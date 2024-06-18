Грубое замечание из-за чиха обернулось поножовщиной

В Анапе посетитель пивного магазина пырнул мужчину ножом из-за замечания. Инцидент произошел в одном из магазинов пива в станице Анапской. В торговом зале находилось двое мужчин. Один чихнул, второй сделал ему замечание в грубой форме.

После этого между клиентами произошел словесный конфликт. Мужчина, которому сделали замечание, достал из кармана нож. Затем он ударил им оппонента в шею.

Сообщается, что напавшего на обидчика мужчину с ножом задержали. Пострадавшего увезли на машине скорой помощи.