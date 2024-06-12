Автобус с туристами перевернулся на трассе под Пермью

Погибших, к счастью, нет.
Сегодня около 2 часов дня на трассе «Пермь — Березники» автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне находился 41 пассажир. К счастью, никто не погиб. Всего, по данным местного Минздрава, пострадали 12 человек. Однако госпитализация потребовалась лишь четверым туристам. Их состояние оценивается как средней тяжести.
"Мы остановились помочь. Одна из пассажирок сказала мне, что в салоне автобуса было душно, поэтому, возможно, ему стало плохо из-за жары. Вызвали скорую и гаишников, кого-то увезли в больницу. Из пассажиров тяжелораненых мы не заметили, погибших, по крайней мере, нет", — рассказала очевидица.
Источник:
Причины аварии пока неизвестны. Пассажиры пишут, что в автобусе было душно и, возможно, водителю стало плохо. От госпитализации он отказался.
Источник:
Для выяснения всех обстоятельств ДТП на месте работает следственная группа. Сотрудники регионального СУ СК начали процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в ведомстве.
Источник:
Источник:
- Парикмахер из Перми накричала на пенсионерку и заставила подметать пол за то, что у старушки не было денег, чтобы оплатить стрижку
- В Перми создали робота Дуняшу
- «Ну и зачем мне Пермь?»: сын вице-премьера Пермского края показал видео с Бали и намекнул, что возвращаться в родные края не планирует
- «Я тебя сейчас вырублю»: пьяный пассажир самолёта устроил дебош и угрожал полицейским
- В Перми случилось очередное ЧП с самолётом в аэропорту и пилот компании-перевозчика рассказал, почему таких случаев всё больше
Причём тут туристы???