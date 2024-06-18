В ростовском СИЗО был третий заложник, сумевший вырваться и заблокировать бандитов

Начальник оперативного отдела Константин Горох, несмотря на ранение, сумел отрезать террористам доступ к оружейной комнате.
16 июня, шестеро заключенных попытались сбежать из СИЗО-1. Бандиты, содержавшиеся в соседних камерах, использовали четыре связанные простыни в качестве канатов. На них они спустились как на канатах с третьего и четвертого этажей. Решётки предварительно были выломаны.
После побега они сгруппировались и захватили в заложники сначала младшего инспектора дежурной смены Виктора Кончакова, который ранее учился в архитектурном колледже, затем служил в армии, и по окончанию службы пришёл работать в СИЗО.
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После этого бандиты, как сообщает Телегам-канал SHOT, захватили в заложники 31-летнего Константина Гороха. Он вступил с террористами в схватку, был ранен в руку, но сумел бежать. Он заблокировал все двери, через которые террористы могли попасть в основной корпус, и, тем самым, отрезал им путь к оружейной комнате и камерам других заключённых.
Поэтому на всех видео, которые снимали бандиты, Гороха нет, а присутствуют лишь Виктор Кончаков и второй заложник - Александр Богма. Его руководство прислало на переговоры к террористам, когда Константин Горох сообщил о случившемся. Бандитов интересовало лишь одно: они хотели получить деньги и всё необходимое. чтобы покинуть СИЗО. Это подтвердил и 39-летний начальник оперативного управления Александр Богма, и местный имам, которого после прислали на переговоры к террористам.
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Впрочем, договориться с бандитами не получилось даже у главного муфтия Ростовской области Ахмеда Абусупьянова, после чего силовики начали штурм. Заложников освободили, террористы были ликвидированы.
В отношении начальника ростовского СИЗО-1 Андрея Мусаева проводится служебная проверка. Устанавливается, как захватчики получили телефоны, флаги запрещённого ИГИЛ* и повязки, а также проверяются условия содержания заключённых. Известно, что изолятор переполнен, а сотрудников не хватает.
Всех сотрудников СИЗО допросят и проверят на связь с террористами. Ведь каким-то образом заключенные получили оружие и террористическую литературу.
Что касается взятых в заложники, с ними сейчас всё хорошо. Константину Гороху оказали медпомощь, его жизни ничего не угрожает. А вот его поведение заслуживает поощрения, т.к. благодаря смелым действиям начальника оперотдела, террористов удалось отсечь от оружейной комнаты - вряд ЧП обошлось без жертв, если бы в руки бандитов попалось серьёзное оружие.
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Запятая где? Или автор восхищается смелым действиям террористов?
Проблема не в запятой, а безграмотном синтаксисе автора (публикатора) - не хватает важного дополнения, из-за которого смысл фразы выворачивается наизнанку.
правильно было бы написать " т.к. благодаря смелым действиям _<начальника оперативного отдела>_ террористов удалось отсечь..."