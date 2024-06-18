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Котёнок, который любит драматизировать

Котёнок, который любит драматизировать

Автор:
18 июня 2024 07:40
Метки: Видео   Прикол   драматизм   животные   кот   котёнок   кошка   
1166
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Котёнок лежал у стенки манежа и жалобно мяукал с целью привлечь к себе внимание. К счастью, с малышом было всё хорошо.

Пушистый малыш любит преувеличивать свои проблемы. 

Источник:

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Метки: Видео   Прикол   драматизм   животные   кот   котёнок   кошка   
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3708 постов (3673 в горячем)

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