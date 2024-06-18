Палаццо д'Авалос: печальная трансформация одной крепости

Зал на верхнем этаже использовался в качестве тюремной часовни. К крепости были пристроены другие помещения, в том числе большая фабрика, крыло для проживания семей охранников и вилла начальника.

С 1946 года в тюрьме содержались и видные фашистские преступники. Камеры Палаццо д'Авалос были заняты заключёнными до 1970-х годов, а затем были превращены в хранилище пряжи.

В 1988 году здание было окончательно закрыто и простояло заброшенным более 30 лет.