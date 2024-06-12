Автобус с туристами перевернулся на трассе под Пермью

Сегодня около 2 часов дня на трассе «Пермь — Березники» автобус съехал в кювет и перевернулся. В салоне находился 41 пассажир. К счастью, никто не погиб. Всего, по данным местного Минздрава, пострадали 12 человек. Однако госпитализация потребовалась лишь четверым туристам. Их состояние оценивается как средней тяжести.



"Мы остановились помочь. Одна из пассажирок сказала мне, что в салоне автобуса было душно, поэтому, возможно, ему стало плохо из-за жары. Вызвали скорую и гаишников, кого-то увезли в больницу. Из пассажиров тяжелораненых мы не заметили, погибших, по крайней мере, нет", — рассказала очевидица.