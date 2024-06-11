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Мгновенная карма для мстительной женщины

Мгновенная карма для мстительной женщины

Автор:
11 июня 2024 07:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   авария   в мире   карма   месть   фейл   
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Женщина вместе с подругой приехала к дому своего бывшего парня. После акта вандализма дамочки попытались быстро покинуть место преступления, но угодили в ДТП.

Местные жители, ставшие очевидцами инцидента, запечатлели аварийную ситуацию, в которую угодили женщины.

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Метки: Видео   ДТП   авария   в мире   карма   месть   фейл   
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5  комментариев
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8k
Харон ( Χάρων) 40 минут назад
Месть - блюдо холодное.
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2k
smokes 2 минуты назад
карма..
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5k
Алекс Лом 4 минуты назад
отсутствие мозга . прям показатель
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11k
Клёст 14 минут назад
Надеюсь обошлось без жертв, а то уж карма за испачканный автомобиль была бы какая-то уж больно суровая.
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3k
Yus 20 минут назад
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3733 поста (3648 в горячем)

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