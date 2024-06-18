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Экстремал чудом проскочил между мотоциклистами

Экстремал чудом проскочил между мотоциклистами

Автор:
18 июня 2024 09:59
Сообщество : Мото
Метки: Видео   Канада   в мире   мотоцикл   мотоциклист   повезло   экстремал   
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В канадском городе Лэнгли мотоциклист чуть не устроил смертельную аварию. Видеорегистратор одного из автолюбителей запечатлел отчаянного экстремала.

Канадский мотоэкстремал, передвигавшийся на приличной скорости, лишь чудом не задел двух мотоциклистов.

Оставшийся неизвестным любитель острых ощущений, прокладывающий свой маршрут по оживлённой магистрали Фрейзер, в городе Лэнгли (провинция Британская Колумбия, Канада), был запечатлён автомобильным видеорегистратором.

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Метки: Видео   Канада   в мире   мотоцикл   мотоциклист   повезло   экстремал   
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5  комментариев
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7k
Отвратительный Мужик 57 минут назад
Уепаны двухколёсные .
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1k
DuckTales 51 минуту назад
А он на чем был ?
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3343 поста (3279 в горячем)

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