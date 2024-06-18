FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17107 постов • 1716 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Развод с черепахами на пляже: последствия бездумной покупки и враньё продавцов рептилий

Развод с черепахами на пляже: последствия бездумной покупки и враньё продавцов рептилий

Автор:
18 июня 2024 08:50
Сообщество : Животные
Метки: в мире   животные   пляж   развод   рептилия   фото   черепахи   
1802
9

Покупать черепашек на улице, на пляже и в каких-то других сомнительных местах ни в коем случае нельзя! И уж тем более нельзя, если этого требует ваш ребёнок, а продавец только и успевает нахваливать товар: не ест, не гадит, не растёт, не шумит, внимания не требует! Всё это — враньё чистой воды! Купите лучше магнитик на память, и то пользы больше будет.

В большинстве случаев, за «декоративных-мини» выдают обычных красноухих черепах. Маленькие черепашата действительно милые.

×

Только вот крошка через пару лет вырастет до размеров с кастрюлю: красноухи вырастают до 32 сантиметров и это только панцирь! Никаких карликовых, гибридных и ультрамелких рептилий в природе просто не существует.

Вам говорят, что в банке рептилия перестанет расти? Наглый обман! Если щенка овчарки посадить в клетку и не выпускать на волю, — вырастет ли он размером с мопса? Нет! То же самое не работает и с рептилиями — от размера аквариума будет зависеть качество жизни животного, но точно не его размеры!

Чтобы рептилия чувствовала себя комфортно, трёхлитровой банки и пачки гаммаруса не достаточно. Для подобающих условий необходимы колоссальные вложения: огромный аквариум минимум на 100 литров, а лучше на 200. Причём обязательно с мощным водным фильтром, сухим берегом, двумя специальными лампами для рептилий.

А кормить животных одними сухими рачками — форменное издевательство. Ведь красноухие черепахи — полноценные хищники. Они едят сырых червей, рыбу, улиток, лягушек и насекомых.

Выводят таких черепашек как попало, в промышленных масштабах — лишь бы вылупились. Малыши изначально имеют колоссальные проблемы со здоровьем: они недоедают, сидят в тесноте, в холодной грязной воде без освещения. Никто не заботится об их самочувствии, одна помрёт — наготове ещё сотни.

Иногда вместо красноухих на улице попадаются сухопутные черепахи. С ними дела обстоят не лучше. Во-первых, это, скорее всего, выловленные в дикой природе особи. А это незаконно! Многие сухопутки находятся в Красной книге, так что никаких документов на животину вы не получите. Во-вторых, для таких черепашек тоже необходим большой террариум с лампами, обогревом и правильным питанием. Основу рациона должна составлять трава и салатные листья.

Финальный аргумент против покупки черепахи — они вам не друзья! Рептилии никогда не признают в вас хозяина и уж тем более друга, не станут вас узнавать или как-то просить внимания. Это не собаки и не кошки, никакой ответной реакции от них ждать не нужно! Черепахами нужно любоваться и ухаживать за ними.

И да, просто так выпустить на волю рептилий не получится. Сухопутным не место в ближайшем парке, а красноухие просто не переживут зиму. Никаким зоопаркам, волонтёрам и приютам ваши черепахи не нужны — у них и так переполнены террариумы с отказниками. Если уж решили купить себе такую зверушку — будьте готовы обеспечить ей комфорт и уют на ближайшие лет 20-30.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: в мире   животные   пляж   развод   рептилия   фото   черепахи   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
satra 53 минуты назад
Тазик на подоконнике. Жрет все подряд. 27 лет черепахе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
349
Игорь 14 минут назад
Я не знаю - возможно эта информация мне никогда не пригодится, но кажется это первый реально полезный и информативный пост который я прочитал тут на фишках за долгое время. Первый раз поставил плюс не задумываясь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Остап_Бендер_Задунайский 18 минут назад
Погуглить перед покупкой видимо не судьба.
Ещё бы такую "милашку" купили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Олег 23 минуты назад
можно в конце концов супчик сварить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Сергей 36 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
AccheDin
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3533 поста (3340 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

804950



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что приедет в Россию за деньгами
«Я гражданин этой страны, она мне должна»: иноагент Максим Покровский* заявил, что...
Английские ультрас напали на сербских болельщиков, но среди них был сын Вучича с личной охраной
Английские ультрас напали на сербских болельщиков, но среди них был сын Вучича с...
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Картинки со&nbsp;смыслом&nbsp;
Картинки со смыслом 
У берегов Териберки спасли кита Станислава
У берегов Териберки спасли кита Станислава
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#Юмор#факты#позитив#собака#дети#кино#Китай#конфликт
#в мире#люди#новости#забавно#США#Япония#Россия#машина#сарказм#Пёс
#животные#интересно#история#Москва#кошка#кот#задержание#рыба#Германия#полиция
У берегов Териберки спасли кита Станислава У берегов Териберки спасли кита Станислава В Калифорнии морские львы выгнали людей с пляжа В Калифорнии морские львы выгнали людей с пляжа В Аргентине один пляж завалило вот этим В Аргентине один пляж завалило вот этим В Таиланде обезьяны атаковали туристов на пляже В Таиланде обезьяны атаковали туристов на пляже Редкую тихоокеанскую футбольную рыбу выбросило на пляж Калифорнии Редкую тихоокеанскую футбольную рыбу выбросило на пляж Калифорнии Мужчина нашел на пляже странный камень Мужчина нашел на пляже странный камень

На что жалуетесь?

Вернуться