Как сейчас выглядят любимые остановки советских туристов

В этот раз я хочу рассказать про одну из интересных, с архитектурной точки зрения серии остановок советской эпохи за авторством молодого Зураба Церетели.



Каждая из этих остановок — маленькая достопримечательность. Они остались в памяти простых советских граждан фотографиях в наших семейных фотоальбомах. Не удивительно, ведь возведены они в самых популярных местах Абхазии и туристы с удовольствием делали снимки на фоне необычных строений. В те годы, они выгляди на порядок лучше...



По некоторым источникам остановки являются дипломной работой Церетели, но это не так. Он заканчивал живописный факультет Тбилисской академии художеств и его «дипломной работой» был портрет спортсмена. С чем связана отдельная история.