Воровку настигла расплата за попытку похищения продуктовой тележки

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Курьёзный случай был запечатлён одним из посетителей торгового заведения в США.
Темнокожая автовладелица решила украсть продуктовую тележку и попыталась разместить её в багажнике своего транспортного средства.
Но похитительница магазинной утвари не рассчитала габаритов багажного отсека и, закрывая заднюю дверь, лишилась её остекления.
Затем воровка решительно рассталась с тележкой и уехала с места несостоявшегося преступления.
Остаётся только догадываться, будет ли автовладелица обращаться в страховую компанию за выплатой ущерба, нанесённого ею своему автомобилю собственноручно.
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Ну а то что тележка на видео пустая, можно сослаться на техническую экспертизу что камера устроена так что не может снять содержимое . Звучит как фантастика? Но за деньги любая эспертиза подтвердит что все можно.
Ведь было уже дело когда женщина отсудила компенсацию у супермаркета так как наткнулась на непоседлевого ребенка и получила травму. И выиграла это дело не смотря на то этот ребенок был ее собственный...
Нахрена было тачку в конце вынимать то, коли уж все приключилось?
Там другая фигня. Мой друг Фернандо (не кубинец, каталонец) ненавидит нигеров с Доминиканы ))
Вот где была испанская оккупация, там люди вменяемые, где англичане там [мат].
Альберт Эйнштейн