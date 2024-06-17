"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты благодаря маме

После того как скандал начал набирать обороты, дочь чиновницы тут же спешно почистила свои соцсети. Что касается матери, то она хранит гордое молчание.

В свою очередь местный Минздрав пока ограничивается стандартным сухим комментарием "по данному факту будет проведена проверка".

... Тупикова дочь...