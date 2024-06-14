FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 13102 поста • 860 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
30-летнюю капсулу времени ВАЗ-2106 без пробега выставили на продажу

30-летнюю капсулу времени ВАЗ-2106 без пробега выставили на продажу

Автор:
14 июня 2024 15:31
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ВАЗ   Лада   авто   автомир   автомобили   капсула времени   машина   
1127
7
ВАЗ-2106, "прописанный" в Нефтеюганске проехал за всю свою жизнь всего 63 километра. Автомобиль был выпущен с конвейера в 1993 году. Оценили "капсулу времени" в 2 миллиона рублей. За такую сумму сегодня можно купить хорошо оснащённую новую Lada Vesta.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   ВАЗ   Лада   авто   автомир   автомобили   капсула времени   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
DuckTales 52 минуты назад
А зачем она нужна за такие деньги + сколько еще надо вложить , чтоб она нормально поехала, да и смысл в этом ширпотребе ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
1k
Андрей Граф Полминуты назад
была бы 7, это да, а шаха так себе
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Sheir 22 минуты назад
Я на шестерке отъездил два года. Дрова те еще. Болячек-целый список. Причем у меня была с механическим вентилятором системы охлаждения, в пробках перегревалась моментально.Такого добра и даром не надо, разе что в коллекцию куда-нибудь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
64k
Олег Полчаса назад
20 руб/кг ей цена
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
ValdemarNaftulievich Полчаса назад
Лада Фиатовна Жигулёва...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Vacony 45 минут назад
ну на фоне продающихся остатков гнилых кузовов иномарок, найденных в лесах или после пожаров за миллионы баксов - это все же машина на ходу.... и время доказало, что покраска и хром получше настоящих
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1367 постов (1370 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

33257



Другие посты автора
Популярное в сообществах
На Кубу прибыл российский флот
На Кубу прибыл российский флот
Мужчину, избившего глухонемую водительницу такси в Подмосковье, приговорили к исправительным работам и материальной компенсации
Мужчину, избившего глухонемую водительницу такси в Подмосковье, приговорили к...
Набирающие популярность в сообществах
Чихуахуа добрался до героина и получил передозировку
Чихуахуа добрался до героина и получил передозировку
Намешалось
Намешалось
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#машина#люди#Прикол#Юмор#собака#кошка#КИтай#СССР#маразм
#фото#автомир#интересно#ДТП#авто аварии#Автовсячина#полиция#новости#конфликт#забавно
#животные#автомобили#история#аварии#кино#дети#США#позитив#улыбнуло#Ynews
Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото) Футуристичный электровнедорожник Skye показали вживую (3 фото) В Польше нашли забытые Lada десятого семейства В Польше нашли забытые Lada десятого семейства АвтоВАЗ приступил к выпуску двигателей объёмом 1.8 под названием Evo АвтоВАЗ приступил к выпуску двигателей объёмом 1.8 под названием Evo Разорвало на части как игрушку Разорвало на части как игрушку Lada Vesta в России станет дешевле за счёт новой комплектации или правильнее - недокомплектации Lada Vesta в России станет дешевле за счёт новой комплектации или правильнее - недокомплектации АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства Lada Vesta SW и SW Cross АвтоВАЗ сообщил о возобновлении производства Lada Vesta SW и SW Cross

На что жалуетесь?

Вернуться