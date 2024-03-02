Воровку настигла расплата за попытку похищения продуктовой тележки

Темнокожая автовладелица решила украсть продуктовую тележку и попыталась разместить её в багажнике своего транспортного средства.

Но похитительница магазинной утвари не рассчитала габаритов багажного отсека и, закрывая заднюю дверь, лишилась её остекления.

Затем воровка решительно рассталась с тележкой и уехала с места несостоявшегося преступления.

Остаётся только догадываться, будет ли автовладелица обращаться в страховую компанию за выплатой ущерба, нанесённого ею своему автомобилю собственноручно.