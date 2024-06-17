Парень пережил превращение своего автомобиля в «кабриолет»

Владелец машины, которая по невыясненным обстоятельствам не прошла по габаритам и лишилась крыши, остался сидеть в своём искорёженном транспортном средстве. Судя по кадрам записи, очевидцы происшествия пытались привлечь внимание виновника происшествия и заставить его покинуть салон разбитой машины, но не добились успеха. Со слов автора видео, автомобилист не получил никаких травм и долгое время пребывал в растерянном состоянии.