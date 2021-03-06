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25 вещей, от которых у рожденных в 70-х защемит сердце

25 вещей, от которых у рожденных в 70-х защемит сердце (25 фото)

Автор:
06 марта 2021 09:12
Сообщество : Исторические факты
Метки: СССР   вещи   воспоминания   давно   детсво   ностальгия   олды   
2287
25

Да, время течет и меняется и детство одних, тех кто постарше, это как эпоха динозавров для тех, кто помладше. Но тем не менее, мы еще живы и помним о том, что сопровождало наше детство. Поностальгируем?

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Метки: СССР   вещи   воспоминания   давно   детсво   ностальгия   олды   
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36  комментариев
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12k
Совранский Час назад
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Кер Реев 18 минут назад
Я ещё помню, что ВАЗ-2106 выглядел по другому...
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14k
AlexЕЙ Полчаса назад
Не щемит совсем, ваще, никак.))
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1k
Павел Полчаса назад
Ха! Зато у на есть компьютеры, 3д принтеры , открытая граница и прочие ништяки
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12k
Вася Александрович 40 минут назад
Как ярко видно из поста, совкодрочерство - это банальная ностальгия по детству. Расспросите своих родителей/стариков про реальную жизнь в совке - щенячьих восторгов поубавится.
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2k
Alexander Parshuto 47 минут назад
Нет, не защемило. Вообще никак. Ну было детство в 70-е и 80-е. И что? Жить теперь воспоминаниями? Спасибо, увольте, я лучше буду о современности думать...
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13k
speaktr-st Alexander Parshuto 38 минут назад
Жить надо настоящим, но про прошлое не забывать.
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1k
Сережа. Alexander Parshuto Полминуты назад
Расспрашивал многораз и сам оттуда, ни мать ни отец ничего плохого про СССР не говорили, а вот про обман с пенсиями и возрастом от нашего тепершнего государства мать говорит просто -*таких под.о.нков ещё свет не видывал.*.
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1k
Роман Машков 48 минут назад
самый шик это было достать импортную жвачку - вот это был настоящий вкус и настоящий сахар
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4k
Vadim 49 минут назад
Что-то не вызывает каких-то вау эмоций. Ну да в детстве все было интересно, ярко, вся жизнь впереди. Но окружающие вещи вторичны.
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26
Юденич 50 минут назад
Не защемило.
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3k
Мистер Фикс 52 минуты назад
Что ни день - то ностальгии пост.
Не перстаю рыдать...
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8k
portmen77 52 минуты назад
Мне иногда жаль современных детей.
У нас в то время конечно небыло таких ништяков. Мы все мечтали оказаться в доме из фильма Игрушка...
Но зато мы могли всё это вообразить. Да, мне купили пулемёт Максим, но во двор он был вытащен всего единожды - показать. Больше он из дома не выходил. Ведь когда вероломно объявляли войну ща ним нужно было бежать домой. А там ты конечно и поешь и умоешься и переоденешь штаны, которые "я не успеваю штопать" и усё. Придешь уже к победе. Поэтому искали оружие на улице. Я был мальчик крепкий и всегда носил огромный пулемёт самых загадочных форм, который уничтожал не только отряд противника, но и весь микрорайон. И это было очень круто. За вечер ты побеждал в нескольких войнах, забирался в непролазные джунгли и летал в космос.
Сейчас у детей всё предельно визуализировано. Им не интересна палка. Они точно знают как выглядит хорошее оружие. Им никто не нужен, друзья есть в интернете, нет нужды бежать во двор.... Да немнежко утрирую, но чуть-чуть. Внуки мои наверняка из дома выходить не будут...
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2k
Alexander Parshuto portmen77 44 минуты назад
Да Вы, батенька, жадина, Максим зажали. Что-то я не помню такой хрени чтобы мы играли с палками. У всех было нормальное "оружие" из магазина. И никто не зажимал дома Максим. Я бы с таким жмотом точно играть не стал...
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8k
portmen77 Alexander Parshuto 38 минут назад
У нас наоборот. Все с палками. Никто магазинным не играл.
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11k
Дмитрий 53 минуты назад
Я родился в 1980 году.
И что теперь?
Меня это не касается?
Автор! Ну обидно же!
Почему только тем, кто рожден в 70-е?
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4k
Vadim Дмитрий 48 минут назад
У вас уже другие ништяки были.
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43k
Михалыч Дмитрий 41 минуту назад
Потому что ты совка почти и не нюхал...

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−103
Николай Красножопов Час назад
Cornho - совкодрочер
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1k
Eugene 2 часа назад
Ничего не щемит. Мне настоящее время нравиться больше.
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13k
Corvus Corax 2 часа назад
"И мороженое в вафельном стаканчике - это особое наслаждение. И фруктовое, подороже, странного гразно-сиреневого цвета"
"странного гразно-сиреневого цвета" было клюквенное в брикете и в картонном стаканчике, самое дешевое из дешевых. В вафельных такого никогда не встречал (ассортимент ГУМа-ЦУМа-ДМ нещитово)...
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8
zuko812 Corvus Corax Час назад
Сиреневого цвета - кажется "смородиновое" называлось. А клюквенное да, тёмно-красное было.
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13k
Corvus Corax zuko812 Час назад
Смородиного не встречал, а клюквенное было грязного серо-буро-малинового цвета... Более яркий оттенок появился значительно позже...
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13k
Corvus Corax Дмитрий Крымский Час назад
Возможно, я в Питере впервые был в 89-м, и мороженое в вафельном ел пломбир, вкусный. А у нас такого не было.
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2k
Alexander Parshuto Corvus Corax 42 минуты назад
А пломбир реально вкусным и был только в Ленинграде и в Москве. Благо я много поездил по Союзу. И везде, в других городах, мороженое было полнейшим дерьмом.
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13k
Corvus Corax Alexander Parshuto 38 минут назад
Перечитал свой камент - непонятно написал. "Такого не было" это я про сиреневое в вафельном. А пломбир - да, делался в кафе Московском, оттуда разносили по прочему Центру... Всегда очереди стояли...
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10k
[email protected] 2 часа назад
У нас фруктовое стоило 9 копеек, сливочное 13, а пломбир 20.
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4k
Vadim [email protected] 44 минуты назад
Фруктово-ягодное в бумажном стаканчике было 7 кепеек. Мне нравилось.
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29k
Головасыр коричнештанник 2 часа назад
всё помню. тока это вишнёвая копейка )
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3k
Мистер Фикс Головасыр коричнештанник 51 минуту назад
Причем еще без правого зеркала
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7k
Cornho 2 часа назад
И обязательно ведь найдётся какая-нибудь гнида, которая про совкодрочерство напишет.
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15k
Александр Сучков 2 часа назад
Автор, на фото не "шестерка"....
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10k
[email protected] Александр Сучков 2 часа назад
Копейка
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164
ppky0323 [email protected] Час назад
Автор родом из нулевых, простим ему неточности, для подобных подборок уже темплейты созданы давно, нужно только период вписать из 70-х, 80-х, 90-х все само генерируется.
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15k
Теуш Алексей 2 часа назад
С этой змейкой чуть под машину не попал. По дороге из магазина начал крутить, ну и... Узнал от водилы несколько новых слов.
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