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"Пытались скрыть". Комментарии экспертов о захвате заложников в ростовском СИЗО

"Пытались скрыть". Комментарии экспертов о захвате заложников в ростовском СИЗО

Автор:
16 июня 2024 21:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ФСИН   заложники   комментарии   ростов   сизо   террористы   факты   эксперты   
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Утренний боевик в ростовском СИЗО закончился относительно удачно для всех, кроме террористов. Разумеется, теперь последуют разборы полетов и проверки системы ФСИН и, конечно, журналисты и эксперты сразу начали отрабатывать свой хлеб. Одни публикуют жареные факты, другие - комментарии о том, как все произошедшее стало реальностью.

Как сообщает Telegram-канал Shot, инцидент с террористами в ростовском СИЗО изначально пытались скрыть. Якобы, для этого утром в изолятор приехал начальник оперативного управления регионального ФСИН Александр Богма. Однако переговоры с заключёнными зашли в тупик, и он тоже оказался в заложниках вместе с младшим инспектором дежурной смены Виктором Кончаковым.

По словам члена Совета по правам человека при президенте Евы Меркачёвой, Богма не должен был находиться на территории исправительного учреждения в воскресенье.

Более того, по данным SHOT, чуть позже на переговоры приехал имам Духовного управления мусульман Ростовской области Мухаммед Бикмаев. Он просил террористов сложить оружие и отпустить заложников, но переговоры завершились безуспешно. После этого силовики начали штурм, в ходе которого освободили заложников и ликвидировали террористов.

Сейчас в СИЗО-1 идут обыски заключенных. Силовикам предстоит выяснить каким образом на территорию учреждения попали флаг запрещённой в России террористической группировки и повязки, которые были сегодня на головах террористов.

Есть предположение, что их передали под видом полотенец извне, сообщает источник SHOT. Ножи и заточки, которыми террористы угрожали заложникам, они, предположительно забрали у других заключённых. Обыски также идут у родственников ликвидированных преступников, оперативники ищут тех, кто мог передать такие посылки в СИЗО.

Бывший сотрудник уголовного розыска в Московской области Игорь Нестеренко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» призвал обновить руководящий состав работников Федеральной службы исполнения наказаний:

Персонал, который работает в СИЗО, оставляет желать лучшего. Этот факт, который мы видим, подтверждает мой тезис о том, что, когда мы получаем на работу людей абы каких и абы как подготовленных, это закономерное явление. Подтверждение тому, что говорил господин Колокольцев — «Денег нет, персонала нет, и что же нам делать?». Если мы не хотим получать профессиональную полицию и ФСИН, то получите это и распишитесь. Проблему надо решать, поставив на место руководителей тех людей, которые понимают и знают, что делают. Нужно понимать, кто это делает, каким способом и потом давать финансы. Изменять систему.

Депутат гордумы Ростова-на-Дону Сергей Смирнов в интервью RTVI поделился своим мнением о том, почему захват СИЗО стал возможен:

Во-первых, вопрос переполненности СИЗО. Если мне не изменяет память, оно рассчитано на 400 человек. В настоящий момент времени там находится 900 человек. Кроме того, вопрос недоукомплектованности персоналом в СИЗО. Ну и, как вы видели на многих видео, которые были в сети [террористы] располагали рациями, они располагали холодным оружием, они даже располагали символикой ИГИЛ*. То есть каким-то образом все это попало на территорию СИЗО.

О возможных последствиях:

Я думаю, что после этих событий, видимо, нас ждет смена руководства в [ростовском управлении] ФСИН, безусловно.

В Госдуме тем временем призвали «не торопиться с выводами» после захвата заложников в ростовском СИЗО. Там также сочли бессмысленным «перетряхивать» все изоляторы после ЧП.

Первый зампред комитета по безопасности Михаил Старшинов сказал «Подъёму», что нужно дождаться результатов проверки, в том числе внутри ФСИН:

Совершенно точно будет проведена проверка, в том числе служебная внутри самого ведомства. От результатов этой проверки всё будет зависеть. Могу предположить, что до вот этих мероприятий не стоит торопиться с выводами. Вот эти ножи и террористическая символика – это ж как-то у них там оказалось, каким-то очевидно незаконным способом. А второе – это как произошёл сам захват заложников. Сейчас бесполезно гадание на кофейной гуще, надо дождаться результатов проверки.

