Важные предметы школ СССР, которые сейчас стали бесполезными

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Какие предметы для детей в СССР были необходимы, а в современных школах об их существовании уже не вспоминают?
Черчение
Раньше этот предмет был очень важен и обязателен в любой школе. Особенное внимание черчению должны были уделять будущие инженеры. Но все решил технический прогресс: сейчас человеку не нужно вручную чертить ничего на бумаге, все это делают специальные программы по моделированию на компьютерах. Хотя всего лишь 10-15 лет назад черчение еще было в обороте, был даже экзамен в технические ВУЗы именно по дисциплине «черчение».
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Военная подготовка
После окончания Второй мировой войны было важно взрастить в молодом поколении навыки элементарной военной подготовки. Мальчишек и девчонок учили тому, как собирать автомат, как правильно подготовить гранату ко взрыву, а также рассказывали о всех военных командах. Преподавателями данной дисциплины часто становились ветераны боевых действий.
Этика и правила бытовой жизни
Эта дисциплина просуществовала недолго, а появилась в 1985 году в советских школах. Из названия понятно, чему учили юношей и девушек старших классов: тому, как правильно выстраивать взаимоотношения в статусе супругов, как нужно воспитывать ребенка и чему его учить, как правильно обходить острые углы в отношениях, находя компромисс.
Чистописание
Предмет убрали по большей степени из-за того, что ученики младших классов его возненавидели всей душой, ведь требовалось огромное количество терпения и внимательности, чего маленьким детям всегда не хватает. Суть предмета заключалась в выработке навыка аккуратного письма у детей, издавались специальные прописи с буквами и текстами.
Конституция
Предмет существовал достаточно долго, целью было разжечь в сердцах школьников дух патриотизма и любви к родине. Мальчикам и девочкам рассказывали об их государстве, основных законах и нормах проживания в стране. В 60-х изучение Конституции убрали как отдельный предмет, введя такую дисциплину, как обществознание.
А вы застали эти предметы в школах?
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А вот это пи"жь, до сих пор есть тетради с прописью в косую линейку чтобы правильно писали буквы. И ребенок не только выводит буквы, но и учится правильно держать ручку/карандаш
Все равно потом на первом курсе была начерталка.
Это правильно - что тебе еще остается?..