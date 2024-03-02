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Воровку настигла расплата за попытку похищения продуктовой тележки

Воровку настигла расплата за попытку похищения продуктовой тележки

Автор:
02 марта 2024 09:39
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Воровку   авто   машина   неудача   попытка похищения   стекло   тележка   фейл   
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Курьёзный случай был запечатлён одним из посетителей торгового заведения в США.

Темнокожая автовладелица решила украсть продуктовую тележку и попыталась разместить её в багажнике своего транспортного средства.

Но похитительница магазинной утвари не рассчитала габаритов багажного отсека и, закрывая заднюю дверь, лишилась её остекления.

Затем воровка решительно рассталась с тележкой и уехала с места несостоявшегося преступления.

Остаётся только догадываться, будет ли автовладелица обращаться в страховую компанию за выплатой ущерба, нанесённого ею своему автомобилю собственноручно.


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Метки: Видео   Воровку   авто   машина   неудача   попытка похищения   стекло   тележка   фейл   
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19  комментариев
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8k
Echo Час назад
Всё, уже не нужно
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10k
Сергей 13 минут назад
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845
Антоха Оренбург 21 минуту назад
Просто человек ездит на бмв. Она прекрасно понимает что до дома может не доехать. Вот и брала тележку чтобы продукты на себе не тащить.
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383
Alex 24 минуты назад
Ну если найдет адвоката, услуги которого стоят явно дороже чем ремонт машины, то можно и обратится. Он предстваит дело так что они хотела выгрузить продукты из тележки, а дверь машины случайно закрылась.
Ну а то что тележка на видео пустая, можно сослаться на техническую экспертизу что камера устроена так что не может снять содержимое . Звучит как фантастика? Но за деньги любая эспертиза подтвердит что все можно.
Ведь было уже дело когда женщина отсудила компенсацию у супермаркета так как наткнулась на непоседлевого ребенка и получила травму. И выиграла это дело не смотря на то этот ребенок был ее собственный...
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512
Шэльмавье фон Шольценко Полчаса назад
Тупая нигга. Больше добавить нечего.
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2k
Simadzu Полчаса назад
Так уже разбил, зачем вытаскивать? Тележка - ты плохая, уходи?
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162
zuckergut Полчаса назад
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2k
Igor Grishaev 37 минут назад
Всё остальное ниггеры уже украли?
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3k
Aleksandr M. 49 минут назад
К меня один вопрос. Оставим за скобками вопрос умственной полноценности и нравственности происходящего.
Нахрена было тачку в конце вынимать то, коли уж все приключилось?
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72k
Пётровыч Час назад
Цвет не имеет значения
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436
Рома Пётровыч 59 минут назад
В каком смысле ?
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25k
SolomonA Час назад
Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не уверен.“

Альберт Эйнштейн
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78k
Viktor Час назад
Тупая макака, хэтчбек же - сними полку, опусти спинки, туда две залезут! Хотя нахрена она ей сдалась, у нас вон только бомжи их тырят иногда, на металл.
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11k
hairov Час назад
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4k
Василий Афиногенов Час назад
в хозяйстве все пригодится
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Anarasius

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