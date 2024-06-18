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В ростовском СИЗО был третий заложник, сумевший вырваться и заблокировать бандитов

В ростовском СИЗО был третий заложник, сумевший вырваться и заблокировать бандитов

Автор:
18 июня 2024 14:47
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   захват заложников   ростов   сизо   спецназ   террористы   
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Начальник оперативного отдела Константин Горох, несмотря на ранение, сумел отрезать террористам доступ к оружейной комнате.

16 июня, шестеро заключенных попытались сбежать из СИЗО-1. Бандиты, содержавшиеся в соседних камерах, использовали четыре связанные простыни в качестве канатов. На них они спустились как на канатах с третьего и четвертого этажей. Решётки предварительно были выломаны.


После побега они сгруппировались и захватили в заложники сначала младшего инспектора дежурной смены Виктора Кончакова, который ранее учился в архитектурном колледже, затем служил в армии, и по окончанию службы пришёл работать в СИЗО.



После этого бандиты, как сообщает Телегам-канал SHOT, захватили в заложники 31-летнего Константина Гороха. Он вступил с террористами в схватку, был ранен в руку, но сумел бежать. Он заблокировал все двери, через которые террористы могли попасть в основной корпус, и, тем самым, отрезал им путь к оружейной комнате и камерам других заключённых.


Поэтому на всех видео, которые снимали бандиты, Гороха нет, а присутствуют лишь Виктор Кончаков и второй заложник - Александр Богма. Его руководство прислало на переговоры к террористам, когда Константин Горох сообщил о случившемся. Бандитов интересовало лишь одно: они хотели получить деньги и всё необходимое. чтобы покинуть СИЗО. Это подтвердил и 39-летний начальник оперативного управления Александр Богма, и местный имам, которого после прислали на переговоры к террористам.


Впрочем, договориться с бандитами не получилось даже у главного муфтия Ростовской области Ахмеда Абусупьянова, после чего силовики начали штурм. Заложников освободили, террористы были ликвидированы.


В отношении начальника ростовского СИЗО-1 Андрея Мусаева проводится служебная проверка. Устанавливается, как захватчики получили телефоны, флаги запрещённого ИГИЛ* и повязки, а также проверяются условия содержания заключённых. Известно, что изолятор переполнен, а сотрудников не хватает.


Всех сотрудников СИЗО допросят и проверят на связь с террористами. Ведь каким-то образом заключенные получили оружие и террористическую литературу.


Что касается взятых в заложники, с ними сейчас всё хорошо. Константину Гороху оказали медпомощь, его жизни ничего не угрожает. А вот его поведение заслуживает поощрения, т.к. благодаря смелым действиям начальника оперотдела, террористов удалось отсечь от оружейной комнаты - вряд ЧП обошлось без жертв, если бы в руки бандитов попалось серьёзное оружие.

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Метки: Видео   захват заложников   ростов   сизо   спецназ   террористы   
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8  комментариев
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32k
Serg2001 Полчаса назад
Получается, если бы не Горох, получили бы рак мозгов в виде целого СИЗО, захваченного вооруженными сидельцами. Открыли бы камеры. Раздали оружие.
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5k
Serj81 10 минут назад
Там такие морды, что нужно было их еще до СИЗО, когда впервые брали, устранять.
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33
Iosif Stalin 41 минуту назад
"А вот его поведение заслуживает поощрения, т.к. благодаря смелым действиям террористов удалось отсечь..."
Запятая где? Или автор восхищается смелым действиям террористов?
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33
Iosif Stalin Andrew Минуту назад
Не соглашусь, т.к. в начале предложения уже указано, что благодаря ЕГО смелым действиям, автор продолжает предыдущее предложение и указывает кому благодаря! И правильно было-бы написать "благодаря смелым действиям, террористов удалось отсечь..."
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18k
Nikita 46 минут назад
Так ЧТО он "сумел отрезать террористам "?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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