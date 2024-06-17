«Я прорубил чуть-чуть дороги оттуда, здесь снега по колено» - 11 тысяч километров от Москвы до Памира на мотоциклах

К такому путешествию они готовились более пяти лет. В горах путешественники попали в сильнейшую метель и чуть не погибли.
Юрий Васильев возглавляет Центр диагностики и телемедицины и является главным внештатным специалистом депздрава по лучевой и инструментальной диагностике. Но в свободное от работы время он предпочитает экстремальный отдых.
Более пяти лет Юрий готовился к сложному путешествию – 20-дневной поездке на Памир. Горная система расположена на севере Центральной Азии – на территории Таджикистана, Китая, Афганистана и Индии. Эта дорога считается одной из самых сложных для прохождения из-за рельефа местности и погодных условий.
Друзья взяли 5 укомплектованных мотоциклов, экипировку и отправились в путешествие. Дорога по России до Казахстана была легкой, а дальше начались степи и ветра и первые проблемы. Ломались мотоциклы, портилась экипировка. В Кыргызстане начался подъем в горы сначала высота в 3500 метров, а потом и самая высокая точка маршрута – перевал Ак-Байтал высотой 4650 метров. На высоте случилось самое страшное – команда попала в метель. Мотоциклы не ехали из отсутствия сцепления с дорогой, их пришлось нести на руках. Обратно нельзя – слишком далеко, вперед - 10 км до границы в снег, вокруг ни души и помощи ждать неоткуда. Но чудом путешественники вышли на строящуюся пограничную заставу и местные пустили мужчин в юрту. Это спасло им жизнь. Далее путешествие становилось только сложнее – мотоциклы переставали ехать, один из них пришлось эвакуировать. Но все же экстремалы достигли цели.
Вся поездка продлилась с 26 апреля по 15 мая. Обратно мужчины улетели на самолете. Все, кроме одного – он вернулся в Москву на мотоцикле 20 мая.
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