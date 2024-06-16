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15 редкостей, которые попались людям на глаза

15 редкостей, которые попались людям на глаза

Автор:
16 июня 2024 21:45
Сообщество : ФотоМир
Метки: людям   находки   попались   природа   редкости   сюрпризы   
1714
16

В мире много удивительного, и природа не перестаёт преподносить нам сюрпризы. В этом посте вы увидите занимательные редкости, которые встретились на пути людям, и они решили поделиться своими находками в Интернете. Взгляните!

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Метки: людям   находки   попались   природа   редкости   сюрпризы   
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5  комментариев
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10k
Павел 46 минут назад
Карликовый Дракон, прикольный зверь.
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17k
ss 2 минуты назад
Комментарий к фото
- Что это у вас такое?
- Красная смородина.
- А почему она жёлтая?!
- Потому что зелёная.
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17k
ss 5 минут назад
Комментарий к фото
Фу, как неполитикорректно! Нужно - "melanosuchus afroamericano"!
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19k
тов.Suhov 14 минут назад
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63k
Мойша Полчаса назад
Комментарий к фото
Так табак очень часто используют как декоративное растение на клумбах.
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1903 поста (1847 в горячем)

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