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В Екатеринбурге отец семейства разогнал мигрантов под окнами его дома с помощью ружья

В Екатеринбурге отец семейства разогнал мигрантов под окнами его дома с помощью ружья

Автор:
17 июня 2024 17:33
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   двустволка   добоширы   екатеринбург   мужчина   ружье   
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Хватило пары выстрелов из двустволки.

42-летний Данил живёт в квартире с женой и тремя детьми. Поздним вечером его домашние не могли уснуть из-за криков возле дома - там отдыхала компания мигрантов.

Данил сделал иностранцем замечания из окна - в ответ услышал порцию отборного мата и оскорблений. Тогда он взял охотничье ружьё из сейфа и вышел пообщаться с иностранцами.

Разговор получился коротким и мужчина пару раз выстрелил в воздух.

В полиции такое наведение порядка местными не оценили.

Сведения о неадекватном поведении «Уральского Рэмбо» зарегистрированы в дежурной части ОП №3 УМВД по Екатеринбургу. Личность стрелка устанавливают сыщики уголовного розыска, работающие на месте происшествия. Проводится поквартирный обход жилого массива. По итогам оперативных мероприятий представители МВД примут обоснованное процессуальное решение, - сказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

А на следующий день Данил сам пришёл в полицию: сдал ружьё и объяснил все обстоятельства дела.

Возможно, его всё же ждёт административная статья о хулиганстве, тут ещё будут разбираться. Ночных дебоширов пока ищут.

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Метки: Видео   двустволка   добоширы   екатеринбург   мужчина   ружье   
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10  комментариев
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10k
Владимир Полчаса назад
Разбирательства нужны с сотрудниками дежурной части ОП №3 УМВД по Екатеринбургу. А парню вернуть ружье и отблагодарить.
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2k
Росомаха 24 секунды назад
Милиция защищала граждан, полиция защищает власть предержащих.
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32k
AzuveR 9 минут назад
Данил ,красава. Требую представить его к награде." Защита спокойствия Российских граждан". Ментов поставить раком,за не исполнения своих прямых обязанностей, по отлову буйных чуркабесов.
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10k
Alex 11 минут назад
Мусора - пид**сы.
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24k
Killgrave 13 минут назад
Соевые и вялые менты зассали к мигрантам подойти и задержать их. Печальная ситуация, когда гражданам самим приходиться наводить порядок. Добром это не закончится.
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97k
Херанука Паибалу Полчаса назад
ст. 213 Хулиганка
.
2. То же деяние, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия............
......наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.
.
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August
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