Развод с черепахами на пляже: последствия бездумной покупки и враньё продавцов рептилий

Покупать черепашек на улице, на пляже и в каких-то других сомнительных местах ни в коем случае нельзя! И уж тем более нельзя, если этого требует ваш ребёнок, а продавец только и успевает нахваливать товар: не ест, не гадит, не растёт, не шумит, внимания не требует! Всё это — враньё чистой воды! Купите лучше магнитик на память, и то пользы больше будет.