В Балашихе семья мигрантов избила мужчину, отпинав его ногами за замечание их невоспитанному ребёнку. Вопя на всю улицу, незаменимые работники повалили несчастного мужика на асфальт и в несколько рук и ног отомстили за свою деточку. При этом дикари абсолютно не стеснялись того, что рядом находится малолетний сынишка их обидчика, который видит, как бьют его отца.