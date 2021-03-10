Вендинг в СССР: то, чего вы не знали о советских автоматах

К сожалению, век вендинга в ССР оказался недолог. И этому было несколько причин - Очереди. Обычные люди обслуживали покупателей быстрее, чем автоматы - Нехватка тары. куда только люди не наливали то же пиво, к примеру, даже в поллитровые банки - Проблема с обслуживанием аппаратов и их ремонтом - работники не успевали чистить, производить замены, ремонтировать, многие аппараты простаивали без ремонта и к ним пропадал интерес. В начале семидесятых из автоматов остались известные нам аппараты по продаже газировки