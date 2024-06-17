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Более 120 москвичей отравились едой из доставки - всем пришлось обратиться к врачам

Более 120 москвичей отравились едой из доставки - всем пришлось обратиться к врачам

Автор:
17 июня 2024 14:33
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Москва   больница   ботулизм   отравление   реанимация   салаты   
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А 30 человек попало в реанимацию в тяжёлом состоянии.

14 июня в столичные больницы обратились первые пострадавшие. С жалобами на понос, рвоту, слабость и температуру - типичные признаки отравления. Больные поступали и на следующий день: им было от 18 до 60 лет и все они заказали еду в службе доставки.

Установление обстоятельств произошедшего, ход расследования уголовного дела, возбужденного по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей), а также результаты эпидемиологического расследования на контроле в прокуратуре Москвы, - сообщили в столичном ведомстве.

Какими «деликатесами» накормили отравившихся - сейчас выясняют эксперты. Предположительно, все они поели салаты от «Вкусвилла» и «Кухни на районе».

Департамент здравоохранения и медицинские организации города полностью контролируют ситуацию в связи с обращением граждан с симптомами отравления и подозрением на ботулизм. На текущий момент 55 человек находятся в тяжёлом состоянии, 30 из них в реанимации. Благодаря своевременному обращению за медицинской помощью, предпринятыми в связи с этим мерами, контролю со стороны медиков, угрозы для жизни этих пациентов нет. Всего за медицинской помощью обратились 121 человек - это те пациенты, которые почувствовали у себя симптомы отравления, - заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ботулизм вызывают токсины бактерий Clostridium botulinum. Признаки и симптомы пищевого отравления начинаются между 12 и 36 часами после того, как человек подхватил заразу. Обычно это сухость во рту, затрудненное дыхание, тошнота, рвота и спазмы. По данным ВОЗ, пищевой ботулизм является потенциально смертельной болезнью. Конечно же, если её вовремя не диагностировать и не лечить.

Роспотребнадзор прикрыл кухни по приготовлению «чудо-салатов» и ведёт проверку. А у «Кухни на районе» заодно приостановил приложение по доставке еды и работу вендинговых автоматов.

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Метки: Москва   больница   ботулизм   отравление   реанимация   салаты   
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43  комментария
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151k
parallax 2 часа назад
Мораль - готовьте еду дома.
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8k
Горец Ю 16 минут назад
У каждого на кухне мебель для приготовления пищи и техника на три миллиона, но еду мы заказываем))))
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1k
slackerr Полчаса назад
я всем говорю что вкусвил это [мат] сколько раз их ловили на поддельных продуктах и всем [мат] как травили народ так и травят там хуже красной цены качество.
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40k
koleos72 41 минуту назад
Потому, что надпись "Ресторан быстрого питания", подразумевает не то, что тебе еду из ресторана привезут, а то что эту еду чурки в часном доме в сарае варят-парят и потом развозят тем, кому лень готовить! И ни кто не контролирует эти "рэстораны"!
Ну прикроют эту лавочку, они на другое имя с другим названием опять откроются! Бизнес то налажен!
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9
Serg 42 минуты назад
За такое надо как за теракт спрашивать.
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 43 минуты назад
кто знает как готовятся эти салаты.....никогда их не купит и да....салат никогда не бывает просроченным, на упаковке всегда будет нужная дата.
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948
SamSim 56 минут назад
Вкусно и точка.
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11k
Сол Гудман 59 минут назад
Ибо нефиг жрать всякое гуамно, приготовленное говянными руками черножопых
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5k
Горожанин Час назад
«Кухни на районе»...
----------------------;
У этих ровных с одной извилиной вшивых пацанчиков кто-то ещё что-то покупал?
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3k
Жирный бот Час назад
Прикольная статья...
"Предположительно, все они поели салаты от «Вкусвилла» и «Кухни на районе»"
А на самом деле:
Попавшие в больницы Москвы десять человек с отравлением и подозрением на ботулизм перед этим ели консервированный салат от отечественной компании «Гастропорт». Пострадавшие заказали себе «Салат с тунцом, фасолью и яблоком», сообщает телеграм-канал SHOT.

«Попавшие в больницы с подозрением на ботулизм жители Москвы ели “Салат лобио” компании “Локалкитчен” и “Салат с тунцом, фасолью и яблоком” фирмы “Гастропорт”», говорится в публикации.
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3k
Gusev Час назад
Никогда еду через доставку не заказывал, брезгую я, и никогда не покупаю готовые салаты, кто знает , что туда положили. Про всякую шаурму, вообще промолчу.
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38k
Юрий Час назад
Понос и точка!
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502
потапкин Час назад
Может быть, наконец-то научатся готовить еду хотя бы для себя?
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15k
кот базилий Час назад
Шаурма еще от Ахмеда хорошо - неделю с унитаза не слезешь, приятного апетита!
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15k
кот базилий 2 часа назад
Я же говорил давно , курьеры жопу чешут и дрочат в лифте, и продукты вам этими руками отдают. Как не противно жрать это?
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239
Boka 2 часа назад
ой, а я как раз часто заказываю салат с фасолью, тунцом и яблоком в ВВ((
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August
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