Ребёнок иностранцев попытался отобрать самокат у мальчика, чей отец находился неподалёку. Тот попенял наглому пацану и оттолкнул его. Эту сцену заметили иностранные специалисты, бросившиеся на помощь своему отпрыску.
В Балашихе семья мигрантов избила мужчину, отпинав его ногами за замечание их невоспитанному ребёнку. Вопя на всю улицу, незаменимые работники повалили несчастного мужика на асфальт и в несколько рук и ног отомстили за свою деточку. При этом дикари абсолютно не стеснялись того, что рядом находится малолетний сынишка их обидчика, который видит, как бьют его отца.
Осторожно! Сцены драки и нецензурная лексика!
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Инцидент в микрорайоне "Алексеевская роща", произошедший в минувшие выходные, был, увы, не единственным, в котором фигурировали мигранты.
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В Люберцах заметили пьяного абу-бандита, который так наотмечался Курбан-байрама, что пошёл крушить авто во дворе жк «Егорово парк», поселок Жилино-1.
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А жители Одинцово могли понаблюдать сцену поножовщины без смс и регистрации. Прямо на улице двое мужчин догнали третьего, избили его и ранили ножом, после чего скрылись в неизвестном направлении. Сейчас их разыскивают, а раненый лежит в больнице.
Интересно, это религиозный праздник на мусульман-понаехов так влияет или ретроградный Меркурий?
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Не пряники мигрантам раздавать и материнский капитал, а допустим законодательно утвердить, что первые пять лет испытательные, и в это время, за мелкие преступления высылка вместе с семьёй на родину, а за насильственные действия отстрел на месте!
Хватило пары выстрелов из двустволки.
А теперь ищем хотя бы намек на мои бахвальства или претензии к операторам. Нашли? Покажите мне и тогда можете задавать вопросы. Не нашли? Тогда следите за своими словами, а то странно получается, вроде Вы пустослов, но с претензиями.
А так, по юности лет косило меня правее. Что только по юности и горячности не делалось.