В ростовском СИЗО был третий заложник, сумевший вырваться и заблокировать бандитов

Впрочем, договориться с бандитами не получилось даже у главного муфтия Ростовской области Ахмеда Абусупьянова, после чего силовики начали штурм. Заложников освободили, террористы были ликвидированы.





В отношении начальника ростовского СИЗО-1 Андрея Мусаева проводится служебная проверка. Устанавливается, как захватчики получили телефоны, флаги запрещённого ИГИЛ* и повязки, а также проверяются условия содержания заключённых. Известно, что изолятор переполнен, а сотрудников не хватает.



