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Вендинг в СССР: то, чего вы не знали о советских автоматах

Вендинг в СССР: то, чего вы не знали о советских автоматах (23 фото + 3 видео)

Автор:
10 марта 2021 13:33
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   СССР   автоматы   аппараты   вендинг   интересное   продажа   
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Сегодня мы уже довольно привычно идем к аппарату, чтобы купить кофе, воду и прочее -это наша повседневность. Но вендинговые аппараты появились не сегодня и в СССР их, помимо общеизвестных по продаже газировки, было не мало.

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Метки: Исторические факты   СССР   автоматы   аппараты   вендинг   интересное   продажа   
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12k
Serg2001 51 минуту назад
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Андрей А 5 минут назад
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vasilykopkov 8 минут назад
Учился я в Институте связи в конце 80-х.
В буфете на 3-м этаже в стену были встроены автоматы по продаже бутербродов.
Если не ошибаюсь - 15 копеек за шт. Тётка с разменом сидела тутже.
Бутеры опускались сверху на маленьких полочках за стеклом, выстроенных в непрерывный конвейер. С колбасой, рыбой, котлетой. Пользовались заслуженным успехом. Вкусно и быстро, но одного всегда было мало. Бутеры туда попадали из-за стены, не где дверь в "кухню", никто не знал, ни в самом буфете ни в коридоре её не было.

PS Между полкой и стеклом, была небольшая щель. Находились читеры, которые ухитрялись рукой чуть опустить полочку и вытащить через щель бутер на халяву.
Как итог этот конвейер останавливался, так как сначала при опускании монеты приедет пустая полка, а за неё никто не хотел платить.
В итоге, в конце занятий - все автоматы пустые, а этот полный, а съесть нельзя... А кушать хочется...
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2k
Frank Borman 18 минут назад
Самую первую версию вендинг-машины инвентанул Герон Александрийский еще в 1 веке н.э. Бросаешь койн в машину, и она тебе выдает порцию святого вотера. Кульно.
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17k
Anna 22 минуты назад
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7k
Вася Полчаса назад
возле дома где мы жили, в 80х открылся магазин "автомат", стояло штук 10 автоматов, растительное масло, молоко, квас (вроде) . Было удобно бегать и в очереди не стоять, жетонов не было, 50 коп. забрасывали
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