25 вещей, от которых у рожденных в 70-х защемит сердце

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Да, время течет и меняется и детство одних, тех кто постарше, это как эпоха динозавров для тех, кто помладше. Но тем не менее, мы еще живы и помним о том, что сопровождало наше детство. Поностальгируем?
Скажу честно - попалось мне на глаза это фото и сразу пошли воспоминания из детства. Память сразу выдала именно эти 20 вещей...
Соковыжималка была диким зверем - гудела как паровоз, выжимала, отходы быстро забивали мелкую сеточку и чистить ее было то еще удовольствие
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А еще у нас на улице стояла колонка, куда мы подбегали, наносившись в Казаки-разбойники и жадно пили вкусную воду
В очередь на телефон мы стояли лет 10, если не больше и поставили его нам тогда, когда он и особо уже не был нужен
Потому я все детство бегала к автомату, стоявшему на соседней улице - вызвать скорую для больной соседки, позвонить подружке у которой, о, счастливица, был домашний
Советские смски... Телеграмму ждали как самое важное послание. Помните эти яркие телеграммы с цветочками, по праздникам
И в войнушки конечно же. Помните, как после каждого фильма во дворе появлялись то индейцы с луком и стрелами, то Дартаньяны со шпагами
А еще с авоськой мама посылала за хлебом, молоком, сметаной
У нас рядом с домом стоял ларек, где собирался народ в ожидании привоза молочного. И ты стоишь и перечисляешь в уме - 2 молока, ряженку, кефир сметану и "кирпичик", а он горячий, ты его обгрызаешь по корочке, а отец дома ругается - что за гусеница хлеб поежевала
Пионерия - и ты наглаживаешь галстук. И мороженое в вафельном стаканчике - это особое наслаждение. И фруктовое, подороже, странного гразно-сиреневого цвета
И сдать макулатуру, прошерстив бабушкин сарай и заглянув к той самой соседке, которая рада отдать все
А еще макулатуру сдавали и поучали талоны на туалетную бумагу или книги
Я помню эту жвачку. Она была тверда как камень, вкус держался примерно пару минут, но это была мечта
А еще мои родители купили вишневую шестерку и началась новая жизнь с поездками и кучей прекрасного...
Авторский пост
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Метки: СССР вещи воспоминания давно детсво ностальгия олды
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Не перстаю рыдать...
У нас в то время конечно небыло таких ништяков. Мы все мечтали оказаться в доме из фильма Игрушка...
Но зато мы могли всё это вообразить. Да, мне купили пулемёт Максим, но во двор он был вытащен всего единожды - показать. Больше он из дома не выходил. Ведь когда вероломно объявляли войну ща ним нужно было бежать домой. А там ты конечно и поешь и умоешься и переоденешь штаны, которые "я не успеваю штопать" и усё. Придешь уже к победе. Поэтому искали оружие на улице. Я был мальчик крепкий и всегда носил огромный пулемёт самых загадочных форм, который уничтожал не только отряд противника, но и весь микрорайон. И это было очень круто. За вечер ты побеждал в нескольких войнах, забирался в непролазные джунгли и летал в космос.
Сейчас у детей всё предельно визуализировано. Им не интересна палка. Они точно знают как выглядит хорошее оружие. Им никто не нужен, друзья есть в интернете, нет нужды бежать во двор.... Да немнежко утрирую, но чуть-чуть. Внуки мои наверняка из дома выходить не будут...
И что теперь?
Меня это не касается?
Автор! Ну обидно же!
Почему только тем, кто рожден в 70-е?
"странного гразно-сиреневого цвета" было клюквенное в брикете и в картонном стаканчике, самое дешевое из дешевых. В вафельных такого никогда не встречал (ассортимент ГУМа-ЦУМа-ДМ нещитово)...