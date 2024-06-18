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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1499 постов • 63 подписчика подписаться
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В Красноярске женщина села в машину к незнакомому мужику и аргументированно выразила свою позицию

В Красноярске женщина села в машину к незнакомому мужику и аргументированно выразила свою позицию

Автор:
18 июня 2024 11:17
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   красноярск   люди   машина   неадекват   странное поведение   
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Местный житель сообщил, что вечером эта девушка стояла на въезде на парковку и не пропускала другие автомобили.

Вот какой диалог состоялся между владельцем машины и девушкой:

«Будете долго сидеть?» — спросил владелец авто.

«А что я такая дурочка из переулочка…», — ответила девушка, после чего начала издавать странные звуки.

«А вы здесь где-то живете?» — поинтересовался автор видео.

«Да, на втором этаже живу», — спокойно ответила красноярка.

«Зачем вы вышли и сели в мою машину без спроса? — снова спросил водитель.

„А зачем, а почему…?“ — сказала девушка.


А ранее ночью 17 июня красноярцы заметили обнаженную девушку, которая гуляла по Преображенскому и разговаривала сама с собой.

По словам местной жительницы Светланы, неизвестная в одиночестве ходила по улице Петра Ломако и громко пела.




Также Анна отметила, что раньше не замечала за соседкой такого поведения, однако заявила, что она стоит на учете в медучреждении.


В полиции корреспонденту нашего издания сообщили, что девушку забрали в медучреждение.

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Метки: Видео   красноярск   люди   машина   неадекват   странное поведение   
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19  комментариев
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354
Игорь 21 минуту назад
Понятно что каждый первый посчитает оригинально высказаться про то что кукуха поехала. А я выскажу непопулярное - не дай Бог такого никому лично и вашим знакомым. Весело не будет и комменты прикольные постить не захочется.
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12k
Доктор 9 секунд назад
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8k
Евгений Д 2 минуты назад
обострение
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4
Vovik 3 минуты назад
Ну такой вот "птенчик мой". И почему грипп и сопли это не смешно, а тут смешно?
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64k
Hitokiri 6 минут назад
Обдолбалась что ли? Или болезнь какая?
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34k
Slonyash 6 минут назад
Похоже, что...

Ссылка www.youtube.com
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8k
S__D 9 минут назад
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46k
Цыц тут у меня 11 минут назад
Светлана, Анна... Похоже, у автора тоже чердак течет.
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3k
petia Полчаса назад
У мадам фляга свистанула
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43k
Сергей 52 минуты назад
Крыша прохудилась.
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7k
Babangdida 56 минут назад
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1k
Quantimus Час назад
>>А ранее ночью 17 июня красноярцы заметили обнаженную девушку, которая гуляла по Преображенскому и разговаривала сама с собой.<<

С завидной регулярностью читаю подобные новости, но, блин, почему такого не случается рядом со мной?! Видимо мощное антиженское заклинание на меня наложено... даже сумасшедшие и наркоманки обходят стороной места моего обитания.
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51k
Максим Т. Час назад
Ссылка youtu.be
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4k
Наблюдатель Час назад
Понятно... ипанутая...
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28k
Sheir Час назад
Интересно, шиза или соль?
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2
Юрик Sheir Час назад
шиза от соли
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