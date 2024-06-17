Ректор Воронежского госуниверситета купил жене степень доктора наук и попался на взятке

Жена ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого никак не могла защитить диссертацию.
Ректора Воронежского госуниверситета задержали по обвинению во взятке. РИА Новости сообщает, что в суд поступило два ходатайства – в отношении ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого и заведующего кафедрой (экономики и управления организациями ВГУ) Трещевского Юрия – об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.
Telegram-канал SHOT уточняет, что Ендовицкий заплатил за то, чтобы диссертацию его жены приняли. Уточняется, что в 2022 году Елена Ендовицкая, которая также работает в ВГУ в должности главы кафедры международной экономики и внешнеэкономической деятельности, пыталась защитить диссертацию на тему "Управление жизненным циклом кадрового контрoллинга в интересах инновационного развития корпоративных экономических систем".
Защитить диссертацию у Елены никак не получалось - она не могла ответить на вопросы комиссии по теме своей работы. Женщина сыпала понятиями и определениями, но не могла объяснить механизмы практической части. Защита провалилась и Ендовицкая не получила учёную степень, которую так хотела. Поэтому она обратилась за помощью к своему мужу.
Источник:
Дмитрий решил помочь любимой и за взятку в полтора миллиона рублей он смог выбить для супруги степень доктора наук. Судя по всему, в этом ему помог Юрий Трещевский, занимающий должность заведующего кафедры экономики и управления организациями ВГУ. Трещевский также был научным консультантом Елены. По версии следствия, именно он был посредником при передаче денег.
Представитель суда пояснил, что в отношении Ендовицкого возбуждено дело по статье "дача взятки в крупном размере", в отношении Трещевского – "посредничество во взяточничестве в крупном размере". Санкции данных статей УК РФ предусматривают до 12 и до 10 лет лишения свободы соответственно, пояснили в ведомстве.
Источник:
- Виталий Милонов раскритиковал игру "Смута", которую создали новосибирские разработчики за государственные деньги
- Отец детей-вундеркиндов заявил, что зарабатывает 50 тысяч в месяц и хочет квартиру побольше от властей
- Экс-зампреда правительства Московской области задержали по подозрению в получении взятки
- Аязу Шабутдинову продлили срок ареста до 16 февраля
- Мошенники пытались обмануть старушку, но вместо этого оставили ей телефон, Apple Watch и всю свою подноготную
Ученая степень позволяет занимать более высокие посты в ВУЗах, соответственно и более высокая зарплата.
Если пусть на пусть 30к выше, пусть она 40к в целом получает, это за 3 года окупит вложенное. А далее неплохой гешефт.
впрочем, там явно какие то еще бонусы...
Но не лярды уж точно...
Впрочем, сам смысл сука наипалова, бесит.... гандоны уж, научные к том уж
И, опять же, дальнейший карьерный рост.
а так - диссертацию купила, а защиту не купила - понятно, пролетела.
а так - диссертацию купила, а защиту не купила - понятно, пролетела.
1.5М плюс реальная диссертация. Такова реальность этого гнилого мира РАН и прочего.