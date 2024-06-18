Врач рассказала, что на самом деле портит зрение

Первая и такая успешная

Всемирно известный бренд позволил незрячей маме познакомиться с ребенком до его рождения

Интересные факты о глазах

Малыш впервые ясно видит маму и его реакция растопит ваше сердце

Мужчина увидел семью впервые за 21 год. Его реакцию не передать словами!

Режим "зрение на максимум" активирован