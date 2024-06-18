Другая сторона античности: разврат и вакханалии

Еврипид, древнегреческий драматург написал трагедию "Вакханка". Спектакль по ней поставили в 405 году до нашей эры и он оказался на первом месте, среди драматических состязаний. Миф был о Дионисе, приехавшим в Фивы и желавшем создать там собственный культ (вот это амбиции!). Царь Пенфей, разумеется, крайне не рад планам бога, ведь они так безнравственны:

Бегом едва спаслись мы от вакханок;

А то бы разорвали. Там стада

У нас паслись, так с голыми руками

На них менады бросились. Корову

С набрякшим вымем и мычащую волочат.

Другие нетелей рвут на куски. Там бок,

Посмотришь, вырванный. Там пара ног передних

На землю брошена, и свесилось с ветвей

Сосновых мясо, и сочится кровью.