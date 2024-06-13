Неудачные шутки, после которых людей ждали последствия

1152
15
Все мы любим шутки. Но иногда юмор может нанести вред. Пользователи поделились своими самыми неудачными приколами, которые даже имели последствия.
×
А вы помните свою самую злую шутку?
Источник:
Еще крутые истории!
- А мы этого не знали: пользователи поделились секретами бренда или компании, в которой раньше работали
Новости партнёров
реклама
Ну я по простоте душевной и рассказал анекдот про сокращение штатов на 10% в ракетных войсках. И поначалу было даже странно, почему все так кисло восприняли, смешной же анекдот.
В штабе ракетных войск:
- Сегодня пришел приказ о сокращении штатов на 10%. Всем понятно?
- Да...
- А теперь детали: Я думаю, надо начать с Техаса, Флориды, Алабамы...