Развод с черепахами на пляже: последствия бездумной покупки и враньё продавцов рептилий

Покупать черепашек на улице, на пляже и в каких-то других сомнительных местах ни в коем случае нельзя! И уж тем более нельзя, если этого требует ваш ребёнок, а продавец только и успевает нахваливать товар: не ест, не гадит, не растёт, не шумит, внимания не требует! Всё это — враньё чистой воды! Купите лучше магнитик на память, и то пользы больше будет.
В большинстве случаев, за «декоративных-мини» выдают обычных красноухих черепах. Маленькие черепашата действительно милые.
Только вот крошка через пару лет вырастет до размеров с кастрюлю: красноухи вырастают до 32 сантиметров и это только панцирь! Никаких карликовых, гибридных и ультрамелких рептилий в природе просто не существует.
Вам говорят, что в банке рептилия перестанет расти? Наглый обман! Если щенка овчарки посадить в клетку и не выпускать на волю, — вырастет ли он размером с мопса? Нет! То же самое не работает и с рептилиями — от размера аквариума будет зависеть качество жизни животного, но точно не его размеры!
Чтобы рептилия чувствовала себя комфортно, трёхлитровой банки и пачки гаммаруса не достаточно. Для подобающих условий необходимы колоссальные вложения: огромный аквариум минимум на 100 литров, а лучше на 200. Причём обязательно с мощным водным фильтром, сухим берегом, двумя специальными лампами для рептилий.
А кормить животных одними сухими рачками — форменное издевательство. Ведь красноухие черепахи — полноценные хищники. Они едят сырых червей, рыбу, улиток, лягушек и насекомых.
Выводят таких черепашек как попало, в промышленных масштабах — лишь бы вылупились. Малыши изначально имеют колоссальные проблемы со здоровьем: они недоедают, сидят в тесноте, в холодной грязной воде без освещения. Никто не заботится об их самочувствии, одна помрёт — наготове ещё сотни.
Иногда вместо красноухих на улице попадаются сухопутные черепахи. С ними дела обстоят не лучше. Во-первых, это, скорее всего, выловленные в дикой природе особи. А это незаконно! Многие сухопутки находятся в Красной книге, так что никаких документов на животину вы не получите. Во-вторых, для таких черепашек тоже необходим большой террариум с лампами, обогревом и правильным питанием. Основу рациона должна составлять трава и салатные листья.
Финальный аргумент против покупки черепахи — они вам не друзья! Рептилии никогда не признают в вас хозяина и уж тем более друга, не станут вас узнавать или как-то просить внимания. Это не собаки и не кошки, никакой ответной реакции от них ждать не нужно! Черепахами нужно любоваться и ухаживать за ними.
И да, просто так выпустить на волю рептилий не получится. Сухопутным не место в ближайшем парке, а красноухие просто не переживут зиму. Никаким зоопаркам, волонтёрам и приютам ваши черепахи не нужны — у них и так переполнены террариумы с отказниками. Если уж решили купить себе такую зверушку — будьте готовы обеспечить ей комфорт и уют на ближайшие лет 20-30.
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