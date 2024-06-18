Другая сторона античности: разврат и вакханалии

Философия, развитие медицины, науки, искусства, подвиги самых разных воинов и полководцев. Но была там и иная сторона, о которой не то, чтобы молчат, но и не особо упоминают.
"Вакханалией" сегодня называют разудалое и богатое пиршество с танцами. Но в оригинале оно было названием мистерий, посвящённых богу Вакху. Само мероприятие вообще изначально было посвящено древнегреческим богам вина.
Еврипид, древнегреческий драматург написал трагедию "Вакханка". Спектакль по ней поставили в 405 году до нашей эры и он оказался на первом месте, среди драматических состязаний. Миф был о Дионисе, приехавшим в Фивы и желавшем создать там собственный культ (вот это амбиции!). Царь Пенфей, разумеется, крайне не рад планам бога, ведь они так безнравственны:
Бегом едва спаслись мы от вакханок;
А то бы разорвали. Там стада
У нас паслись, так с голыми руками
На них менады бросились. Корову
С набрякшим вымем и мычащую волочат.
Другие нетелей рвут на куски. Там бок,
Посмотришь, вырванный. Там пара ног передних
На землю брошена, и свесилось с ветвей
Сосновых мясо, и сочится кровью.
Первое время вакханалии были только женским времяпрепровождением. В роще, на холме, чтобы быть ближе к богам, девушки танцевали, пили вино и доводили себя до экстаза. Девушки надевали венки, наряжались в шкуры зверей, брали в одну руку тирс (жезл Диониса, обвитый виноградной лозой и плющом), а в другую - факел и пели песни, прославляя Диониса.
Основной символикой вакханалий были плющ и виноград, связанные как раз с Вакхой - виноград "отвечал" за плодородную землю, а плющом украшали дома, он символизировал благополучие и безопасность.
Со временем, к шествию девушек стало присоединяться всё больше народа и стало возможным допускать к нему мужчин. Что, по ряду свидетельств, и привело к началу оргий среди приверженцев культа.
В 186 году до нашей эры римским сенатом было принято решение запретить вакханалии на территории всей нынешней Италии. Из милого девичьего празднования всё превратилось в какой-то разврат, бесчинства и даже убийства. Запрет вышел, но ряд обрядов и некоторых элементов остались на страницах драматургов. Также вакханалии и вакханки во многом повлияли на все виды искусства, музыку и архитектуру.
Вакханалиями стали называть богатые пиры и термин этот стал определять скорее оргии, сексуальную свободу и прочий разврат.
Гости на пиршествах были почётные и желанные и незваные. У первых было всё: самые лучшие блюда, самое вкусное вино... А вот вторым доставалось лишь то, что осталось со стола почётных. Пир всегда был на мужской половине дома, куда женщинам было строго запрещено заходить. Заходя на половину мужчинам рабы мыли ноги, а потом гости могли возлечь возле еды.
Обычно зал находился в той части дома, которая примыкала к садам. Королём вечеринки был стол, окружённый каменными лежанками. На одном таком ложе могли улечься три гостя. Наевшись и напившись до отвала, гости начинали дремать, обильно потея - рабы в этот момент укрывали их тонкой тканью, впитывавшей пот. На пиру только на одного гостя могло потратиться до 10 покрывал, регулярно сменяемых на сухие.
Древние греки и римляне ели практически всегда только руками и сначала обтирали жирные пальцы о хлеб, а потом - о белую глину. Салфетки, когда они только появились, были чем-то очень эксклюзивным и выдавались только самым именитым и дорогим гостям.
Ещё развлечением на пирах могли быть отравления. Нечасто, но такое происходило, но как раз из-за таких случаев гости стали чокаться с силой, чтобы из бокалов, при ударе друг от друга, вино переливалось друг к другу.
Кстати, первые пиры проходили весьма скромно, так как целью было именно общение, а не еда. Гости приносили с собой немного мяса, рыбы, овощей и вина. Но со временем всё это превратилось в какой-то страшный культ еды. Греки вообще могли есть всё что угодно: от ласточек и язычков попугаев до туши барана, запекаемого целиком. Один император вообще поставил на стол блюдо из шестисот мозгов аистов.
Один из императоров вообще настолько обожал розы, что на своих пирах рассыпал их лепестки в таких количествах, что пирующим становилось плохо, они задыхались и не могли выбраться даже выбраться из завалов этих лепестков.
За один вечер на столе сменялось примерно 7-9 блюд и повара старались как могли. Идеальным блюдом было то, где не всегда было понятно, из чего оно состоит. Птичьи лапки, хоботы слонов, поросята, фаршированные мозгами, гребешки петухов...
Чтобы переварить такое обилие тяжелой пищи, гости вызывали у себя рвоту. Ну да, до Мезима было ещё очень много времени.
Пока гости жрали и тошнились - их развлекали музыканты, ораторы и специально приглашённые гетеры.
Отвернувшись от стола можно было тут же оказаться на оргии - распущенность в Древнем Риме была нормой. При этом, не делилось на юношей и девушек - гомосексуализм был в ходу как у плебса, так и у патрициев. Римская империя, её эпоха, возвела сексуальную распущенность в абсолют - это процветающее государство, сделавшее так много для науки и искусства, превратилось в аморальный бардак. Это, кстати, в частности повлияло на падение некогда прославленной Римской империи.
Источник:
- "Ели голубей" и другие семейные треш-истории и секреты, которые хотелось бы забыть
- Неудачные шутки, после которых людей ждали последствия
пошел спросить у Василия Иваныча.
- Василь Иваныч, а вот тут написано, что "патриции устраивали оргии с
гетерами", а что такое "оргии"?
- Ну, оргии, Петька,-это пьянки.
- А кто такие "гетеры"?
- Б.ляди это, Петька, б.ляди.
- А "патриции"?
- Патриции? Хм... Не, Петьк, опечатка там, не "патриции", а партийцы.
Кто не любит вакханалий!
С.Лем