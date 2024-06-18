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Двое мужчин подрались в столичном метро из-за оскорбления пассажирки

Двое мужчин подрались в столичном метро из-за оскорбления пассажирки

Автор:
18 июня 2024 16:45
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Девушка   Метро   Москва   оскорбления   пассажиры   потасовка   
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Один из пассажиров не выдержал и решил наказать дебошира.

Потасовка в вагоне столичного метрополитена произошла вчера вечером. По словам очевидцев, Пассажир захотел познакомиться с рядом сидевшей девушкой, а когда получил отказ принялся её грязно оскорблять. "Мужчине" сделали замечание, но тот разошёлся ещё больше и начал оскорблять уже всех находившихся в вагоне пассажиров, причём по национальному признаку.

Один из пассажиров не стал терпеть хамского поведения дебошира и решил научить его правилам поведения в общественных местах. В процессе он немного увлёкся и сильно избил нарушителя.

Примечательно, что в СМИ нет информации о последствиях происшествия (проверках, задержаниях, протоколах), как нет её и в правоохранительных органах. Наверное, всё потому, что дебошир не имеет претензий к своему "воспитателю". Но это не точно. Вероятнее, что просто не хотят нагнетать. Пассажиры сообщили, что избитый был гостем столицы.

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Метки: Видео   Девушка   Метро   Москва   оскорбления   пассажиры   потасовка   
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35  комментариев
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19k
ron 2 часа назад
А что тут нагнетать? Толстяка наградить за мужской поступок, гостя отпи&дить повторно, для закрепления, так сказать )))
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14k
Vital Idol 4 минуты назад
"Мужчине" сделали замечание, но тот разошёлся ещё больше и начал оскорблять уже всех находившихся в вагоне пассажиров, причём по национальному признаку.

афтр, пруфы давай! это уже состав УК!!! Бастрыкин ждёт!
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15k
Григорий Бабкин 6 минут назад
Мохнорылое чмо в трусах и тапочках. Люди! Когда вы уже урюков будете пи*здить только за то, что они урюки? Пора уже. Чемодан-вокзал-чурбанарий.
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2k
Карл Колбасов 8 минут назад
А рыхлые петухи сидят, хомяков наверно тапают. Мужик красава, дай Бог ему здоровья и счастья.
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773
tokol 10 минут назад
Так будет с каждым ослое.бом! Браво, мужик!!!!
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813
ivandike 11 минут назад
Стремно что все остальные сидят и сопят, нет бы помочь этого чурку отпинать
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6k
Владимир 11 минут назад
как они задобали,вот с этим не хотят нагнетать,они не понимают,что с этими покрывательствами только разжигают искру. а как известно,из искры возгорится пламя.
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0
Gap 13 минут назад
É só falar que a Eurocopa começou daí eles desistem de brigar e vão juntos em um bar assistir os jogos e tomar uma serva
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322
Смолин 23 минуты назад
А тот кто снимал трусоват. Как только парень немного поворачивался в его сторону - убирал телефон.
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15k
кот базилий Полчаса назад
Опять "жынытся хатель" в метро, что за дикие люди.
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44k
Notan Blaine Полчаса назад
Для всех моралистов, защитников приезжих и прочих, кто считает, мол аульное поведение это нормально, советую просети "социальный эксперемент" и начать хамить, оскорблять и домагаться девушек, что выглядят восточно, носят соответствующие наряды и прочее. Какая будет реакция со стороны приезжих и прочих и так понятна. Но самое удивительное, что подобные случаи, когда подобным образом русские пристают к другим, что относятся к разряду редких явлений. А вот приезжие и гости спустившиеся в крупные города с гор, думать не умеют.
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152k
parallax Полчаса назад
Вообще-то ослопаса надо бы привлечь, с последующей депортацией в любимый кишлак. Наивно думать, что маструбек усвоил урок и исправится. Скорее наоборот, он обозлился и будет ждать момент для реванша.
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1k
max20 Полчаса назад
Раздел разжигания национальной ненависти на сайте хорошего настроения.

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4k
Наблюдатель 43 минуты назад
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35
Тарабаунис Моллари 56 минут назад
Отлично, ПАРНЮ выдать медаль и грамоту, а этого ослоЁба в кишлак обратно.....
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5k
Pechenegiatakuyt 59 минут назад
Слово подрались конечно не очень тут подходит, больше один подрал другого
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1k
Corkscrew Час назад
«Но это не точно. Вероятнее, что просто не хотят нагнетать. Пассажиры сообщили, что избитый был гостем столицы.»

Совсем хорошо если всё так, а это значит, что инциденты с участием т. н. гостей столицы перестали подвергать огласке по указанию сверху и означать это может только то, что атмосфера в обществе касательно этого контингента уже близка к взрывоопасной.
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6k
Руслан Час назад
Ой, а мастурбек то робкий какой, когда один и пи@ды получает
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20k
Голос Вселенной 2 часа назад
Чего-то я не увидел здесь "немного увлёкся и сильно избил нарушителя." Провел небольшие бесплатные занятия на тему благопристойного поведения. Ну да, помял немного... ну так по методичке так написано...
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13k
Rus77 2 часа назад
Один был не мужчина, а вонючий ослоё6!
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18k
Вася 2 часа назад
борода явно борьбой занимался, только весовая категория не та. Хорошо, что нож не таскал. Здоровяку плюс, старался бить не сильно. Му..кам сидящим в вагоне минус, сидят плят в телефоны уставились
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Burzum
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