Трёхлапый лев совершил рекордный заплыв ради продолжения рода

Колченогий африканский лев Джейкоб (он потерял лапу в браконьерском капкане) совершил невозможное: вместе с братом Тибу переплыл канал Казинга в Национальном парке королевы Елизаветы в Уганде. Длина заплыва составила 1,5 километра. Канал кишит крокодилами и бегемотами. Львы не плавают на такие расстояния. Но жить захочешь — не так раскорячишься!
Учёные, давно наблюдающие за Джейкобом, объясняют этот рекорд тем, что львов вытеснили с их территории и им срочно нужно было найти новое место для жизни и партнерш для спаривания.
Джейкоб и Тибу проиграли битву за территорию другим львам, пережив минимум две драки, и оставаться на старом месте было опасно. К тому же, по данным исследователей, в парке сильно сократилась популяция самок — их в два раза меньше, чем самцов. Выход у братьев был лишь один — попытать счастья на другом берегу канала. И они рискнули.
Задуманное удалось львам не с первого раза. Они совершили три попытки заплыва, но каждый раз их подстерегала опасность в виде какого-нибудь огромного крокодила или бегемота и приходилось возвращаться. Удачной оказалась лишь четвёртая попытка, которую они предприняли поздно ночью. Видимо, все крокодилы к этому моменту крепко уснули.
Учёные под руководством Александра Брачковски из Университета Гриффити (Австралия) отследили путешествие Джейкоба и Тибу через канал с помощью дрона и тепловизионной камеры. Преодоленное львами расстояние — самое длинное задокументированное водное путешествие африканских львов. Настоящий рекорд! Ведь до этого фиксировались заплывы только на короткие дистанции до 100 метров.
Отчаянные времена требуют отчаянных мер!
«Это было довольно драматично», — сказал New York Times Александр Брачковски. — Это похоже на две крошечные тепловые сигнатуры, пересекающие океан».
В 2020 году Джейкоб попал в браконьерскую ловушку, которая оторвала ему левую заднюю лапу. Хорошо, что на нем был спутниковый ошейник, который позволил рейнджерам обнаружить его и спасти ему жизнь.
Четыре года спустя Джейкоб доказал, что он достаточно силен, чтобы преодолеть канал Казинга, кишащий бегемотами и крокодилами длиной до 5 метров.
Крокодилы могут убить львов — особенно в воде, где кошкам грозит еще и опасность утонуть. Львы умеют плавать, но обычно делают это только в случае крайней необходимости — в поисках пищи или пары.
Братья рисковали жизнью в отчаянной погоне за самкой для спаривания, услышав ее ревущие призывы с другого берега
Канал Казинга в Уганде соединяет озёра Джордж и Эдвард и является местом притяжения туристов, поскольку популярные круизы на лодках дают возможность наблюдать за дикими животными
По словам Александра Брачковски, Джейкоб и Тибу совершили самое длинное из зарегистрированных плаваний львов, преодолев расстояние примерно от 0,9 до 1,2 мили (1,5—2 км). Это может показаться экстремальным усилием в поисках самки, однако возможностей спаривания для самцов становится всё меньше.
В Национальном парке королевы Елизаветы самцов в два раза больше, чем самок — отчасти из-за преднамеренного отравления львиц (и детенышей), от которого популяция до сих пор не оправилась.
По данным Общества охраны дикой природы (WCS), в Африке львы сталкиваются с такими угрозами, как ответные убийства в ответ на падеж скота и браконьерство. По оценкам Александра Брачковски, сегодня в парке насчитывается 40 львов, в то время как в 2018 году их было около 70.
Невероятное путешествие Джейкоба и Тибу описано в статье, принятой к публикации в журнале Ecology and Evolution.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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но вспомнил, что львы не охотятся, а за них охотятся самки прайда... получается нет самок - нет еды? таки да, "жить" захотелось.
з.ы. выходит, львы живут за счёт самок. львы - "альфонсы"? вот те и "царь зверей", тьфу...