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Парень пережил превращение своего автомобиля в «кабриолет»

Парень пережил превращение своего автомобиля в «кабриолет»

Автор:
17 июня 2024 11:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   КИтай   авария   автомобилист   в мире   
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В Китае автомобилист был запечатлён после аварии, сидящим со скучающим видом в транспортном средстве со срезанной крышей.

Владелец машины, которая по невыясненным обстоятельствам не прошла по габаритам и лишилась крыши, остался сидеть в своём искорёженном транспортном средстве. Судя по кадрам записи, очевидцы происшествия пытались привлечь внимание виновника происшествия и заставить его покинуть салон разбитой машины, но не добились успеха. Со слов автора видео, автомобилист не получил никаких травм и долгое время пребывал в растерянном состоянии.

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Метки: Видео   ДТП   КИтай   авария   автомобилист   в мире   
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livaneth 2 часа назад
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Robin Hood 22 минуты назад
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580
mosazer 2 часа назад
Хичнул неудачно наверное)) Хоть сам живой остался)
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3743 поста (3653 в горячем)

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