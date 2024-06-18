Врач рассказала, что на самом деле портит зрение

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Компьютер и телевизор зрение не портят — сообщила офтальмолог. Причина в другом.
Оказывается, глаза "сгорают" из-за курения, неконтролируемого сахарного диабета и артериальной гипертензии.
Компьютер и телевизор зрение не портят — сообщила офтальмолог.
Отправляй это мамке, пусть знает.
Отправляй это мамке, пусть знает.
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Метки: Видео врач глаза зрение офтальмолог портит зрение
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Как-то этот факт вообще не бьется с утверждениями этого офтальмолога. Может и не от компьютеров/телевизоров или смартфонов. Ок. Ну тогда какие следующие версии?
У друга до сих пор отличное зрение, хотя всё дестсво вместе одинаково провели. Ни он, ни его родители никогда не курили и ведут здоровый образ жизни.