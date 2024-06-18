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Палаццо д'Авалос: печальная трансформация одной крепости

Палаццо д'Авалос: печальная трансформация одной крепости

Автор:
18 июня 2024 13:42
Сообщество : Истории
Метки: Италия   Прочида   архитектура   дворец   замок   история   крепость   палаццо д Авалос   тюрьма   школа   
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Как люди в жизни могут играть самые разные социальные роли, так и здания, особенно основательные, за время своего существования способны выполнять разные функции. Этот величественный дворец, построенный в XVI веке, в 1830 году был превращён в тюрьму.

В 1560 году кардинал Иннико Д'аргона заказал архитекторам Бенвенуто Тортелли и Джовану Батисте Каванье строительство дворца Д'Авалос в Прочиде. Этот дворец должен был стать его резиденцией, и поэтому он должен был сочетать неприступность крепости и элегантной резиденции эпохи Возрождения.

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В конце XVIII века, после провозглашения Неаполитанской республики, дворец Д'Авалос был закрыт и заброшен до 1818 года. После чего в нём была открыта военная школа.

В 1830 году по приказу короля Фердинанда II здание было превращено в исправительную колонию: полы, фрески и лепнина были сняты, чтобы оборудовать кухню, камеры и общие помещения.  Большие проходы были замурованы. Во внутреннем дворе вырыли ров, чтобы обеспечить свет и воздух в подземных камерах, где содержались лица, считавшиеся наиболее опасными, включая политических заключённых.

Зал на верхнем этаже использовался в качестве тюремной часовни. К крепости были пристроены другие помещения, в том числе большая фабрика, крыло для проживания семей охранников и вилла начальника.

С 1946 года в тюрьме содержались и видные фашистские преступники. Камеры Палаццо д'Авалос были заняты заключёнными до 1970-х годов, а затем были превращены в хранилище пряжи.

В 1988 году здание было окончательно закрыто и простояло заброшенным более 30 лет.

Сегодня, благодаря ассоциации Palazzo D'Avalos, комплекс всё еще можно посетить. В первом дворе находятся остатки классов, мастерские, склады и комната цирюльника, в обязанности которого входило бритьё голов заключённых. Во внутреннем дворе XVI века есть колодец и трапезная.

Через мост можно попасть в здание с дортуарами, кладовыми для пряжи и униформы, а также в кабинет врача с операционным столом. Вдоль аркады на верхнем этаже находится часовня, которую использовали заключённые под присмотром охранников. При выходе из здания можно попасть в отдельные камеры, стены которых всё ещё помнят страдания сотен людей.

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Метки: Италия   Прочида   архитектура   дворец   замок   история   крепость   палаццо д Авалос   тюрьма   школа   
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