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Борьба с ворами посылок вышла на новый уровень

Борьба с ворами посылок вышла на новый уровень

Автор:
13 июня 2024 09:58
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Посылка   взорвалась   взрыв   вор   огонь   пожар   
1593
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Porch pirates («пираты крыльца») в США – это уже профессия. Как налетчики, карманники или домушники. С распространением онлайн-шопинга и доставки на дом, появились десятки тысяч людей, которые живут c воровства посылок из-под двери, и только этим и промышляют. Часто работает команда: один «пират» сидит за рулем машины, второй/вторая – охотится за посылкой.

Жаль до товарища не добежал...

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Метки: Видео   Посылка   взорвалась   взрыв   вор   огонь   пожар   
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14  комментариев
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1k
DuckTales Час назад
красота
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9k
Ntvl Минуту назад
ибо нех.уй!
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11k
Berserk 2 минуты назад
Никого не смутил ствол у ворот гаража? Кажется налётчиков ждали)))
Хотя похоже на постанову
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8k
Neo 9 минут назад
А в США умеют развлекаться!
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9k
Тяжолый Орк 20 минут назад
америка - страна возможностей
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3k
Александр Полчаса назад
Давно не понимал,почему раньше так не делали.Можно немерено приколов снять ).
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501
Добрый Доктор Полчаса назад
Тут никакой борьбы не вижу: косорукий лутер просто уронил коробку в которой было что-то легко-воспламеняющееся. А вообще очень похоже на постанову, а то и на монтаж.
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20k
speaktr-st Полчаса назад
А у нас автора такой "зажигалки" посадили бы за покушение на убийство общественно опасным способом.
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3k
System Полчаса назад
А ружьё для чего стоит у ворот?
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32k
Serg2001 37 минут назад
Лутеры, пираты... Сколько красивых названий для маргинальных отбросов.
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4k
просто Дмитрий 42 минуты назад
а еще очень действенно было бы в ящик вместе с небольшой хлопушкой поместить злющих африканских ос или пчел. А потом в больничке 11пухленьких забрать
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8k
pinbalist 58 минут назад
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
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