"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты благодаря маме

Студентка Самарского медколледжа сдала высокопоставленную родительницу, выложив в "Телеграм" видео о том, как благодаря маме и маминым подругам ей удалось получить абсолютно все зачеты, не смотря на тотальный игнор занятий.
В Самаре вот уже несколько дней обсуждают скандал.
Дочь главного специалиста Управления организации медицинской помощи женщинам и детям Светланы Тупиковой, которая претендовала на должность руководителя, вместо Татьяны Белоконевой, умудрилась по собственной глупости спалить коррупционную систему самарского медицинского колледжа им. Ляпиной.
Машенька Тупикова, зачем-то, рассказала на своей странице в соцсети всем о том, как получила "автоматом" отличные оценки, благодаря маме, которая работает в Правительстве.
Свой 42-секундный спич героиня видео сдобрила отборным матом, вероятно, для крутости.
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Мама за меня договорилась полностью (мат)… Мне осталось только этот документ старосте прислать, чтобы она посмотрела, всё ли там правильно (мат)… А я ведь вообще не ходила на практику.
В итоге видео разлетелось по СМИ пабликам, заставив многих и многих задаться вопросом, а кто и как будет лечить, если отличные оценки будущим медикам выставляются таким вот образом. При этом под постом Минздрава о новом медоборудовании один из комментов так и звучит:
А кто будет на этих аппаратах работать? Такие как дочь вашей Тупиковой? Ждем от вас реакции.
Мать студентки — главный специалист министерства здравоохранения Самарской области, потому на скандал отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн:
Хорошо иметь таких прямолинейных детей, которые помогают нам вскрывать коррупцию, оздоровляя систему. Лично проконтролирую, чтобы все оценки этого "дитя непотизма" были аннулированы, а преподаватели, их поставившие, привлечены к ответственности, так же как и мать студентки-матерщинницы.
После того как скандал начал набирать обороты, дочь чиновницы тут же спешно почистила свои соцсети. Что касается матери, то она хранит гордое молчание.
В свою очередь местный Минздрав пока ограничивается стандартным сухим комментарием "по данному факту будет проведена проверка".
... Тупикова дочь...
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Вы серьезно уверены, что она собралась кого-то лечить или работать на оборудовании?
Наивные. Она собралась руководить теми, то будет реально лечить и работать.
Мама останется в своем кресле.
Дочке опять поставят пятерки.
Очень печально ((((
косячнули....
жди проверку, адназначна....
заедут, "по самые нехочу"
.
ска,за решетку надо сажать таких. как её мамаша. и её "подруг" , автоматом ставящим "зачёт"..
Это же обыденность.
Дети-мажоры оказывается не учатся а получают/покупают зачёты автоматом. Вот это поворот.
Если маман тупикова, то у дочери нет шансов.