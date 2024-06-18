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Силовики задержали гендиректора «Кухни на районе», чьими салатами отравились 150 человек

Силовики задержали гендиректора «Кухни на районе», чьими салатами отравились 150 человек

Автор:
18 июня 2024 16:41
Сообщество : Криминал
Метки: Салат   ботулизм   гендиректор   доставка   общепит   отравление   фасоль   
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Люди слегли с ботулизмом. Некоторые попали в реанимацию.

За несколько дней в России выявлено более 150 отравлений. Все по одному сценарию: люди заказывали еду из доставки, в том числе салат с фасолью. Через несколько часов начинался понос, рвота, общая слабость и головная боль. У некоторых немели язык и нёбо.

В больнице всем поставили диагноз «ботулизм», часть заболевших отправили в реанимацию. На данный момент их жизни ничего не угрожает.

Сначала все отравления были только в Москве. Теперь же сообщают об аналогичных случаях в Подмосковье, Нижнем Новгороде и Казани. Найдена и причина отравлений - это красная фасоль, которую изготавливали с нарушением норм.

Гендиректор компании-изготовителя фасоли уже задержали. Также задержан глава общепита «Кухня на районе» и руководитель её отдела качества - в этой конторе и варганили салатики.

СК завёл дело по ст. 238 УК «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Максимальное наказание - до двух лет лишения свободы. Пока же «Кухня на районе» приостановила свою работу.

Ну а Роспотребнадзор установил всех покупателей салата с фасолью в Москве и Подмосковье и взял их на контроль.

А глава комитета Госдумы по охране здоровья Башанкаев посоветовал держаться подальше от от некоторых блюд.

Если салат залежался на полке в магазине, то естественно здравый смысл говорит, что не надо его есть. Здравый смысл говорит о том, что любая еда, которая произведена в таких «столовых», так скажем, которые существуют у многих сетевых производителей, там четко соблюдаются правила, там есть сроки. Заправленный салат может храниться не сутки, не двое, не трое. Некоторые у нас 31 декабря заправят салат и доедают его 7 января. Так не пойдет. Там часы хранения. Здравый смысл всегда! Если оно выглядит как-то пожившим уже, если срок за сутки заходит, то, дорогие друзья, себя поберегите, пожалуйста.

Справедливости ради: когда люди делают заказ, они ожидают, что им привезут свежую, а не лежалую еду. Так что опять же - вопрос к производителю. Разбирательство продолжается.

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Метки: Салат   ботулизм   гендиректор   доставка   общепит   отравление   фасоль   
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15  комментариев
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69k
Андрей 2 часа назад
Салаты, если их долго хранить - прокисают, плесневеют или ещё как-то портятся. Это отражается на их внешнем виде, запахе или вкусе. А вот ботулизм возникает в анаэробной - безвоздушной - среде и никак не влияет на органолептические свойства продукта. Так что производители салатов, КМК, не так уж и виноваты: они делали свои салатики из вполне нормальных на вид полуфабрикатов-консервов. Конечно, они могли бы предварительно попробовать эту фасоль и сдохнуть первыми, но вышло как вышло.
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6k
Владимир 5 минут назад
Ну а Роспотребнадзор установил всех покупателей салата с фасолью в Москве и Подмосковье и взял их на контроль.....

а как они установили, неужели уже и в салаты чипы добавляют.
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661
Каменев Владимир Полчаса назад
А вот тут интересно. Ботулизм анаэроб. Сам по себе не опасен. Заболевание происходит от употребления продуктов жизнедеятельности этой микробины, которая называется ботулотоксин. Самый токсичный в мире яд. Смертельная доза в нанограммах измеряется. В такой дозе даже цианиды ни о чем. Микроб живёт без доступа воздуха, размножается и гадит этим самым токсином. И токсин разрушается при термической обработке, он нестойкий. Такого количества заболевших за всю историю изучения ботулизма в мире не было. Есть пять его серотипов и, соответственно, пять антитоксинов. Но это уже лечение. Про консервированную рыбу, сырокопченую колбасу как причину ботулизма знаю. Но чтобы фасоль консервированная, возникают вопросы. Очень разит конспирологией.
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96
Хельга Каменев Владимир 16 минут назад
Любая консервация может содержать в себе споры ботулизма, любая. Тушенка, рыба, грибы, овощная икра, варенье, огурцы. Споры ботулизма могут находиться в почве и попасть в банки с плохо промытыми овощами. При кипячении, то есть при 100 градусах, споры не гибнут, остаются, и если банка хранится в теплом помещении и герметично( без доступа воздуха) закатана, то споры начинают размножаться и выделать ботулотоксин.
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9k
Тяжолый Орк 41 минуту назад
Салатики всегда лучше делать самому. Или брать в проверенных местах. Типа столовой по месту работы.
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11k
Dabus 53 минуты назад
"Кухню на районе", помню очень рекламировали комики из ЧБД и смежных проектов, где-то в течении года-двух
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1k
Александр Сергеев 2 часа назад
Я думал,что там фасоль хотя бы из банок при производстве использовалась,а тут какая то хрень в пленке!
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August
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