Котёнок, который любит драматизировать

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Котёнок лежал у стенки манежа и жалобно мяукал с целью привлечь к себе внимание. К счастью, с малышом было всё хорошо.
Пушистый малыш любит преувеличивать свои проблемы.
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