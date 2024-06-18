Двое мужчин подрались в столичном метро из-за оскорбления пассажирки

Один из пассажиров не выдержал и решил наказать дебошира.
Потасовка в вагоне столичного метрополитена произошла вчера вечером. По словам очевидцев, Пассажир захотел познакомиться с рядом сидевшей девушкой, а когда получил отказ принялся её грязно оскорблять. "Мужчине" сделали замечание, но тот разошёлся ещё больше и начал оскорблять уже всех находившихся в вагоне пассажиров, причём по национальному признаку.
Один из пассажиров не стал терпеть хамского поведения дебошира и решил научить его правилам поведения в общественных местах. В процессе он немного увлёкся и сильно избил нарушителя.
Источник:
Примечательно, что в СМИ нет информации о последствиях происшествия (проверках, задержаниях, протоколах), как нет её и в правоохранительных органах. Наверное, всё потому, что дебошир не имеет претензий к своему "воспитателю". Но это не точно. Вероятнее, что просто не хотят нагнетать. Пассажиры сообщили, что избитый был гостем столицы.
Источник:
Источник:
Источник:
- СК начал проверку после оскорбления мигрантом российской спортсменки в Челябинске
- «Даже если ты уехала, останься человеком»: Стас Михайлов ответил на оскорбления Аллы Пугачёвой, назвавшей россиян «ненормальными»
- "Самая убогая нация": СК заинтересовался оскорбившим россиян узбеком из Петербурга
- Парикмахер из Перми накричала на пенсионерку и заставила подметать пол за то, что у старушки не было денег, чтобы оплатить стрижку
- «Я смотрела в его глаза и видела в них жуткую ненависть»: чемпионка UFC не простила мигранта, пытавшегося сбить её на машине
афтр, пруфы давай! это уже состав УК!!! Бастрыкин ждёт!
Совсем хорошо если всё так, а это значит, что инциденты с участием т. н. гостей столицы перестали подвергать огласке по указанию сверху и означать это может только то, что атмосфера в обществе касательно этого контингента уже близка к взрывоопасной.