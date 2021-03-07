Как сейчас выглядят любимые остановки советских туристов

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Призраки коммунизма, тени несбывшегося будущего — старые советские остановки на юге разрушенной державы.
В этот раз я хочу рассказать про одну из интересных, с архитектурной точки зрения серии остановок советской эпохи за авторством молодого Зураба Церетели.
Каждая из этих остановок — маленькая достопримечательность. Они остались в памяти простых советских граждан фотографиях в наших семейных фотоальбомах. Не удивительно, ведь возведены они в самых популярных местах Абхазии и туристы с удовольствием делали снимки на фоне необычных строений. В те годы, они выгляди на порядок лучше...
По некоторым источникам остановки являются дипломной работой Церетели, но это не так. Он заканчивал живописный факультет Тбилисской академии художеств и его «дипломной работой» был портрет спортсмена. С чем связана отдельная история.
Каждая из этих остановок — маленькая достопримечательность. Они остались в памяти простых советских граждан фотографиях в наших семейных фотоальбомах. Не удивительно, ведь возведены они в самых популярных местах Абхазии и туристы с удовольствием делали снимки на фоне необычных строений. В те годы, они выгляди на порядок лучше...
По некоторым источникам остановки являются дипломной работой Церетели, но это не так. Он заканчивал живописный факультет Тбилисской академии художеств и его «дипломной работой» был портрет спортсмена. С чем связана отдельная история.
Остановки Зураба Церетели в Абхазии
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Остановка «Летающая Тарелка» Координаты: 43.191909, 40.296089
Остановка «Бзыбский Мост» в народе именуемая «Летающей Тарелкой». Из всех остановок, которые приписывают Церетели она единственная бестолковая. Совершенно непрактичное строение. Я снимал её в дождливую и ветренную погоду и знаю о чём говорю.
Смотрится эффектно, но состояние плачевное. Ещё несколько лет и мозаичное панно, украшающее остановку, будет полностью утрачено.
Смотрится эффектно, но состояние плачевное. Ещё несколько лет и мозаичное панно, украшающее остановку, будет полностью утрачено.
Остановка «Ипподром» Координаты: 43.231589, 40.376467
Не смотря на близость ипподрома города Гагры, архитектурный облик остановки не связан с названием. Тщетно пытался увидеть здесь связь с «морским коньком», но не смог. А мозаичные панно с элементами абхазского фольклора выглядя чужеродно и вовсе вводят в ступор.
Если данные панно не является более поздней переделкой, то я бы назвал эту остановку Зураба Церетели наименее удачной из представленных.
Остановка «Морские Обитатели» Координаты: 43.178616, 40.302702
Остановку частично приспособили под магазин, а стены изрисовали — здесь утрачено понимание красоты советской архитектуры, но тоже самое можно сказать про каждую из бывших Советских Республик.
Тематика — морская. Но прямых ассоциаций мне провести не удалось. В интернете она подписана просто «морские обитатели».
Тематика — морская. Но прямых ассоциаций мне провести не удалось. В интернете она подписана просто «морские обитатели».
Остановка «Петушок» Координаты: 43.182500, 40.292586
Знакомьтесь — остановка «Петушок». Наверное так по представлению молодого Зураба Церетели выглядит петух. Смотрится странно, но стоит отдать должное остановка, официально называющаяся «птицефабрика» не утратила функциональности
Состояние остановки удовлетворительное, но местами мозаичные плиты опадают и обнажается железобетонной каркас конструкции.
Остановка «Рыбка» Координаты: 43.181052, 40.298346
Ещё одна остановка, вдохновленная «дарами моря» — сине-белый профиль «Рыбки» удачно вписывается в окружающий ландшафт, а сама остановка вместительная. Отличный пример того, как экспериментальная архитектура сохраняет практичность.
Остановка «Морской Гребешок» Координаты: 43.084567, 40.81164
Одно из немногих мест хотя бы похожих на нормальный туристический район. Даже остановка в виде морского гребешка тут отреставрированная и даже обзавелась новыми скамейками.
Остановка «Волна» Координаты: 43.339209,40.167781
Остановка «Волна» одна из самых известных в Абхазии. Расположена на въезде в Гагры, по правую руку если ехать со стороны России. Её ещё называют «Гребешок» по названию заброшенного советского пансионата по соседству.
В настоящий момент остановка не используется, учреждения в округе стоят заброшенными и автобусы тут не останавливаются, зато остановка «остановила» машину одного из местных джигитов и поэтому передняя секция у остановки сломана и «красуется» раскуроченной арматурой
В настоящий момент остановка не используется, учреждения в округе стоят заброшенными и автобусы тут не останавливаются, зато остановка «остановила» машину одного из местных джигитов и поэтому передняя секция у остановки сломана и «красуется» раскуроченной арматурой
Остановка «Дельфин» Координаты: 43.301097, 40.256068
Причудливые архитектурные формы остановки «Дельфин» отлично вписываются в прибрежный ландшафт и при этом на удивление практичны: форма остановки отлично защищает от непогоды и прямо из неё открывается отличный вид на море. К тому же, можно ждать автобус с чашечкой кофе из соседней кофейни, вот только ждать придётся долго, вечером в Абхазии с общественным транспортом просто беда.
Сложная форма остановки выигрышно смотрятся на фоне водной глади, а большое окно по центру, сводит воедино природное и рукотворное.
Остановка «Красноротая Лягушка» Координаты: 42.972916, 41.065553
Закончить хочется на позитивной ноте — это недавно отреставрированная «остановка-раковина» на выезде из Сухума. Причудливые формы похожи на винтообразную раковину ракушки Бурса Рубета, которую иногда называют «красноротой лягушкой». Не думаю, что название официальное, но точной информации о месте нет. Это Абхазия, тут даже кадастровой карты нет, что уж говорить о списках памятников архитектуры.
Мне удалось найти девять остановок, (ещё одна остановка «Осьминог») в Пицунде — десятая по счёту, к сожалению, ускользнула от внимания. Если читатели знают другие остановки, выполненные в такое же стиле, то напишите в комментарии где они находятся и что из себя представляют.
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