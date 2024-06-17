"Снял? Да ладно!": кита Станислава, который запутался в сетях, удалось спасти

Сначала его долго искали, около недели. Но благодаря современным технологиям кит был найден. Для спасения животного в Мурманскую область приехали специалисты из Южно-Сахалинска. Спасатели сначала пытались подплыть к киту на лодках, однако животное к себе не подпускало и постоянно уплывало. Спасатели почти две недели гонялись за китом, чтобы спасти его.