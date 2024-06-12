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Автобус с туристами перевернулся на трассе под Пермью

Автобус с туристами перевернулся на трассе под Пермью

Автор:
12 июня 2024 19:36
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Пермь   авария   автобус   кювет   следственный комитет   туристы   
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Погибших, к счастью, нет.

Сегодня около 2 часов дня на трассе «Пермь — Березники» автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне находился 41 пассажир. К счастью, никто не погиб. Всего, по данным местного Минздрава, пострадали 12 человек. Однако госпитализация потребовалась лишь четверым туристам. Их состояние оценивается как средней тяжести.

"Мы остановились помочь. Одна из пассажирок сказала мне, что в салоне автобуса было душно, поэтому, возможно, ему стало плохо из-за жары. Вызвали скорую и гаишников, кого-то увезли в больницу. Из пассажиров тяжелораненых мы не заметили, погибших, по крайней мере, нет", — рассказала очевидица.

Причины аварии пока неизвестны. Пассажиры пишут, что в автобусе было душно и, возможно, водителю стало плохо. От госпитализации он отказался.

Для выяснения всех обстоятельств ДТП на месте работает следственная группа. Сотрудники регионального СУ СК начали процессуальную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в ведомстве.

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Метки: Видео   Пермь   авария   автобус   кювет   следственный комитет   туристы   
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4  комментария
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19k
Alex ASK 2 часа назад
Обычный междугородний рейсовый автобус.
Причём тут туристы???
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8k
Neo 41 минуту назад
Неслабо канеш, но хорошо, что всё хорошо.
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5k
Горожанин 45 минут назад
Вот почему важно пристёгиваться ремнями безопасности, в том числе в автобусе.
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Burzum
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