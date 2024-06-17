«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что приедет в Россию за деньгами

Уехавший музыкант живёт в США не так, как в родной стране. Но надеется, что это временно.
В 2022 году лидер рок-группы «Ногу свело» Максим Покровский вместе с женой уехал из нашей страны. Вместе с ним Россию покинуло ещё несколько музыкантов его коллектива и все они отправились в США. Там Покровский поселился в не самом благополучном районе Нью-Йорка - Бушуике. Там полно хипстеров и афроамериканцев, все дома разрисованы граффити, поэтому и недвижимость не сильно дорогая.
Ценой тех или иных затрат мы не сдохли от голода, но мы сейчас, и не только сейчас, даём тур в таких условиях, на которые бы не пошли в России. У нас произошел достаточно ощутимый спад в наших запросах, - рассказал он позже.
В доме, который то ли арендует, то ли уже купила семья Покровских, он сдаёт несколько комнат. И убирает за постояльцами:
Конечно, и санузел надо вымывать. Вот так мы выживаем, и ничего страшного в этом нет.
Но надеется когда-нибудь вернуться домой:
Россия будущего когда-то настанет, потому что всё меняется. Когда-то и Вселенная изменится, просто это будет, наверное, не завтра. Если так называемая Россия будущего настанет, я поеду туда зарабатывать деньги.
Он обосновывает это так:
Я гражданин этой страны, она мне должна, я для неё что-то сделал. Я являюсь совладельцем нефти, газа, всех остальных её ресурсов. Поэтому хотел бы немножко от неё получить.
Музыкант даже готов обратиться в суд:
Я действительно считаю, что то общество и та страна, из которой я уехал, мне многое должна. Просто по закону. И я буду за это судиться.
Хотя многие считают, что это лишь желания Покровского. А реальность такова, что он уже продал квартиру в Москве, разорвал деловые и дружеские связи, и возвращаться ему будет просто некуда.
*Максим Покровский признан иностранным агентом на территории РФ.
Источник:
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Мы в нем своих сжигаем братьев и сестер.
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