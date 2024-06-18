Трёхлапый лев совершил рекордный заплыв ради продолжения рода

Учёные, давно наблюдающие за Джейкобом, объясняют этот рекорд тем, что львов вытеснили с их территории и им срочно нужно было найти новое место для жизни и партнерш для спаривания.

Джейкоб и Тибу проиграли битву за территорию другим львам, пережив минимум две драки, и оставаться на старом месте было опасно. К тому же, по данным исследователей, в парке сильно сократилась популяция самок — их в два раза меньше, чем самцов. Выход у братьев был лишь один — попытать счастья на другом берегу канала. И они рискнули.