Парень пережил превращение своего автомобиля в «кабриолет»

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В Китае автомобилист был запечатлён после аварии, сидящим со скучающим видом в транспортном средстве со срезанной крышей.
Владелец машины, которая по невыясненным обстоятельствам не прошла по габаритам и лишилась крыши, остался сидеть в своём искорёженном транспортном средстве. Судя по кадрам записи, очевидцы происшествия пытались привлечь внимание виновника происшествия и заставить его покинуть салон разбитой машины, но не добились успеха. Со слов автора видео, автомобилист не получил никаких травм и долгое время пребывал в растерянном состоянии.
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