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Фокус с быстрым переодеванием

Фокус с быстрым переодеванием

Автор:
14 июня 2024 07:25
Метки: Видео   интересно   переодевание   платье   фокус   шоу талантов   
1954
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1

Участница шоу талантов впечатлила зрителей и членов жюри номером с быстрым переодеванием платьев. Интересно, в чём же её секрет?

Яркий номер мало кого оставил равнодушным.

Источник:

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Метки: Видео   интересно   переодевание   платье   фокус   шоу талантов   
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12  комментариев
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12k
hairov Час назад
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6k
Наталья 7 минут назад
спорим, что даже не смотря на такие таланты, ее муж все равно сидит ждет в машине, пока она соберется?
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871
Zmey8838 Полчаса назад
У нас какая-то фигуристка этот трюк делала
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6k
Roman Полчаса назад
Ссылка vk.com
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309
Самуил Маршак Roman 6 минут назад
Вот это - настоящее волшебство!
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13k
Сергей Полчаса назад
Блин, моей-бы хоть часть её умений! Всё время с ней опаздываю.
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12k
Zемляк Полчаса назад
Хороша, но армейские брюки, куртку хб, и сапоги с портянками даже за 45 сек не успеет надеть.
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63k
Андрей Полчаса назад
Ну тут очевидно, она вышла в ооочень толстой одежде, а закончила в платье на бретельках.
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8k
rutt Час назад
Одно дело когда в японском театре маску за секунду меняют, а тут наряд целиком! Однозначно уважуха.
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40k
Александр Час назад
Я БЫ ВДУЛ
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3332 поста (3274 в горячем)

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