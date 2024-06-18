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Грубое замечание из-за чиха обернулось поножовщиной

Грубое замечание из-за чиха обернулось поножовщиной

Автор:
18 июня 2024 06:08
Сообщество : Криминал
Метки: Анапа   Видео   конфликт   люди   нападение   нож   чих   
1679
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В пивном магазине Анапы произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них в ходе перепалки достал нож и ударил другого в шею.

В Анапе посетитель пивного магазина пырнул мужчину ножом из-за замечания. Инцидент произошел в одном из магазинов пива в станице Анапской. В торговом зале находилось двое мужчин. Один чихнул, второй сделал ему замечание в грубой форме.

После этого между клиентами произошел словесный конфликт. Мужчина, которому сделали замечание, достал из кармана нож. Затем он ударил им оппонента в шею.

Сообщается, что напавшего на обидчика мужчину с ножом задержали. Пострадавшего увезли на машине скорой помощи.

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Метки: Анапа   Видео   конфликт   люди   нападение   нож   чих   
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20  комментариев
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Нет чтобы сказать,будь здоров . Сказал бы "будьте здоровы" и сам был бы здоров.
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12k
Дмитрий 51 секунду назад
Сука с ножами все. Да ещё и тыкают без разбора ими. В шею! Это если не убил, то 99.9 % тяжкие телесные! Просто так. Достал -ткнул!
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41k
albedo Минуту назад
Опять чумазые ведут себя агрессивно, а получив отпор - убегают.
Я на стороне "интиллегента" - нечего было до него доматываться.
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41k
albedo 7 минут назад
А быдло сразу слилось, как отпор получило.
Сам нарывался.
Сам огреб.

Надеюсь второму ничего не будет.
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25k
MrGod 8 минут назад
Ужас, пянь и дегенерат, один в больничку ( хорошо если выживет) второй на нары.
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3k
ddp 12 минут назад
Даже не знаю кто из этих двоих более опасен для общества. Один бычит на ровном месте, второй не думая сразу нож сует без таковой необходимости. Обоим не место в обществе.
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19k
GROMOZEKA 16 минут назад
Мудень широкоспинный прям искал приключений и нашел их
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13k
butata Полчаса назад
Бычара чуть мясом не стал... интеллегента слегка жаль
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12k
Доктор Полчаса назад
В моё время обычно говорили - Будьте Здоровы )))
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1k
Лёха Лёха 46 минут назад
Сказ о том, как пустили быку кровь...
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5k
4ijik 53 минуты назад
Вот так на ровном месте из за быдла нажил себе проблем. Хотя и быдло в следующий раз может даже и подумает, стоит пасть разевать на посторонних, или лучше вежливо говорить.
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Комментарий удален. Причина: спам, реклама
−12
11k
Алексей Час назад
Сходил за пивком
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3k
Оксид Бетона Час назад
Молодец очкарик! Спокойно так воткнул нож черножопу в шею.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3338 постов (3279 в горячем)

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