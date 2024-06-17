В Екатеринбурге отец семейства разогнал мигрантов под окнами его дома с помощью ружья

Хватило пары выстрелов из двустволки.
42-летний Данил живёт в квартире с женой и тремя детьми. Поздним вечером его домашние не могли уснуть из-за криков возле дома - там отдыхала компания мигрантов.
Данил сделал иностранцем замечания из окна - в ответ услышал порцию отборного мата и оскорблений. Тогда он взял охотничье ружьё из сейфа и вышел пообщаться с иностранцами.
Разговор получился коротким и мужчина пару раз выстрелил в воздух.
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В полиции такое наведение порядка местными не оценили.
Сведения о неадекватном поведении «Уральского Рэмбо» зарегистрированы в дежурной части ОП №3 УМВД по Екатеринбургу. Личность стрелка устанавливают сыщики уголовного розыска, работающие на месте происшествия. Проводится поквартирный обход жилого массива. По итогам оперативных мероприятий представители МВД примут обоснованное процессуальное решение, - сказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
А на следующий день Данил сам пришёл в полицию: сдал ружьё и объяснил все обстоятельства дела.
Возможно, его всё же ждёт административная статья о хулиганстве, тут ещё будут разбираться. Ночных дебоширов пока ищут.
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2. То же деяние, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия............
......наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до семи лет.
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