По мнению Старшинова, проверять все СИЗО при этом необходимости нет.

Вы знаете, просто сказать, что давайте всё это перетряхнём, ну… Практика показывает, что как бы это не было печально, но через какое-то время всё возвращается на круги своя. Причины лежат в другой сфере. Это тема для другой объёмной и профессиональной беседы. Главное – разобраться, что здесь произошло.

В свою очередь депутат Хинштейн уверен, что после случившегося «многим придётся ответить своими погонами».

Российский журналист и политический деятель Андрей Медведев, приводит в своем ТГ-канале письмо одного из подписчиков в защиту сотрудников ростовского СИЗО:

Из писем читателей.

"Я понимаю критику ФСИН в Ростове. Но есть один вопрос который почему то не озвучивается - это уровень некомплекта личного состава. Будете крайне удивлены, что в этой сфере происходит.

Особенно если задать вопрос именно по режимным и оперативным подразделениям, а не в целом с учетом всех бухгалтеров и поваров. А если еще посмотреть зарплаты без переработок и выслуги...

Официально некомплект около 20% всех категорий. Режим - кто собственно и должен обеспечивать обыска, стоять на ключах, смотреть в камеры - некомплект в отдельных СИЗО доходит до 60%. Что в СИЗО некомплектная дежурная смена может сделать? С учетом что они еще и расставлены на разных постах.

И про оружие - внутри охраняемой территории его никогда не было. Отдел охраны с оружием обеспечивает только предупреждение побегов. Если вкратце.

И вот еще. Про бороды и прочее.

Бороды, гражданская одежда по ПВР** СИЗО разрешены и ничем не регулируется. Ограничение в 9 мм только для осужденных. Подозреваемые и обвиняемые могут ходить с любой длиной. Когда делали новый ПВР сотрудники ФСИН пытались продавить чтобы и осужденные и обвиняемые были чисто выбритыми, но Минюст не принял предложение".

Напомним, бойцы спецназа провели штурм СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где сегодня утром шестеро арестантов взяли в заложники двух сотрудников ФСИН и потребовали предоставить им оружие и транспорт. Сообщается, что вместо оружия террористы получили лишь свинец — все шестеро ликвидированы, а заложники освобождены.
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области в связи с захватом заложников в одном из СИЗО Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ (захват заложника).

Председатель СК России поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства, а также поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. представить доклад о первоначальных результатах расследования и установленных обстоятельствах.

*запрещенная в России террористическая группировка

Источник:

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Метки: ФСИН   заложники   комментарии   ростов   сизо   террористы   факты   эксперты   
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12  комментариев
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11k
Игорь 2 часа назад
…. инцидент с террористами в ростовском СИЗО изначально пытались скрыть. Якобы, для этого утром в изолятор приехал начальник оперативного управления регионального ФСИН Александр Богма….. - бредятина какая то
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5k
Андрей 38 минут назад
Если СИЗО рассчитано на 400 человек, то оставить 400, остальных расстрелять, особенно обезьян
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1k
Пчёлкин 44 минуты назад
Должно быть 2 человека на этаж, а по факту 1 человек на 2 этажа... Вот и весь разговор. Не ценит система людей. Да младшим инспекторам памятники нужно ставить и пылинки с них здувать, парни несут службу в жутких условиях. И их же во всём и обвинят, хотя пронести запрет мог кто угодно, народа в погонах там ходит тьма.
Маски - молодцы!!! Только так!!! Спасибо
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18k
Мистер Фикс Час назад
"За деньги мы приведем вам хоть самого черта!" ©
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324
Артём Час назад
Про попытку скрыть, хрень полнейшая.
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7k
Wadim Час назад
надеюсь уши им тоже отмели, чтобы они к своему сраному олаху не доехали.
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1k
Darki 2 часа назад
Мини "Крокус",но с относительно счастливым концом.Чернота отправилась лизать своим гуриям без суда и следствия.
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Артём Darki Час назад
Хайпуете на "Крокусе"? Да вы говна кусок. Ничего общего.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1529 постов (1456 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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