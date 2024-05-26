Прогулка по Санкт-Петербургу 1909 года

26.

Подлодка "Дракон" с сентября 1908 года проходила испытания с достройкой, в ноябре 1909 года официально принята в казну, но до августа 1911 года дорабатывалась, испытывалась и доделывалась. Достройка усугубилась взрывом паров бензина, произошедшим 1 августа 1909 года и задержавшим строительство ещё почти на год. 30 ноября 1911 года введена в строй и прослужила до 9 октября 1916 года, когда была официально выведена из состава флота.