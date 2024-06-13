Угонщик квадроцикла получил очень суровый урок

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В Сети появилась впечатляющая видеозапись, сделанная на какой-то парковке в Нью-Джерси (США). На ней запечатлена попытка угона квадроцикла — ну крайне неудачная!
Неизвестный мужчина — предположительно, угонщик — выезжает с парковки на синем квадроцикле...
Посмотрите на этот эпичный облом
После столкновения к месту происшествия устремились люди, чтобы проверить состояние пострадавшего
На данный момент других подробностей инцидента нет. Также неизвестно, получил ли мужчина какие-либо травмы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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