FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 9029 постов • 1070 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Сочи влюблённая парочка решила прогуляться по берегу во время шторма и девушку смыло в море

В Сочи влюблённая парочка решила прогуляться по берегу во время шторма и девушку смыло в море

Автор:
18 июня 2024 14:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Девушка   Сочи   волна   пляж   шторм   
2617
2
2

Её ищут уже третьи сутки.

16 июня туристы из Липецкой области прогуливались по сочинскому пляжу «Ривьера». Парень обнимал свою 20-летнюю подругу и они всё дальше заходили в штормовое море.

В ролике видно, что молодой человек идти дальше не хотел, а девушка наоборот его тянула за руку. Возможно, там не обошлось без алкоголя.

В какой-то момент, волна сбила их с ног. А следующая - утащила даму в море. Парень-то выбрался на берег, а его спутница не смогла. Пока он растерянно бегал по пляжу, девушку окончательно унесло - спасатели ищут её уже третьи сутки. Пока о ней ничего не слышно.

И ещё один случай из курортного города. 17-летние сочинцы решили понырять с пирса в шторм, но когда поднялись серьёзные волны, парни поняли, что крепко влипли. Они засели на бетонной «вышке», а на помощь им вызвали катер МЧС и ещё один экипаж с сотрудниками экстренных служб. Чтобы вытащить ныряльщиков, пришлось применить страховочные тросы и гидрокостюмы - только так спасатели смогли добраться до пловцов и переправить их на берег. 

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Девушка   Сочи   волна   пляж   шторм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
15k
Владимир Час назад
Если любишь отпусти, не вернётся значит не было твоим
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
169
Дмитрий Кирижиу 39 секунд назад
Я один из тех, кто любил плавать в шторм на Черном море. Это очень и очень опасно. В жилете или без, не важно, и так и так, это игра со смертью.
Если у парня нет опыта, его тоже бы отнесло, и ничем бы он не помог.

Зря тут его ругают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Просто чувак в интернете 2 минуты назад
Эх каждый год одно и тоже. Не проверяйте себя на прочность, а море на опасность . В такой шторм к воде нельзя подходить даже, не то кидаться на волны.
Девушку скорее всего оглушило и она захлебнулась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Tevet 5 минут назад
да уж...и сия пучина поглотила её
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Serj81 7 минут назад
Естественный отбор в действии
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Отвратительный Мужик 13 минут назад
Дрищ епаный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
438
Абвгд Еёжзиклмн 18 минут назад
Для тех, кто не знает - есть два вида волн. Захватывающая волна и выталкивающая. Первый вид имеет закругленный вид, вид забрала - как грива лошади, второй вид подступая к берегу становится ступенчатой с уменьшением и наклоном к берегу. Это, говорят, когда Нептуну хочется есть, он пускает захватывающую волну.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Sheir Полчаса назад
" Туристы из Липецкой области", ну понятно что море возможно видят впервые, а о его коварстве не знают ничего. Не пуганные. Почему на пляже никто не дежурит? Почему он не закрыт?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Rom 39 минут назад
Очень не приятное видео.... прям так явно представляешь себе всё... Он за ней не бросился, хотя многие бы прыгнули.... но шансов там нет. Погиб бы тоже.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Majul 40 минут назад
Идиоты
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony 40 минут назад
.. снимающий однако.. вместо помощи к спасателям, ментам. снимать..
.. и да с морем не шутки... но как то ее очень быстро утащило под воду..обычно люди борятся как то..не думаю что там был камень что бы ударилась и сознание потеряла... да и то всплыла бы рядом.. жалко девушку...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
15k
Григорий Бабкин 53 минуты назад
Кавалер - щавлик сраный, плевком перешибёшь. Бегает, крыльями машет. Пи*здец, дебила кусок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DuckTales 59 минут назад
Зачем туда в шторм лезть ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3010 постов (2964 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

311298



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Они стали делать их инвалидами и просто убивать»: хирург из Костромы обвинил коллег в «геноциде русского народа»
«Они стали делать их инвалидами и просто убивать»: хирург из Костромы обвинил коллег в...
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Первая и такая успешная
Первая и такая успешная
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#интересно#забавно#машина#кот#Москва#конфликт#кино#Китай
#в мире#Юмор#история#новости#кошка#улыбнуло#Япония#маразм#Россия#задержание
#животные#люди#позитив#факты#собака#Ynews#США#дети#удивительно#СССР
Как на картине: путешествие по следам великих художников Как на картине: путешествие по следам великих художников Нагишом, но с рюкзаком: охранник в Сочи выгнал обнаженную девушку, перепутавшую общественный пляж с нудистским Нагишом, но с рюкзаком: охранник в Сочи выгнал обнаженную девушку, перепутавшую общественный... В Сочи туристы не утерпели и занялись сексом прямо на пляже В Сочи туристы не утерпели и занялись сексом прямо на пляже В Сочи шторм выбросил на берег два покорёженных автомобиля В Сочи шторм выбросил на берег два покорёженных автомобиля В Сочи девушка разделась в кафе и не хотела уходить В Сочи девушка разделась в кафе и не хотела уходить "Вам не стыдно?": мужчина пристыдил яжемать, устроившую туалет для ребенка прямо на пляже "Вам не стыдно?": мужчина пристыдил яжемать, устроившую туалет для ребенка прямо на пляже

На что жалуетесь?

Вернуться