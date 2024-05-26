Прогулка по Санкт-Петербургу 1909 года

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Давайте вместе посмотрим каким тогда был Санкт-Петербург!
Интересного вам просмотра!
2.
27 июня 1909 года в Санкт-Петербурге открыли памятник «Пётр I спасает погибающих в Лахте в 1724 году».
Спустя 10 лет скульптуру признали антихудожественной и переплавили. История гласит, что Пётр I, возвращаясь из поездки в Шлиссельбург 5 ноября 1724 года, обнаружил у Лахты севший на мель бот с людьми и начал их спасать.
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5.
А вот такая суета творилась на Фонтанке. На фото - Обуховский мост и современный Московский проспект.
8.
Трамвай за пару лет стал не просто привычным, а практически обязательным элементом на фотографиях. На снимке - Никольский собор и Садовая улица.
9.
А это - новый Измайловский трамвайный мост через Фонтанку.
До наших дней он не сохранился и сейчас на набережной Фонтанки можно обнаружить только остатки подходов к нему.
10.
В 1909 году всероссийский аэроклуб для популяризации авиации среди населения приглашает иностранных пилотов
Приглашают иностранных пилотов для участия в показательных выступлениях. Во второй половине октября в Петербург приезжает французский лётчик Альбер Гюйо. Для выполнения полетов был выбран Коломяжский ипподром, отвечавший всем необходимым требованиям: ровная площадка, трибуны для зрителей и высокий забор, чтобы безбилетники не смогли увидеть удивительное зрелище.
11.
1 ноября на Коломяжском ипподроме на аэроплане «Блерио-IX» Гюйо совершил два полета на высоте 12 – 15 метров общей продолжительностью 8 минут, а затем под восторженные крики многотысячной толпы выполнил еще один круг над ипподромом.
14.
Ещё одна не дожившая до наших дней церковь - Борисоглебская на Калашниковской (ныне - Синопская) набережной.
Храм закрыт в июле 1934 (решением президиума Ленсовета от 15 июля 1934) и использовался под склад, а летом 1975 полуразрушенное здание было окончательно снесено.
16.
Самый центр города - вид на Екатерининский канал (ныне - канал Грибоедова) и собор Воскресения Христова (Спас-на-Крови).
17.
А на Знаменской площади (современная площадь Восстания) в 1909 году торжественно открыли памятник Александру Третьему
18.
Один из главных рынков города - Покровский на Покровской площади, что в Коломне.
Сейчас мы знаем Покровскую площадь как площадь Тургенева.
19.
Бесплатный кипяток от городской санитарной комиссии на Университетской набережной. Практиковалась раздача кипятка и чая во время эпидемии холеры
20.
Николай II и датский король Фредерик VIII следуют ко дворцу в Новом Петергофе во время визита датской королевской семьи.
26.
Подводная лодка «Дракон» у Нового Адмиралтейства.
Подлодка "Дракон" с сентября 1908 года проходила испытания с достройкой, в ноябре 1909 года официально принята в казну, но до августа 1911 года дорабатывалась, испытывалась и доделывалась. Достройка усугубилась взрывом паров бензина, произошедшим 1 августа 1909 года и задержавшим строительство ещё почти на год. 30 ноября 1911 года введена в строй и прослужила до 9 октября 1916 года, когда была официально выведена из состава флота.
27.
Буксировка разводной части мост Петра Великого по Неве на катамаране от Металлического завода к месту установки.
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