Борьба с ворами посылок вышла на новый уровень

Porch pirates («пираты крыльца») в США – это уже профессия. Как налетчики, карманники или домушники. С распространением онлайн-шопинга и доставки на дом, появились десятки тысяч людей, которые живут c воровства посылок из-под двери, и только этим и промышляют. Часто работает команда: один «пират» сидит за рулем машины, второй/вторая – охотится за посылкой.

