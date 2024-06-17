«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что приедет в Россию за деньгами

Ценой тех или иных затрат мы не сдохли от голода, но мы сейчас, и не только сейчас, даём тур в таких условиях, на которые бы не пошли в России. У нас произошел достаточно ощутимый спад в наших запросах, - рассказал он позже.

В доме, который то ли арендует, то ли уже купила семья Покровских, он сдаёт несколько комнат. И убирает за постояльцами: