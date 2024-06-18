В Сочи влюблённая парочка решила прогуляться по берегу во время шторма и девушку смыло в море

16 июня туристы из Липецкой области прогуливались по сочинскому пляжу «Ривьера». Парень обнимал свою 20-летнюю подругу и они всё дальше заходили в штормовое море.

В ролике видно, что молодой человек идти дальше не хотел, а девушка наоборот его тянула за руку. Возможно, там не обошлось без алкоголя.

В какой-то момент, волна сбила их с ног. А следующая - утащила даму в море. Парень-то выбрался на берег, а его спутница не смогла. Пока он растерянно бегал по пляжу, девушку окончательно унесло - спасатели ищут её уже третьи сутки. Пока о ней ничего не слышно.