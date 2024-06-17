FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 9023 поста • 1070 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
Ректор Воронежского госуниверситета купил жене степень доктора наук и попался на взятке

Ректор Воронежского госуниверситета купил жене степень доктора наук и попался на взятке

Автор:
17 июня 2024 19:33
Сообщество : Жить в России
Метки: ВГУ   Видео   взятка   деньги   интересное   научная степень   ректор   фото   
1253
4
1

Жена ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого никак не могла защитить диссертацию.

Ректора Воронежского госуниверситета задержали по обвинению во взятке. РИА Новости сообщает, что в суд поступило два ходатайства – в отношении ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого и заведующего кафедрой (экономики и управления организациями ВГУ) Трещевского Юрия – об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Telegram-канал SHOT уточняет, что Ендовицкий заплатил за то, чтобы диссертацию его жены приняли. Уточняется, что в 2022 году Елена Ендовицкая, которая также работает в ВГУ в должности главы кафедры международной экономики и внешнеэкономической деятельности, пыталась защитить диссертацию на тему "Управление жизненным циклом кадрового контрoллинга в интересах инновационного развития корпоративных экономических систем".

Защитить диссертацию у Елены никак не получалось - она не могла ответить на вопросы комиссии по теме своей работы. Женщина сыпала понятиями и определениями, но не могла объяснить механизмы практической части. Защита провалилась и Ендовицкая не получила учёную степень, которую так хотела. Поэтому она обратилась за помощью к своему мужу.

Дмитрий решил помочь любимой и за взятку в полтора миллиона рублей он смог выбить для супруги степень доктора наук. Судя по всему, в этом ему помог Юрий Трещевский, занимающий должность заведующего кафедры экономики и управления организациями ВГУ. Трещевский также был научным консультантом Елены. По версии следствия, именно он был посредником при передаче денег.

Представитель суда пояснил, что в отношении Ендовицкого возбуждено дело по статье "дача взятки в крупном размере", в отношении Трещевского – "посредничество во взяточничестве в крупном размере". Санкции данных статей УК РФ предусматривают до 12 и до 10 лет лишения свободы соответственно, пояснили в ведомстве.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ВГУ   Видео   взятка   деньги   интересное   научная степень   ректор   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Ультратрахуил Час назад
Надо было сиськи увеличить, дешевле бы встало!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Allmaster 45 минут назад
Полторы лепехи отдал за степень. Значит она предполагала бОльший доход? Не в минус же он это делал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Davy Jones 46 минут назад
Покупать ученые степени это подло и пошло, Академик Кадыров подтвердит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
BarOb 55 минут назад
"Управление жизненным циклом кадрового контрoллинга" - за сколько всего лишнего люди бабло получают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
300
Алексей Давыдов Час назад
КОму то понадобилось его место, тому кто позубастей - вот и словили!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
171
ДокторКто Час назад
шутка уже была про жирного илона маска)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hhwost Час назад
или надо было матчасть учить лучше, или с комиссией договариваться лучше.
а так - диссертацию купила, а защиту не купила - понятно, пролетела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
hhwost Час назад
или надо было матчасть учить лучше, или с комиссией договариваться лучше.
а так - диссертацию купила, а защиту не купила - понятно, пролетела.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Тяжолый Орк Час назад
т.е. 1.5 млн и я - доктор наук? неплохо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5129 постов (4914 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
359366



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Григорий Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО
Григорий Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО
Фотоподборка известных личностей ХХ века
Фотоподборка известных личностей ХХ века
Набирающие популярность в сообществах
До 2026 года в Москве появится еще 7 пешеходных мостов
До 2026 года в Москве появится еще 7 пешеходных мостов
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Юмор#СССР#Москва#Ynews#собака#КИтай#США#сарказм
#в мире#люди#факты#Прикол#позитив#кошка#рыба#задержание#подборка#Индия
#животные#новости#интересно#забавно#Россия#полиция#ЧП#улыбнуло#сизо#знаменитости
Виталий Милонов раскритиковал игру "Смута", которую создали новосибирские разработчики за государственные деньги Виталий Милонов раскритиковал игру "Смута", которую создали новосибирские разработчики за... Экс-зампреда правительства Московской области задержали по подозрению в получении взятки Экс-зампреда правительства Московской области задержали по подозрению в получении взятки Мошенники пытались обмануть старушку, но вместо этого оставили ей телефон, Apple Watch и всю свою подноготную Мошенники пытались обмануть старушку, но вместо этого оставили ей телефон, Apple Watch и всю... Отец детей-вундеркиндов заявил, что зарабатывает 50 тысяч в месяц и хочет квартиру побольше от властей Отец детей-вундеркиндов заявил, что зарабатывает 50 тысяч в месяц и хочет квартиру побольше от... Аязу Шабутдинову продлили срок ареста до 16 февраля Аязу Шабутдинову продлили срок ареста до 16 февраля

На что жалуетесь?

Вернуться