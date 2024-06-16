"Пытались скрыть". Комментарии экспертов о захвате заложников в ростовском СИЗО

Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент с террористами в ростовском СИЗО изначально пытались скрыть. Якобы, для этого утром в изолятор приехал начальник оперативного управления регионального ФСИН Александр Богма. Однако переговоры с заключёнными зашли в тупик, и он тоже оказался в заложниках вместе с младшим инспектором дежурной смены Виктором Кончаковым.

По словам члена Совета по правам человека при президенте Евы Меркачёвой, Богма не должен был находиться на территории исправительного учреждения в воскресенье.

Более того, по данным SHOT, чуть позже на переговоры приехал имам Духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммед Бикмаев. Он просил террористов сложить оружие и отпустить заложников, но переговоры завершились безуспешно. После этого силовики начали штурм, в ходе которого освободили заложников и ликвидировали террористов.