Вендинг в СССР: то, чего вы не знали о советских автоматах

Сегодня мы уже довольно привычно идем к аппарату, чтобы купить кофе, воду и прочее -это наша повседневность. Но вендинговые аппараты появились не сегодня и в СССР их, помимо общеизвестных по продаже газировки, было не мало.
Автоматизация торговли сильно впечатлила Хрущева, посетившего в 1950-х года США. Советское руководство решило изучить иностранный опыт и внедрить его в СССР
Вскоре, для пилотного проекта, внедрили 270 автоматов по продаже различной продукции
В Москве открыли закусочную №9 «Москва», а также закусочную «Дружба» в Ленинграде.
Здесь, в ставшем моментально популярном заведении, можно было, бросив 15 копеек в щель, получить пиво, горячие бутерброды
В Москве открылся первый магазин "Автоматторг" где все продавцы были полностью заменены на автоматы
Растительного масла и керосина
Пива и карандашей
Тетрадей и горячих напитков (кофе, чай)
Бутербродов
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Спичек и папирос
Интерес вызывают музыкальные автоматы или джукбоксы. В СССР их импортировались из Восточной Европы и повсеместно устанавливали в ресторанах
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А вот фотокабины, которые ставили в общественных местах и где можно было корчить разные рожицы для фотографии закупали в Британии.
Автоматы, которые брызгали тебя одеколоном
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Авторский пост
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В буфете на 3-м этаже в стену были встроены автоматы по продаже бутербродов.
Если не ошибаюсь - 15 копеек за шт. Тётка с разменом сидела тутже.
Бутеры опускались сверху на маленьких полочках за стеклом, выстроенных в непрерывный конвейер. С колбасой, рыбой, котлетой. Пользовались заслуженным успехом. Вкусно и быстро, но одного всегда было мало. Бутеры туда попадали из-за стены, не где дверь в "кухню", никто не знал, ни в самом буфете ни в коридоре её не было.
PS Между полкой и стеклом, была небольшая щель. Находились читеры, которые ухитрялись рукой чуть опустить полочку и вытащить через щель бутер на халяву.
Как итог этот конвейер останавливался, так как сначала при опускании монеты приедет пустая полка, а за неё никто не хотел платить.
В итоге, в конце занятий - все автоматы пустые, а этот полный, а съесть нельзя... А кушать хочется...