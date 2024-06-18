Крокодилам в неволе помогают вылупляться из яиц

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Знали ли вы, что маленькие крокодилы не могут вылупиться самостоятельно? Поскольку скорлупа слишком твердая, самка открывает яйца языком. В неволе же скорлупу раскрывают специалисты. Вот как это выглядит.
Как вылупляются крокодилы в неволе
Особого внимания заслуживают звуки, которые издают малыши. Кажется, будто кто-то стреляет из бластеров.
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