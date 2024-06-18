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Сообщество Без кота и жизнь не та 2449 постов • 520 подписчиков подписаться
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Кот требует, чтобы его покормили

Кот требует, чтобы его покормили

Автор:
18 июня 2024 07:35
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   табличка   
1050
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Коты - настоящие мастера намеков. Однако пушистый герой видео не из таких. Питомец прямо-таки настаивает на удовлетворении его просьбы.

Ох уж эти вечно голодные котики.

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Метки: Видео   Прикол   животные   кот   кошка   табличка   
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10k
Alex 2 часа назад
Вот сама и жди, а я жрать хочу
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17k
Типа граф 14 минут назад
Когда у нас летом отключали воду на две недели , то я ходил мыться к знакомым ,у них была газовая колонка . И в один день они дают мне ключи от квартиры так как они работали ,чтобы я помылся . А у них был кот Дашок . И вот я пришёл , набрал ванную , улёгся с книжечкой и начал отмокать . И вдруг этот шерстяной начинает под дверью лапой в щель снизу скрести , типа выходи скорей . Ну я думаю мало ли что , может утечка газа какая и выскакиваю из ванны , открываю дверь , а он мяукает и на кухню меня ведёт . Потом встаёт рядом с шкафом где корм лежит и давай в дверцу скрести , типа давай открывай , жрать давай и мяучет дурниной . Я его обматерил и дальше мыться пошёл . Вот такой шерстяной засранец )))
А вот и он сам (на радугу к сожалению ушёл)
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14k
Гомерчик Час назад
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4033 поста (4033 в горячем)

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