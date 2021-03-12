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Важные предметы школ СССР, которые сейчас стали бесполезными

Важные предметы школ СССР, которые сейчас стали бесполезными (6 фото)

Автор:
12 марта 2021 09:27
Сообщество : СССР
Метки: СССР   занятие   образование   уроки   факты   фото   школа   
803
6
Какие предметы для детей в СССР были необходимы, а в современных школах об их существовании уже не вспоминают?
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Метки: СССР   занятие   образование   уроки   факты   фото   школа   
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3k
Денис Колосов Час назад
А в ВУЗах точно сейчас черчение не нужно? В 2007 году еще нужно было в технических вузах уметь чертить (жена училась). А то я уже древний динозавр, окончил ВУЗ в 2000 году
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1k
Иван 4 минуты назад
Самое важное, чего лишили педагогов - это возможность ~опи*дюливания~ наказания учеников за плохое поведение и не уважение к преподавателю!
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7k
Cornho Иван 16 секунд назад
*неуважение
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10k
Антон Семёныч 17 минут назад
Пост состряпала жертва егэ. Никогда не было предмета "Этика и правила бытовой жизни". Был предмет "этика и психология семейной жизни". Интересно что означает словосочетание "бытовая жизнь"

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15k
Теуш Алексей 20 минут назад
Предмет назывался не "Конституция", а "Основы советского государства и права". Также была "Этика и психология семейной жизни". Аналог первого есть и сейчас, была бы Этика, не было бы необходимости в законе против пропаганды гомосексуализма. Да и НВП не помешала бы: слишком много некоторые стали рассуждать, что Сибирь должна быть достоянием всего человечества...
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4k
TirAn 20 минут назад
Нужное убрали
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850
Денис Федоров Полчаса назад
И ведь отличные предметы...
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2k
Frank Borman Полчаса назад
Фигня. Зато сейчас в школе есть Закон Божий. Теперь детишки смогут понять, что Бог - это Святая троица, которая все же едина, а беспорочное зачатие не противоречит законам Биологии.
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3k
newegg 37 минут назад
Особенно в жизни пригодились история ВКП(б) и КПСС, цитаты из трилогии Брежнева, конспекты по статьям Ленина и бессмертные постановления XXV съезда КПСС.
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20k
SerGProS 39 минут назад
"Чистописание Предмет убрали по большей степени из-за того, что ученики младших классов его возненавидели всей душой, ведь требовалось огромное количество терпения и внимательности"

А вот это пи"жь, до сих пор есть тетради с прописью в косую линейку чтобы правильно писали буквы. И ребенок не только выводит буквы, но и учится правильно держать ручку/карандаш
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8k
Vacony 40 минут назад
И военное, и этика и чистописание более чем нужны и сейчас. Особенно этика и правила поведения дома, в школе, уважение к старшим и все то, что помогает в воспитании.
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1k
Mibud 48 минут назад
Когда я заканчивал ВУЗ (1989 - заочно), если дипломные чертежи выполнены тушью, а не в карандаше - "Уд." шло автоматом, а если еще чего то и расскажешь - то "Хор." считай в кармане. :)
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17k
Андрей Иванов 49 минут назад
Как можно без черчения и начертательной геометрии ждать от будущих инженеров какого то толка? Может в школе не учить письму, пусть сразу на клавиши давят
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20k
SerGProS Андрей Иванов 39 минут назад
Начертательная геометрия это другое.
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1k
lekha-fil SerGProS Полчаса назад
Начертательная геометрия вплотную с черчением и никак иначе.
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10k
ss Андрей Иванов Полчаса назад
Никакого толка и нет. А письму, судя по комментариям на любом форуме, уже не учат давным-давно.
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3k
newegg Андрей Иванов Полчаса назад
Для общего образования черчение не нужно, достаточно дать общие понятия изометрической проекции. А мы тратили кучу времени на типы линий, чертежных символов, правил штриховки и прочего.
Все равно потом на первом курсе была начерталка.
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17k
Андрей Иванов newegg 19 минут назад
Для общего образования вообще ничего не нужно. Достаточно взглянуть на пиндосских нигеров
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69k
Медведь. 51 минуту назад
Oсобенно жаркие споры возникали из за постоянной лжи По Конституции. С одной стороны тебе разрешается говорить правду , а как только начинаешь это делать тебе сразу затыкают рот..
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1k
Дмитрий Медведь. 44 минуты назад
Пи....л! Кто там и с кем спорил? Че ты несёшь?
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1k
lekha-fil Дмитрий Полчаса назад
Вот именно: бредятину написал "Медведь".
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8k
Шурум-бурум Медведь. 23 минуты назад
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69k
Медведь. Шурум-бурум 7 минут назад
Дрочишь небось на запись в свидетельстве о рождении?..
Это правильно - что тебе еще остается?..
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13k
Габит Калыков Час назад
Я уроки Конституции уже не застал, а Этика появилась уже у моих детей.
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