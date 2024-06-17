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"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты благодаря маме

"Сдать всех за 42 секунды". Дочь самарской чиновницы разболтала, как получает зачеты благодаря маме

Автор:
17 июня 2024 22:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Самара   Тупикова   дочь   зачеты   медколледж   скандал   чиновница   
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Студентка Самарского медколледжа сдала высокопоставленную родительницу, выложив в "Телеграм" видео о том, как благодаря маме и маминым подругам ей удалось получить абсолютно все зачеты, не смотря на тотальный игнор занятий.

В Самаре вот уже несколько дней обсуждают скандал.

Дочь главного специалиста Управления организации медицинской помощи женщинам и детям Светланы Тупиковой, которая претендовала на должность руководителя, вместо Татьяны Белоконевой, умудрилась по собственной глупости спалить коррупционную систему самарского медицинского колледжа им. Ляпиной.

Машенька Тупикова, зачем-то, рассказала на своей странице в соцсети всем о том, как получила "автоматом" отличные оценки, благодаря маме, которая работает в Правительстве.

Свой 42-секундный спич героиня видео сдобрила отборным матом, вероятно, для крутости.

Мама за меня договорилась полностью (мат)… Мне осталось только этот документ старосте прислать, чтобы она посмотрела, всё ли там правильно (мат)…  А я ведь вообще не ходила на практику.

В итоге видео разлетелось по СМИ пабликам, заставив многих и многих задаться вопросом, а кто и как будет лечить, если отличные оценки будущим медикам выставляются таким вот образом. При этом под постом Минздрава о новом медоборудовании один из комментов так и звучит:

А кто будет на этих аппаратах работать? Такие как дочь вашей Тупиковой? Ждем от вас реакции.

Мать студентки — главный специалист министерства здравоохранения Самарской области, потому на скандал отреагировал депутат Госдумы Александр Хинштейн:

Хорошо иметь таких прямолинейных детей, которые помогают нам вскрывать коррупцию, оздоровляя систему. Лично проконтролирую, чтобы все оценки этого "дитя непотизма" были аннулированы, а преподаватели, их поставившие, привлечены к ответственности, так же как и мать студентки-матерщинницы.

После того как скандал начал набирать обороты, дочь чиновницы тут же спешно почистила свои соцсети. Что касается матери, то она хранит гордое молчание.

В свою очередь местный Минздрав пока ограничивается стандартным сухим комментарием "по данному факту будет проведена проверка".

... Тупикова дочь...

Источник:

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Метки: Самара   Тупикова   дочь   зачеты   медколледж   скандал   чиновница   
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28  комментариев
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129k
Аааа 2 часа назад
>> А кто будет на этих аппаратах работать? Такие как дочь вашей Тупиковой? Ждем от вас реакции.

Вы серьезно уверены, что она собралась кого-то лечить или работать на оборудовании?
Наивные. Она собралась руководить теми, то будет реально лечить и работать.
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22k
иванов дмитрий 6 минут назад
Так по итогу , что ?
Мама останется в своем кресле.
Дочке опять поставят пятерки.
Очень печально ((((
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918
Гиви 12 минут назад
Время первых..
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498
потапкин 17 минут назад
Морда и голос тупой сиповки.
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3k
Semёn Полчаса назад
))))) ну что она бл---дью будет, это ее правда
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953
zu4ara Полчаса назад
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3k
Daimos 37 минут назад
А разве бывает иначе? У нас все дети чиновников одаренные. Какая тут коррупция, о чем вы?
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2k
Aleksei 38 минут назад
Тупая эта тупикова ...

ска,за решетку надо сажать таких. как её мамаша. и её "подруг" , автоматом ставящим "зачёт"..
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8
Serg 39 минут назад
Тоже мне бином Ньютона.
Это же обыденность.
Дети-мажоры оказывается не учатся а получают/покупают зачёты автоматом. Вот это поворот.
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19k
GROMOZEKA 43 минуты назад
Тупиковая ветвь развития….
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149
pilot52 46 минут назад
Мало того, что эта курица нихера не учится и всё получает на халяву, так у неё остатков мозгов не хватает, чтобы не хвалиться этим в сети.
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25k
Valiko 47 минут назад
наглядный пример, почему учиться всё-таки нужно!
Если маман тупикова, то у дочери нет шансов.
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5k
Барсук 52 минуты назад
Ну, вскрылся ещё один "нарыв" , не первый, и не последний... Хорошо, что вскрылся, но... Это не вылечит весь "организм", такое "кумовство" живет, и жить будет повсеместно. Такова жизнь, почитайте, откуда пошло выражение "страдать хернёй" (где Herniгa-грыжа)...
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24
Sssserega 58 минут назад
Через лет 5 будет очень важным в медицине человеком. Поэтому я в больницы и не хожу.
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344
Самуил Маршак Час назад
Дочь Тупиковой - это полный Тупик в образовании и последующем развитии нашего государства
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11k
Михаил Час назад
а ведь эта девочка тихо посидит не отсвечивая, закончит какой-нить вуз и будет работать рядом с мамой в министерстве.
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19k
Алекс Час назад
Ссылка coub.com
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133
Korsar 2 часа назад
Таких тупиковых по стране на сто лет вперёд припасено благодаря "грамотному" управлению
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8k
Echo 2 часа назад
А как мама то рада, такая помощница растет
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12k
BarOb 2 часа назад
Можно подумать никто не знал, что так делается повсеместно. Тут не только эту курву но и всё руководство, которое разваливает медицину, благодаря таким тупикам, гнать нужно
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44k
Карандаш 2 часа назад
Потом такие твари будут людей лечить.
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149
pilot52 Карандаш 43 минуты назад
Да никого не будет она лечить. Ей прямая дорога в министерство здравоохранения - там ей мама "место греет". После колледжа конечно не возьмут так сразу, но таким-же образом закончит и мединститут - и вперёд, как и все детки наших чиновников.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1531 пост (1460 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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