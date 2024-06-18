Грубое замечание из-за чиха обернулось поножовщиной

В пивном магазине Анапы произошел конфликт между двумя мужчинами. Один из них в ходе перепалки достал нож и ударил другого в шею.
В Анапе посетитель пивного магазина пырнул мужчину ножом из-за замечания. Инцидент произошел в одном из магазинов пива в станице Анапской. В торговом зале находилось двое мужчин. Один чихнул, второй сделал ему замечание в грубой форме.
После этого между клиентами произошел словесный конфликт. Мужчина, которому сделали замечание, достал из кармана нож. Затем он ударил им оппонента в шею.
Сообщается, что напавшего на обидчика мужчину с ножом задержали. Пострадавшего увезли на машине скорой помощи.
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Я на стороне "интиллегента" - нечего было до него доматываться.
Сам нарывался.
Сам огреб.
Надеюсь второму ничего не будет.