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Коты - настоящие мастера намеков. Однако пушистый герой видео не из таких. Питомец прямо-таки настаивает на удовлетворении его просьбы.
Ох уж эти вечно голодные котики.
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А вот и он сам (на радугу к сожалению ушёл)