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Угонщик квадроцикла получил очень суровый урок

Угонщик квадроцикла получил очень суровый урок

Автор:
13 июня 2024 12:19
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария. видео   видео аварии   врезался в дерево   и такое бывает   квадроцикл   ну и ну   шокирующее видео   
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В Сети появилась впечатляющая видеозапись, сделанная на какой-то парковке в Нью-Джерси (США). На ней запечатлена попытка угона квадроцикла — ну крайне неудачная!

На данный момент других подробностей инцидента нет. Также неизвестно, получил ли мужчина какие-либо травмы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авария   авария. видео   видео аварии   врезался в дерево   и такое бывает   квадроцикл   ну и ну   шокирующее видео   
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4  комментария
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21k
Александр 2 часа назад
Дебильная озвучка, такая же дебильная как и угонщик
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12k
BarOb Час назад
Мало покатался
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Зачем этот дебильный смех прицеплять? Человек, может, убился (то ли угонщик, а то ли и нет - просто новичок)
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1889 постов (1804 в горячем)

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