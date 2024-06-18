В Сочи влюблённая парочка решила прогуляться по берегу во время шторма и девушку смыло в море

Её ищут уже третьи сутки.
16 июня туристы из Липецкой области прогуливались по сочинскому пляжу «Ривьера». Парень обнимал свою 20-летнюю подругу и они всё дальше заходили в штормовое море.
В ролике видно, что молодой человек идти дальше не хотел, а девушка наоборот его тянула за руку. Возможно, там не обошлось без алкоголя.
В какой-то момент, волна сбила их с ног. А следующая - утащила даму в море. Парень-то выбрался на берег, а его спутница не смогла. Пока он растерянно бегал по пляжу, девушку окончательно унесло - спасатели ищут её уже третьи сутки. Пока о ней ничего не слышно.
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И ещё один случай из курортного города. 17-летние сочинцы решили понырять с пирса в шторм, но когда поднялись серьёзные волны, парни поняли, что крепко влипли. Они засели на бетонной «вышке», а на помощь им вызвали катер МЧС и ещё один экипаж с сотрудниками экстренных служб. Чтобы вытащить ныряльщиков, пришлось применить страховочные тросы и гидрокостюмы - только так спасатели смогли добраться до пловцов и переправить их на берег.
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Если у парня нет опыта, его тоже бы отнесло, и ничем бы он не помог.
Зря тут его ругают.
Девушку скорее всего оглушило и она захлебнулась.
.. и да с морем не шутки... но как то ее очень быстро утащило под воду..обычно люди борятся как то..не думаю что там был камень что бы ударилась и сознание потеряла... да и то всплыла бы рядом.. жалко девушку...