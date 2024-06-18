Силовики задержали гендиректора «Кухни на районе», чьими салатами отравились 150 человек

За несколько дней в России выявлено более 150 отравлений. Все по одному сценарию: люди заказывали еду из доставки, в том числе салат с фасолью. Через несколько часов начинался понос, рвота, общая слабость и головная боль. У некоторых немели язык и нёбо.

В больнице всем поставили диагноз «ботулизм», часть заболевших отправили в реанимацию. На данный момент их жизни ничего не угрожает.