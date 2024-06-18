В Красноярске женщина села в машину к незнакомому мужику и аргументированно выразила свою позицию

Местный житель сообщил, что вечером эта девушка стояла на въезде на парковку и не пропускала другие автомобили.
Вот какой диалог состоялся между владельцем машины и девушкой:
«Будете долго сидеть?» — спросил владелец авто.
«А что я такая дурочка из переулочка…», — ответила девушка, после чего начала издавать странные звуки.
«А вы здесь где-то живете?» — поинтересовался автор видео.
«Да, на втором этаже живу», — спокойно ответила красноярка.
«Зачем вы вышли и сели в мою машину без спроса? — снова спросил водитель.
„А зачем, а почему…?“ — сказала девушка.
А ранее ночью 17 июня красноярцы заметили обнаженную девушку, которая гуляла по Преображенскому и разговаривала сама с собой.
По словам местной жительницы Светланы, неизвестная в одиночестве ходила по улице Петра Ломако и громко пела.
Также Анна отметила, что раньше не замечала за соседкой такого поведения, однако заявила, что она стоит на учете в медучреждении.
В полиции корреспонденту нашего издания сообщили, что девушку забрали в медучреждение.
Источник:
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С завидной регулярностью читаю подобные новости, но, блин, почему такого не случается рядом со мной?! Видимо мощное антиженское заклинание на меня наложено... даже сумасшедшие и наркоманки обходят стороной места моего обитания.