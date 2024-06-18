В Красноярске женщина села в машину к незнакомому мужику и аргументированно выразила свою позицию

Вот какой диалог состоялся между владельцем машины и девушкой:

«Будете долго сидеть?» — спросил владелец авто.

«А что я такая дурочка из переулочка…», — ответила девушка, после чего начала издавать странные звуки.

«А вы здесь где-то живете?» — поинтересовался автор видео.

«Да, на втором этаже живу», — спокойно ответила красноярка.

«Зачем вы вышли и сели в мою машину без спроса? — снова спросил водитель.

„А зачем, а почему…?“ — сказала девушка.