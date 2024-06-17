Ректор Воронежского госуниверситета купил жене степень доктора наук и попался на взятке

Дмитрий решил помочь любимой и за взятку в полтора миллиона рублей он смог выбить для супруги степень доктора наук. Судя по всему, в этом ему помог Юрий Трещевский, занимающий должность заведующего кафедры экономики и управления организациями ВГУ. Трещевский также был научным консультантом Елены. По версии следствия, именно он был посредником при передаче денег.