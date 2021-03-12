Важные предметы школ СССР, которые сейчас стали бесполезными

Раньше этот предмет был очень важен и обязателен в любой школе. Особенное внимание черчению должны были уделять будущие инженеры. Но все решил технический прогресс: сейчас человеку не нужно вручную чертить ничего на бумаге, все это делают специальные программы по моделированию на компьютерах. Хотя всего лишь 10-15 лет назад черчение еще было в обороте, был даже экзамен в технические ВУЗы именно по дисциплине «черчение».