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Неудачные шутки, после которых людей ждали последствия

Неудачные шутки, после которых людей ждали последствия

Автор:
13 июня 2024 19:37
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Неудачная шутка   Прикол   забавно   истории   истории из жизни   фото   шутка   
1152
15

Все мы любим шутки. Но иногда юмор может нанести вред. Пользователи поделились своими самыми неудачными приколами, которые даже имели последствия.

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А вы помните свою самую злую шутку?

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Метки: Неудачная шутка   Прикол   забавно   истории   истории из жизни   фото   шутка   
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9  комментариев
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12k
Юлия Полчаса назад
В 23 года реветь, что стала старее и просрать свой же др это, конечно, клиника.
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10k
Роман 2 минуты назад
травил анекдоты про евреев, а потом оказалось что в компании одни евреи. Я еще подумал что у них юмора нет, а оно вон что.
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3k
Yus 7 минут назад
Вот это серьёзно? Поделитесь, у кого в 23 года были 16 летние "ДРУЗЬЯ ДЕТСТВА".
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15k
Владимир Полчаса назад
Мне одному кажется что это какие то тупые шутки? Даже если они неудачные, они хотя бы должны быть смешными.
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12k
hairov Полчаса назад
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5k
Fishki_surfer 38 минут назад
Был как-то в командировке в "русскоязычной" конторе в Нью-Йорке, тамошний народ в обеденный перерыв что-то отмечал в неформальной обстановке и рассказывали анекдоты по-очереди.
Ну я по простоте душевной и рассказал анекдот про сокращение штатов на 10% в ракетных войсках. И поначалу было даже странно, почему все так кисло восприняли, смешной же анекдот.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1733 поста (1683 в горячем)

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