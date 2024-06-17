FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 17103 поста • 1716 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
"Снял? Да ладно!": кита Станислава, который запутался в сетях, удалось спасти

"Снял? Да ладно!": кита Станислава, который запутался в сетях, удалось спасти

Автор:
17 июня 2024 19:39
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   Стасик   животные   кит   сети   фото   
1080
2
2

Раненый кит не мог открыть пасть.

В Баренцевом море спасли кита, который запутался в сетях и не мог питаться, так как сети запутались за его пасть. Кита заметили туристы и тут же сообщили в Министерство природы. В сети кита прозвали Стасиком.

Сначала его долго искали, около недели. Но благодаря современным технологиям кит был найден. Для спасения животного в Мурманскую область приехали специалисты из Южно-Сахалинска. Спасатели сначала пытались подплыть к киту на лодках, однако животное к себе не подпускало и постоянно уплывало. Спасатели почти две недели гонялись за китом, чтобы спасти его.

В итоге они накинули крюк с ножом на веревку, которая сдавливала шею и рот животного. Нож разрезал путы, освободив кита. После этого он спокойно уплыл. Также специалисты взяли анализы у кита, чтобы убедиться, что он здоров. Также глава Росприроднадзора Светлана Родионова отметила, что это первая удачная операция по спасению кита в России.

В Мурманской области, в поселке Териберка, туристы 3 июня обнаружили краснокнижного горбатого кита, запутавшегося в сетях. Кит жив, передвигается.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Спасение   Стасик   животные   кит   сети   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
сеньор Леонсио Час назад
7 футов под пузом!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Умница-красавица Час назад
Отлично! Сегодня только вспоминала, как там Стасик. А он вон чего, от спасателей скрывался))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
dampfer Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 5129 постов (4914 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
359366



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Саратове задержали напавшего на девочку приезжего мужчину
В Саратове задержали напавшего на девочку приезжего мужчину
Как снимали фильм "Старик Хоттабыч": кадры со съемок и 14 интересных фактов о фильме
Как снимали фильм "Старик Хоттабыч": кадры со съемок и 14 интересных фактов о фильме
Набирающие популярность в сообществах
До 2026 года в Москве появится еще 7 пешеходных мостов
До 2026 года в Москве появится еще 7 пешеходных мостов
Вопросы инспектора ГАИ, на которые водитель может смело не отвечать
Вопросы инспектора ГАИ, на которые водитель может смело не отвечать
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#Юмор#СССР#Москва#Ynews#собака#КИтай#США#сарказм
#в мире#люди#факты#Прикол#позитив#кошка#рыба#задержание#подборка#Индия
#животные#новости#интересно#забавно#Россия#полиция#ЧП#улыбнуло#сизо#знаменитости
Косатки: кровожадные дельфины, которых воспитывают бабушки Косатки: кровожадные дельфины, которых воспитывают бабушки Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались Кит вынырнул рядом с людьми, они с ним сфотографировались и поцеловались Люди спасли кита, который запутался в сети Люди спасли кита, который запутался в сети Кит, страдающий сильным сколиозом, замечен у берегов Испании Кит, страдающий сильным сколиозом, замечен у берегов Испании Любопытные киты заинтересовались парочкой в океане Любопытные киты заинтересовались парочкой в океане

На что жалуетесь?

Вернуться