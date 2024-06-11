Мгновенная карма для мстительной женщины

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Женщина вместе с подругой приехала к дому своего бывшего парня. После акта вандализма дамочки попытались быстро покинуть место преступления, но угодили в ДТП.
Местные жители, ставшие очевидцами инцидента, запечатлели аварийную ситуацию, в которую угодили женщины.
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