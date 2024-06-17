"Снял? Да ладно!": кита Станислава, который запутался в сетях, удалось спасти

Раненый кит не мог открыть пасть.
В Баренцевом море спасли кита, который запутался в сетях и не мог питаться, так как сети запутались за его пасть. Кита заметили туристы и тут же сообщили в Министерство природы. В сети кита прозвали Стасиком.
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Сначала его долго искали, около недели. Но благодаря современным технологиям кит был найден. Для спасения животного в Мурманскую область приехали специалисты из Южно-Сахалинска. Спасатели сначала пытались подплыть к киту на лодках, однако животное к себе не подпускало и постоянно уплывало. Спасатели почти две недели гонялись за китом, чтобы спасти его.
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В итоге они накинули крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного. Нож разрезал путы, освободив кита. После этого он спокойно уплыл. Также специалисты взяли анализы у кита, чтобы убедиться, что он здоров. Также глава Росприроднадзора Светлана Родионова отметила, что это первая удачная операция по спасению кита в России.
В Мурманской области, в поселке Териберка, туристы 3 июня обнаружили краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в сетях. Кит жив, передвигается.
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