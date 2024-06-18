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Врач рассказала, что на самом деле портит зрение

Врач рассказала, что на самом деле портит зрение

Автор:
18 июня 2024 10:36
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Видео   врач   глаза   зрение   офтальмолог   портит зрение   
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Компьютер и телевизор зрение не портят — сообщила офтальмолог. Причина в другом.

Оказывается, глаза "сгорают" из-за курения, неконтролируемого сахарного диабета и артериальной гипертензии.

Компьютер и телевизор зрение не портят — сообщила офтальмолог.
Отправляй это мамке, пусть знает.

Отправляй это мамке, пусть знает.

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Метки: Видео   врач   глаза   зрение   офтальмолог   портит зрение   
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13  комментариев
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1k
basil pupkin Час назад
Так и на руках волосы не растут, тоже проверено многолетним опытом :)
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10k
Jora Kyky(Kukunaher) Полминуты назад
Пусть все эти теледоктора не пистят. Зрение прежде всего зависит от генетики, а уж потом от всего остального.
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7k
Wadim 2 минуты назад
два раза
два раза
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64k
Hitokiri 11 минут назад
Курю, старший помощник капитана. Зрение как у орла.
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9k
alex9845 15 минут назад
После 40 зрение начнёт портиться и это абсолютно нормальный возрастной процесс.Обычно возникает пресбиопия – возрастная дальнозоркость.
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22k
Mike Miller 17 минут назад
Почему дети - непьющие, некурящие, с нормальным давлением и без диабета в классе через одного в очках, а во времена их дедов, очкариков на класс было пару штук?

Как-то этот факт вообще не бьется с утверждениями этого офтальмолога. Может и не от компьютеров/телевизоров или смартфонов. Ок. Ну тогда какие следующие версии?
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37k
Fat Lynx Полчаса назад
Онанизм еще забыла...
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43k
Сергей Час назад
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40k
Андрей Иванов 2 часа назад
За что нынешним рвачам заплатят, от того зрение и портится
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20k
banzai7 2 часа назад
Все мамке отправили?
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