Более 120 москвичей отравились едой из доставки - всем пришлось обратиться к врачам

14 июня в столичные больницы обратились первые пострадавшие. С жалобами на понос, рвоту, слабость и температуру - типичные признаки отравления. Больные поступали и на следующий день: им было от 18 до 60 лет и все они заказали еду в службе доставки.

Установление обстоятельств произошедшего, ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), а также результаты эпидемиологического расследования на контроле в прокуратуре Москвы, - сообщили в столичном ведомстве.

Какими «деликатесами» накормили отравившихся - сейчас выясняют эксперты. Предположительно, все они поели салаты от «Вкусвилла» и «Кухни на районе».