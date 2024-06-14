30-летнюю капсулу времени ВАЗ-2106 без пробега выставили на продажу

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ВАЗ-2106, "прописанный" в Нефтеюганске проехал за всю свою жизнь всего 63 километра. Автомобиль был выпущен с конвейера в 1993 году. Оценили "капсулу времени" в 2 миллиона рублей. За такую сумму сегодня можно купить хорошо оснащённую новую Lada Vesta.
Судя по отчёту по VIN, всю жизнь автомобиль провёл в одних руках. Причину, по которой машина не эксплуатировалась, владелец не указывает. Вазовский седан находится в стоковом, заводском состоянии.
Оснащённый карбюраторной «четвёркой» объёмом 1,3 литра и мощностью 64 л.с., автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 18 секунд и далее до предельных 145 км/ч. Через 4-ступенчатую «механику» тяга передаётся на задние колёса. ВАЗ-2106 в разных модификациях выпускался с 1976 по 2006 год.
Оснащённый карбюраторной «четвёркой» объёмом 1,3 литра и мощностью 64 л.с., автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 18 секунд и далее до предельных 145 км/ч. Через 4-ступенчатую «механику» тяга передаётся на задние колёса. ВАЗ-2106 в разных модификациях выпускался с 1976 по 2006 год.
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