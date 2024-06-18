Забавная помесь корги и хаски

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Корги и хаски - популярные породы собак, которые не похожи между собой ни по характеру, ни по внешности. А что, если скрестить эти породы? Что сказать... получится "хорги".
Встречайте, хорги
Тот самый момент, когда один член семьи хотел завести хаски, а другой корги.
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