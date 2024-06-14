Фокус с быстрым переодеванием

1954
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Участница шоу талантов впечатлила зрителей и членов жюри номером с быстрым переодеванием платьев. Интересно, в чём же её секрет?
Яркий номер мало кого оставил равнодушным.
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