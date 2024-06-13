Борьба с ворами посылок вышла на новый уровень

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Porch pirates («пираты крыльца») в США – это уже профессия. Как налетчики, карманники или домушники. С распространением онлайн-шопинга и доставки на дом, появились десятки тысяч людей, которые живут c воровства посылок из-под двери, и только этим и промышляют. Часто работает команда: один «пират» сидит за рулем машины, второй/вторая – охотится за посылкой.
Жаль до товарища не добежал...
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