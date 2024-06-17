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«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что приедет в Россию за деньгами

«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что приедет в Россию за деньгами

Автор:
17 июня 2024 18:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Максим Покровский   Ногу свело   Россия   США   музыкант   эмиграция   
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Уехавший музыкант живёт в США не так, как в родной стране. Но надеется, что это временно.

В 2022 году лидер рок-группы «Ногу свело» Максим Покровский вместе с женой уехал из нашей страны. Вместе с ним Россию покинуло ещё несколько музыкантов его коллектива и все они отправились в США. Там Покровский поселился в не самом благополучном районе Нью-Йорка - Бушуике. Там полно хипстеров и афроамериканцев, все дома разрисованы граффити, поэтому и недвижимость не сильно дорогая.

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Ценой тех или иных затрат мы не сдохли от голода, но мы сейчас, и не только сейчас, даём тур в таких условиях, на которые бы не пошли в России. У нас произошел достаточно ощутимый спад в наших запросах, - рассказал он позже.

В доме, который то ли арендует, то ли уже купила семья Покровских, он сдаёт несколько комнат. И убирает за постояльцами:

Конечно, и санузел надо вымывать. Вот так мы выживаем, и ничего страшного в этом нет.

Но надеется когда-нибудь вернуться домой:

Россия будущего когда-то настанет, потому что всё меняется. Когда-то и Вселенная изменится, просто это будет, наверное, не завтра. Если так называемая Россия будущего настанет, я поеду туда зарабатывать деньги.

Он обосновывает это так:

Я гражданин этой страны, она мне должна, я для неё что-то сделал. Я являюсь совладельцем нефти, газа, всех остальных её ресурсов. Поэтому хотел бы немножко от неё получить.

Музыкант даже готов обратиться в суд:

Я действительно считаю, что то общество и та страна, из которой я уехал, мне многое должна. Просто по закону. И я буду за это судиться.

Хотя многие считают, что это лишь желания Покровского. А реальность такова, что он уже продал квартиру в Москве, разорвал деловые и дружеские связи, и возвращаться ему будет просто некуда.

*Максим Покровский признан иностранным агентом на территории РФ.

Источник:

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Метки: Максим Покровский   Ногу свело   Россия   США   музыкант   эмиграция   
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19  комментариев
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11k
Сергей Полчаса назад
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1k
Rool 4 секунды назад
мозги свело ;)
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21k
Александр 3 минуты назад
То что выпердел, то и будет его газ.
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8k
Умница-красавица 4 минуты назад
Кусок говна, и в лучшие-то свои годы ничего собой не представлял
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43k
Сергей 10 минут назад
Сначала ногу свело, а затем и мозги свело.
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5k
Алекс Лом 13 минут назад
Мерзкая рожа мерзкого человека . Никто в этом мире ничего никому не должен а уже если он этой стране сделал только то что родился ..ну не знаю страна его может похоронить. Ни дня не работал ничего полезного не сделал кормился с того что продавал свое шапито ..
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20k
Bill 17 минут назад
Наркоман што ле?
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24k
Killgrave 17 минут назад
Никому и нигде не нужная конченая гнида и дегенерат.
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5k
Fishki_surfer 19 минут назад
Довоенная песенка, но пророческая:

Горит на площади языческий костер.
Мы в нем своих сжигаем братьев и сестер.

Ссылка www.youtube.com
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19k
Alex ASK 20 минут назад
- What did you say?
- Двумя руками черпай, говорю!!!
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64k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 20 минут назад
максимка совсем кукухой тронулся
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19k
ron 20 минут назад
может, выдать ему причитающуюся ему нефть бочками? а на часть алмазного фонда он не претендует? )))
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13k
MPEG-8 24 минуты назад
Он больной на голову, почитайте тех, кто с ним работал, когда он в Москве жил, просто не здоровый человек.
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16k
Владимир Полчаса назад
Пусть приезжает, посидит несколько лет, и обратно поедет.
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6k
klop Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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18k
Majul Полчаса назад
Ну, направление куда он пойдет он знает. А если сделает вид, что не знает, уверенно направим, сопроводив увесистым пинком.
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31k
Головасыр коричнештанник Полчаса назад
мечтатель млять
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3008 постов (2959 в горячем)

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