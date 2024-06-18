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Крокодилам в неволе помогают вылупляться из яиц

Крокодилам в неволе помогают вылупляться из яиц

Автор:
18 июня 2024 07:30
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   интересно   крокодил   самка   яйцо   
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Знали ли вы, что маленькие крокодилы не могут вылупиться самостоятельно? Поскольку скорлупа слишком твердая, самка открывает яйца языком. В неволе же скорлупу раскрывают специалисты. Вот как это выглядит.

Как вылупляются крокодилы в неволе

Особого внимания заслуживают звуки, которые издают малыши. Кажется, будто кто-то стреляет из бластеров.

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Метки: Видео   животные   интересно   крокодил   самка   яйцо   
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MPEG-8 Час назад
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Головасыр коричнештанник 2 часа назад
"с помощью специальных ножниц"
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4033 поста (4033 в горячем)

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