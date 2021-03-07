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Как сейчас выглядят любимые остановки советских туристов

Как сейчас выглядят любимые остановки советских туристов (32 фото)

Автор:
07 марта 2021 09:30
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: СССР   в мире   интересно   остановки   туристы   фото   фоторепортаж   
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Призраки коммунизма, тени несбывшегося будущего — старые советские остановки на юге разрушенной державы.
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Метки: СССР   в мире   интересно   остановки   туристы   фото   фоторепортаж   
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Aleksandr 18 минут назад
руины высокоразвитой цивилизации...
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