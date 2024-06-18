Силовики задержали гендиректора «Кухни на районе», чьими салатами отравились 150 человек

Люди слегли с ботулизмом. Некоторые попали в реанимацию.
За несколько дней в России выявлено более 150 отравлений. Все по одному сценарию: люди заказывали еду из доставки, в том числе салат с фасолью. Через несколько часов начинался понос, рвота, общая слабость и головная боль. У некоторых немели язык и нёбо.
В больнице всем поставили диагноз «ботулизм», часть заболевших отправили в реанимацию. На данный момент их жизни ничего не угрожает.
Сначала все отравления были только в Москве. Теперь же сообщают об аналогичных случаях в Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. Найдена и причина отравлений - это красная фасоль, которую изготавливали с нарушением норм.
Гендиректор компании-изготовителя фасоли уже задержали. Также задержан глава общепита «Кухня на районе» и руководитель её отдела качества - в этой конторе и варганили салатики.
СК завёл дело по ст. 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Максимальное наказание - до двух лет лишения свободы. Пока же «Кухня на районе» приостановила свою работу.
Ну а Роспотребнадзор установил всех покупателей салата с фасолью в Москве и Подмосковье и взял их на контроль.
А глава комитета Госдумы по охране здоровья Башанкаев посоветовал держаться подальше от от некоторых блюд.
Если салат залежался на полке в магазине, то естественно здравый смысл говорит, что не надо его есть. Здравый смысл говорит о том, что любая еда, которая произведена в таких «столовых», так скажем, которые существуют у многих сетевых производителей, там четко соблюдаются правила, там есть сроки. Заправленный салат может храниться не сутки, не двое, не трое. Некоторые у нас 31 декабря заправят салат и доедают его 7 января. Так не пойдет. Там часы хранения. Здравый смысл всегда! Если оно выглядит как-то пожившим уже, если срок за сутки заходит, то, дорогие друзья, себя поберегите, пожалуйста.
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Справедливости ради: когда люди делают заказ, они ожидают, что им привезут свежую, а не лежалую еду. Так что опять же - вопрос к производителю. Разбирательство продолжается.
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а как они установили, неужели уже и в салаты чипы добавляют.
Иначе замучаешься эти банки открывать.