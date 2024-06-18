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Забавная помесь корги и хаски

Забавная помесь корги и хаски

Автор:
18 июня 2024 13:38
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животнын   корги   порода   собака   хаски   
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Корги и хаски - популярные породы собак, которые не похожи между собой ни по характеру, ни по внешности. А что, если скрестить эти породы? Что сказать... получится "хорги".

Встречайте, хорги

Тот самый момент, когда один член семьи хотел завести хаски, а другой корги.

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Метки: Видео   животнын   корги   порода   собака   хаски   
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5  комментариев
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99k
Доктор Джонс Полчаса назад
Милое, но недоразумение...
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12k
Zhora 2 минуты назад
Интересно, кто кого жахнул?
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 9 минут назад
Главное что хозяин любит его....))
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1k
ФЫВАПРОЛ Час назад
Получилась дворняга. Может кто-то купит за 10 рублей это чудо.
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3038 постов (2974 в горячем)

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