Более 120 москвичей отравились едой из доставки - всем пришлось обратиться к врачам

А 30 человек попало в реанимацию в тяжёлом состоянии.
14 июня в столичные больницы обратились первые пострадавшие. С жалобами на понос, рвоту, слабость и температуру - типичные признаки отравления. Больные поступали и на следующий день: им было от 18 до 60 лет и все они заказали еду в службе доставки.
Установление обстоятельств произошедшего, ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), а также результаты эпидемиологического расследования на контроле в прокуратуре Москвы, - сообщили в столичном ведомстве.
Какими «деликатесами» накормили отравившихся - сейчас выясняют эксперты. Предположительно, все они поели салаты от «Вкусвилла» и «Кухни на районе».
Департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию в связи с обращением граждан с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. На текущий момент 55 человек находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них в реанимации. Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятыми в связи с этим мерами, контролю со стороны медиков, угрозы для жизни этих пациентов нет. Всего за медицинской помощью обратились 121 человек - это те пациенты, которые почувствовали у себя симптомы отравления, - заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Ботулизм вызывают токсины бактерий Clostridium botulinum. Признаки и симптомы пищевого отравления начинаются между 12 и 36 часами после того, как человек подхватил заразу. Обычно это сухость во рту, затрудненное дыхание, тошнота, рвота и спазмы. По данным ВОЗ, пищевой ботулизм является потенциально смертельной болезнью. Конечно же, если её вовремя не диагностировать и не лечить.
Роспотребнадзор прикрыл кухни по приготовлению «чудо-салатов» и ведёт проверку. А у «Кухни на районе» заодно приостановил приложение по доставке еды и работу вендинговых автоматов.
Источник:
Источник:
- В России вспышка «ходячей пневмонии»: у больниц стоит очередь из скорых
- Жительница Москвы умерла после того, как поела арбуз
- Марина Овсянникова заявила, что её пытались отравить в Париже
- Более 10 человек в Новосибирске заказали суши и слегли с жуткой диареей
- Медсестра московской больницы совратила пациента и потребовала за молчание 10 млн рублей
Ну прикроют эту лавочку, они на другое имя с другим названием опять откроются! Бизнес то налажен!
----------------------;
У этих ровных с одной извилиной вшивых пацанчиков кто-то ещё что-то покупал?
"Предположительно, все они поели салаты от «Вкусвилла» и «Кухни на районе»"
А на самом деле:
Попавшие в больницы Москвы десять человек с отравлением и подозрением на ботулизм перед этим ели консервированный салат от отечественной компании «Гастропорт». Пострадавшие заказали себе «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», сообщает телеграм-канал SHOT.
«Попавшие в больницы с подозрением на ботулизм жители Москвы ели “Салат лобио” компании “Локалкитчен” и “Салат с тунцом, фасолью и яблоком” фирмы “Гастропорт”», говорится в публикации.
Поэтому не ешь консервы.
Это очень просто.
А мог бы готовить еду сам и жить долго и счастливо.