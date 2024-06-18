Экстремал чудом проскочил между мотоциклистами

Канадский мотоэкстремал, передвигавшийся на приличной скорости, лишь чудом не задел двух мотоциклистов.

Оставшийся неизвестным любитель острых ощущений, прокладывающий свой маршрут по оживлённой магистрали Фрейзер, в городе Лэнгли (провинция Британская Колумбия, Канада), был запечатлён автомобильным видеорегистратором.