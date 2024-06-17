В Екатеринбурге отец семейства разогнал мигрантов под окнами его дома с помощью ружья

42-летний Данил живёт в квартире с женой и тремя детьми. Поздним вечером его домашние не могли уснуть из-за криков возле дома - там отдыхала компания мигрантов.

Данил сделал иностранцем замечания из окна - в ответ услышал порцию отборного мата и оскорблений. Тогда он взял охотничье ружьё из сейфа и вышел пообщаться с иностранцами.

Разговор получился коротким и мужчина пару раз выстрелил в воздух.