Экстремал чудом проскочил между мотоциклистами

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В канадском городе Лэнгли мотоциклист чуть не устроил смертельную аварию. Видеорегистратор одного из автолюбителей запечатлел отчаянного экстремала.
Канадский мотоэкстремал, передвигавшийся на приличной скорости, лишь чудом не задел двух мотоциклистов.
Оставшийся неизвестным любитель острых ощущений, прокладывающий свой маршрут по оживлённой магистрали Фрейзер, в городе Лэнгли (провинция Британская Колумбия, Канада), был запечатлён автомобильным видеорегистратором.
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