Киржач. (ц.) Жесть в каждом предложении.
Автор, шел бы ты уроки учить и не трогал бы эту тему.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр Едигаров 2 минуты назад
Он первый кто вернулся живым что делает его ещё более великим!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
53-летняя женщина зарабатывает на эротических снимках с 21-летней дочерью (7 фото) 53-летняя женщина зарабатывает на эротических снимках с 21-летней дочерью (7 фото) Игорь Крутой опубликовал редкие кадры с супругой Валерия Леонтьева Игорь Крутой опубликовал редкие кадры с супругой Валерия Леонтьева Как сейчас живет актриса Ёла Санько, единственная жена Яна Арлазорова Как сейчас живет актриса Ёла Санько, единственная жена Яна Арлазорова Абросимова, первая любовь Андрея Мягкова: "Его уход - это мое личное горе, моя личная потеря" Абросимова, первая любовь Андрея Мягкова: "Его уход - это мое личное горе, моя личная потеря" Трагедия жизни Андрея Харитонова, звезды фильма "Овод" Трагедия жизни Андрея Харитонова, звезды фильма "Овод" Прощай, Ларри Флинт Прощай, Ларри Флинт
minimalism

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

24402



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Актеры , которые заставили зрителей кардинально поменять своё отношение к ним
7
190
Актеры , которые заставили зрителей кардинально поменять своё отношение к ним
Истеричного мальчика вышвырнули из ресторана
2
149
Истеричного мальчика вышвырнули из ресторана
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Заварные блины на кефире
3
3
Заварные блины на кефире
Названы лучшие в мире автомобили безопасности в автоспорте
0
4
Названы лучшие в мире автомобили безопасности в автоспорте
53-летняя женщина зарабатывает на эротических снимках с 21-летней дочерью (7 фото)
53-летняя женщина зарабатывает на эротических снимках с 21-летней дочерью (7 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Популярные теги
#Юмор#интересно#Россия#СССР#картинки#история#автомобили#животные#позитив#Фотографии.
#фото#интересное#8 марта#дети#кино#наука#дтп#знаменитости#шоу бизнес#подборка
#прикол#факты#приколы#истории#люди#Украина#женщины#комментарии#автомир#природа

На что жалуетесь?

Вернуться