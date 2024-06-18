Двое мужчин подрались в столичном метро из-за оскорбления пассажирки

Потасовка в вагоне столичного метрополитена произошла вчера вечером. По словам очевидцев, Пассажир захотел познакомиться с рядом сидевшей девушкой, а когда получил отказ принялся её грязно оскорблять. "Мужчине" сделали замечание, но тот разошёлся ещё больше и начал оскорблять уже всех находившихся в вагоне пассажиров, причём по национальному признаку.



Один из пассажиров не стал терпеть хамского поведения дебошира и решил научить его правилам поведения в общественных местах. В процессе он немного увлёкся и сильно избил нарушителя.