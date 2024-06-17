«Я прорубил чуть-чуть дороги оттуда, здесь снега по колено» - 11 тысяч километров от Москвы до Памира на мотоциклах

Друзья взяли 5 укомплектованных мотоциклов, экипировку и отправились в путешествие. Дорога по России до Казахстана была легкой, а дальше начались степи и ветра и первые проблемы. Ломались мотоциклы, портилась экипировка. В Кыргызстане начался подъем в горы сначала высота в 3500 метров, а потом и самая высокая точка маршрута – перевал Ак-Байтал высотой 4650 метров. На высоте случилось самое страшное – команда попала в метель. Мотоциклы не ехали из отсутствия сцепления с дорогой, их пришлось нести на руках. Обратно нельзя – слишком далеко, вперед - 10 км до границы в снег, вокруг ни души и помощи ждать неоткуда. Но чудом путешественники вышли на строящуюся пограничную заставу и местные пустили мужчин в юрту. Это спасло им жизнь. Далее путешествие становилось только сложнее – мотоциклы переставали ехать, один из них пришлось эвакуировать. Но все же экстремалы достигли цели.

