15 редкостей, которые попались людям на глаза

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В мире много удивительного, и природа не перестаёт преподносить нам сюрпризы. В этом посте вы увидите занимательные редкости, которые встретились на пути людям, и они решили поделиться своими находками в Интернете. Взгляните!
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4. Аморфопаллус титановый, один из самых крупных цветов в мире. Цветет раз в 40 лет в течение 4 дней
9. Дерево Мафусаила (разновидность долговечной сосны) - один из старейших живых организмов, растёт в национальном лесу Инио, на востоке Калифорнии. Приблизительный возраст составляет 4848 лет, точное местонахождение держится в секрете
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